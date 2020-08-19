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На Харківщині військовослужбовець зберігав у гаражі арсенал боєприпасів, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області правоохоронці вилучили боєприпаси, які військовослужбовець зберігав у гаражі в Чугуєві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Харківщині військовослужбовець зберігав у гаражі арсенал боєприпасів, - Нацполіція 01

"Військовослужбовець зберігав у гаражі протипіхотну міну МОН-50, 4 корпуси ручних гранат РГД-5, 3 корпуси ручних гранат Ф-1, 7 запалів типу УЗРГМ, 4 електродетонатори, тротилову шашку вагою 400 грамів, 5 ручних димових гранат РДГ-2Б і 48 патронів калібру 5.45 мм", - сказано в повідомленні.

Вилучені боєприпаси буде направлено для проведення експертного дослідження.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) Кримінального кодексу України.

Автор: 

боєприпаси (2310) Нацполіція (15329) Правоохоронні органи (2710) силовики (2515) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+7
для украінця справжнього нема життя без кулемета.
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19.08.2020 19:51 Відповісти
+6
Та в принципі, зважаючи на довбонутого північно - східного географічного «сусіда», такий арсенал повинен бути у кожного чоловіка, громадянина України.
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19.08.2020 19:52 Відповісти
+3
Ну и что? А кива дрочил болт в зале ВР.
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19.08.2020 19:36 Відповісти
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19.08.2020 19:35 Відповісти
Ну и что? А кива дрочил болт в зале ВР.
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19.08.2020 19:36 Відповісти
Не продавав-патріот!!
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19.08.2020 19:43 Відповісти
для украінця справжнього нема життя без кулемета.
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19.08.2020 19:51 Відповісти
Та в принципі, зважаючи на довбонутого північно - східного географічного «сусіда», такий арсенал повинен бути у кожного чоловіка, громадянина України.
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19.08.2020 19:52 Відповісти
Правду кажеш! Захищатись потрібно а не домовлятись з агресором!
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19.08.2020 19:56 Відповісти
А Вы как хотели, надо вооружатся! В стране война, рашка напала на Украину а народ без оружия, а зебобики только воровать с олигархами умеют!
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19.08.2020 19:54 Відповісти
Какая же падла донесла
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19.08.2020 19:54 Відповісти
А от нєхрєн по синькі показувати))
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19.08.2020 20:40 Відповісти
опущений дорбре це знає
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20.08.2020 07:27 Відповісти
Мужик просто готовился встречать окупантов во всеоружии, особенно с такой властью... Не на армию же и тем более на мусоров ему надеяться.
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19.08.2020 19:56 Відповісти
Согласен на 100%
Приграничная область.
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19.08.2020 20:03 Відповісти
так он же военнослужащий, действительно, чего ему надеяться на армию где пи#дят все что под руку попадется
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20.08.2020 01:26 Відповісти
 
 