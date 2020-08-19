Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов"
Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее 500 миллионов долларов, а отсроченный - исчисляется миллиардами.
Такие цифры озвучил помощник президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БТ.
По его словам, во время демонстраций и забастовок были "нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования и пострадала инвестиционная привлекательность страны".
Бельский также отметил, что большинство частных предприятий "продолжает работать, закрепляясь на новых рынках", которые потеряли конкуренты в "ковидный период".
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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В тоннах...))
«А что, у отца-то большая семья?»
- «Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я…»
- «Так вот оно что! А как звать тебя?» - «Ником».
- «А кой тебе годик?» - «Шестнадцать считай…
Ну, мертвая!» - крикнул малюточка криком,
Рванул под уздцы и быстрей на Китай
Бла Бла Бла
https://www.youtube.com/watch?v=yY11Q8cyVig&feature=emb_logo
«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико. Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект. Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и https://ghall.com.ua/2020/07/31/vsled-za-rossijskimi-boevikami-v-belarusi-zaderzhan-polittehnolog-iz-rf/ появление политтехнолога Шклярова , который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Минтусовым. Минтусов связан со Шкляровым и засветился в Литве еще тогда, когда Кремль помог избраться президентом Роландасу Паксасу, который потом был отрстранен путем импичмента, », - считает эксперт.
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
Рейтинг упал до плинтуса, за него ещё в 1994 преимущественно голосовали люди 1910-30х годов рождения. Чьё мировоззрение при Сталине оформилось. Сейчас их совсем мало осталось
И не дергаться
(у вас нулевой профиль - ведите себя скромно)
Ну проиграл выборы-будь мужиком, уйди достойно.Так нет,упираеться...
А как нам рассказывал красиво-вы и там не так,и с Крымом не так...