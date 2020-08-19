Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов"

Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее 500 миллионов долларов, а отсроченный - исчисляется миллиардами.

Такие цифры озвучил помощник президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БТ.

По его словам, во время демонстраций и забастовок были "нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования и пострадала инвестиционная привлекательность страны".

Бельский также отметил, что большинство частных предприятий "продолжает работать, закрепляясь на новых рынках", которые потеряли конкуренты в "ковидный период".

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.