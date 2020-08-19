На Харківщині військовослужбовець зберігав у гаражі арсенал боєприпасів, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області правоохоронці вилучили боєприпаси, які військовослужбовець зберігав у гаражі в Чугуєві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Військовослужбовець зберігав у гаражі протипіхотну міну МОН-50, 4 корпуси ручних гранат РГД-5, 3 корпуси ручних гранат Ф-1, 7 запалів типу УЗРГМ, 4 електродетонатори, тротилову шашку вагою 400 грамів, 5 ручних димових гранат РДГ-2Б і 48 патронів калібру 5.45 мм", - сказано в повідомленні.

Вилучені боєприпаси буде направлено для проведення експертного дослідження.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) Кримінального кодексу України.