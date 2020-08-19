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Новости Революция в Беларуси
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Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов"

Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер

Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее 500 миллионов долларов, а отсроченный - исчисляется миллиардами.

Такие цифры озвучил помощник президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БТ.

По его словам, во время демонстраций и забастовок были "нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования и пострадала инвестиционная привлекательность страны".

Бельский также отметил, что большинство частных предприятий "продолжает работать, закрепляясь на новых рынках", которые потеряли конкуренты в "ковидный период".

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

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Беларусь (7937) убытки (397) ущерб (93)


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Топ комментарии
+18
Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 6663
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19.08.2020 19:37 Ответить
+12
А ты посчитал гавнюк сколько убытков ты принёс людям от того, что тырнет выключал? Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 4198
Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 5369
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19.08.2020 19:39 Ответить
+8
Так там и оппозиция для нас не лучше. Что в лоб, что по лбу

Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 2103
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19.08.2020 19:43 Ответить
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Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 6663
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19.08.2020 19:37 Ответить
Достанешь из своих офшоров и компенсируешь...
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19.08.2020 19:38 Ответить
так это ущерб именно его офшорам
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19.08.2020 19:40 Ответить
Десь оцінка в 30 лярдів..))
Чесно зароблених..))
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19.08.2020 19:41 Ответить
Три чемодана, три портсигара... Собака обещала с милицией приехать...
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19.08.2020 20:55 Ответить
ах инвестиций лишились ? так это хорошо , это не ущерб , это результат безумного правления сипатого шизофреника лукашенко за 26 лет .

..
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19.08.2020 19:39 Ответить
А ты посчитал гавнюк сколько убытков ты принёс людям от того, что тырнет выключал? Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 4198
Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 5369
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19.08.2020 19:39 Ответить
Колхозный през,а давай тибе супутниковый звиздежь обломим...это вполне реально...
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19.08.2020 19:58 Ответить
Не.. надо в бульбе, анананас, бананах, надоях, грибах, креветках, крабах, омарах, хамонах итд..)))
В тоннах...))
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19.08.2020 19:39 Ответить
Интересно,этот бельский уже всю родню за бугор отправил?
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19.08.2020 19:39 Ответить
(В лесу раздавался топор дровосека.)
«А что, у отца-то большая семья?»
- «Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я…»
- «Так вот оно что! А как звать тебя?» - «Ником».
- «А кой тебе годик?» - «Шестнадцать считай…
Ну, мертвая!» - крикнул малюточка криком,
Рванул под уздцы и быстрей на Китай
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19.08.2020 19:46 Ответить
Збитки від того, що Бєларусь по факту є Лукаморьєм ще більші.
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19.08.2020 19:41 Ответить
У Лукашенко? А кто это ваще?вроде как клялись без приставки "нелегитимный" его не упоминать?
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19.08.2020 19:41 Ответить
А это они для понту
Бла Бла Бла
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19.08.2020 19:43 Ответить
Так там и оппозиция для нас не лучше. Что в лоб, что по лбу

Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 2103
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19.08.2020 19:43 Ответить
Полное интервью "улитки". Особенно после 9 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=yY11Q8cyVig&feature=emb_logo
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19.08.2020 19:48 Ответить
Тю, ви ще там чогось очікуєте? То вже давно закінчене бидло населення без власної гідності.
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19.08.2020 19:58 Ответить
За все население расписываться не буду. Первый погибший на Майдане был белорус. Но в Беларуси все пока идет четко по сценарию *****.
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19.08.2020 20:00 Ответить
Kak raz ne po scenariju.
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19.08.2020 20:02 Ответить
Еще и как по сценарию.
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19.08.2020 20:11 Ответить
Kakoj scenariji ubrat svojego xolopa samozvanca LUku i postavit celoveka kotoraja obracajetsia za pomociu v ES?Po angliski ona prosyla ja sam segodnia prosmotrel ejio obracenyje,a ne po ruski.
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19.08.2020 20:32 Ответить
Повторю. Для общей информации и понимания ситуации

«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико. Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект. Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и https://ghall.com.ua/2020/07/31/vsled-za-rossijskimi-boevikami-v-belarusi-zaderzhan-polittehnolog-iz-rf/ появление политтехнолога Шклярова , который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Минтусовым. Минтусов связан со Шкляровым и засветился в Литве еще тогда, когда Кремль помог избраться президентом Роландасу Паксасу, который потом был отрстранен путем импичмента, », - считает эксперт.
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
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19.08.2020 22:18 Ответить
А ты попробуй свергнуть Лукашенко. Политологи пишут, даже Россия с ним справиться не смогла. 4 серии НТВ "Крестный батька" чего стоит.
Рейтинг упал до плинтуса, за него ещё в 1994 преимущественно голосовали люди 1910-30х годов рождения. Чьё мировоззрение при Сталине оформилось. Сейчас их совсем мало осталось
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19.08.2020 22:34 Ответить
Это тело каких годов рождения?

Не менше ніж $500 мільйонів: у Лукашенка озвучили розмір "збитків від протестів" - Цензор.НЕТ 3106
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19.08.2020 22:41 Ответить
Видел фото. Типа омоновцев троллил. В продолжение его скрутили.
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19.08.2020 22:43 Ответить
Он родился в 30х годах? Или певец "русского мира" Тихановский и его сторонники? Или призывающий ***** Цепкало?
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19.08.2020 22:46 Ответить
Я вижу- он одел прикольную майку. Почему - сам должен ответить.
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19.08.2020 22:51 Ответить
То що з того? Вірмен теж був, проте це нічого не означає. Переважна більшість вірменів як і білорусів совкобидло. Їм місце в стойлі. Свободи бидлота нахаляву захтіла? Їм Лукашенко країну зберіг, поки вини кіркорова наспівували та з галкіна іржали. А зараз ця бидлота, без роду і племені, захтіла іншого пастуха?
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19.08.2020 21:44 Ответить
жалко беларусов. За Лукашенко голосовать нельзя. За эту барышню тем более нельзя голосовать, она в разы хуже чем Лукашенко. В общем голосуй не голосуй, все равно получишь... путина и его сценарий.
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19.08.2020 21:47 Ответить
Таки да. Лука образца до выборов нам был более выгоден, чем нынешняя ситуация.
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19.08.2020 22:20 Ответить
У него рейтинга не было. На честных выборах он занимал 4е место после Бабарико, Цепкало и Тихановского с 7-8%. Лука к выборам подошел в образе политического трупа. Соревнуясь с женой блогера, всё равно отщипнул часть электората отстраненных кандидатов.
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19.08.2020 22:41 Ответить
Ну и что? Эти три дебила для нас еще хуже.
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19.08.2020 22:43 Ответить
Бабарико топ-менеджер Газпромбанка. На этом связь с Россией обрывается. Вот кстати, Лука разорил российский банк, нанес ущерб в сотни миллионов долларов. Тоже план Москвы?
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19.08.2020 22:49 Ответить
Не нужно тут тупо петлять. Все три кандидата объединили свои штабы в один штаб в поддержку кандидата Тихановской. Большего мне знать ничего и не нужно. Этого вполне достаточно.
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19.08.2020 23:08 Ответить
Если бы ты посмотрел/послушал их зомбоящик, еще и не такое бы рассказывал. После недельного посещения родственников, мы почти поверили, что у нас "гражданская война" на Донбассе
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20.08.2020 11:22 Ответить
Диктатор должен висеть на фонарном столбе.
И не дергаться
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19.08.2020 19:42 Ответить
А ти побільше звільняй і арештовуй то всі гроші заробиш сам, зі своїми ланцюговими хортами
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19.08.2020 19:44 Ответить
Не менее $500 миллионов: у Лукашенко озвучили размер "ущерба от протестов" - Цензор.НЕТ 947
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19.08.2020 19:44 Ответить
а какое вино они гонют из этих лепестков!!
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19.08.2020 20:13 Ответить
Не менше ніж $500 мільйонів: у Лукашенка озвучили розмір "збитків від протестів" - Цензор.НЕТ 612
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19.08.2020 23:04 Ответить
Тварина диктаторська - а загубленні здоров'я а пропавші діти - батьки!
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19.08.2020 19:45 Ответить
во время демонстраций и забастовок были "нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования и пострадала инвестиционная привлекательность страны Зачем же тебе Таракан нелегитимный зарубежные кредиты и инвестиции если ты же сам послал весь мир к черту и сел на кремлевский кукан
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19.08.2020 19:49 Ответить
А сколько Грыгорыч себе на старост за 26 годов "безупречной" службы то наколядовал? И где ныкает? В Омане или на Кипре? Скорее всего часть в Пекине, а часть в Параше.
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19.08.2020 19:50 Ответить
Хз,возможно в мешках с бульбою на зиму,в перемешку на семена...
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19.08.2020 20:04 Ответить
26 лет упырь людей похищал и убивал - теперь про убытки вещает...
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19.08.2020 19:50 Ответить
Ганзюк, Гонгадзе, Александровский? ...
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19.08.2020 20:00 Ответить
Не передёргивайте...
(у вас нулевой профиль - ведите себя скромно)
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19.08.2020 20:04 Ответить
толку от прфессионалов, работающих на свой карман...с высшим профилем...Это у вас двойные стандарты....
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20.08.2020 21:28 Ответить
Життя людей дорожче всього на світі. Три людини вже вбито, а вони збиток рахують.
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19.08.2020 19:53 Ответить
ТРИ??!!!
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20.08.2020 11:24 Ответить
Це він преміальні мусорам порахував?
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19.08.2020 19:54 Ответить
Тупой народ заплатит в любом случае!
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19.08.2020 19:59 Ответить
а если бы он ушел, какие убытки?
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19.08.2020 20:01 Ответить
Це воно свої збитки підраХуйловало..
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19.08.2020 20:03 Ответить
парашним пенсионерам придётся ещё туже подтянуть свои завязки на портках )
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19.08.2020 20:12 Ответить
а скільки ж нам тоді кацапи за стільки років війни вже винні..?
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19.08.2020 20:13 Ответить
Так вопрос не к протестующим, а к тем, по чьему указанию нарисовали "правильную цифирь".
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19.08.2020 20:16 Ответить
Это убытки из за обмана народа Лукой и нежелания покидать кресло.
Ну проиграл выборы-будь мужиком, уйди достойно.Так нет,упираеться...
А как нам рассказывал красиво-вы и там не так,и с Крымом не так...
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19.08.2020 21:10 Ответить
ЛУКА НА ЯНУКОВОЩА РОВНЯЕТСЯ !)
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19.08.2020 21:52 Ответить
Два чоботи (білоруси) пара.
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19.08.2020 22:23 Ответить
Это только начало
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19.08.2020 21:58 Ответить
запретить экспорт бульбы и сам здасться
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20.08.2020 07:37 Ответить
От мені цікаво, ще 2 дні тому бульбашенко казав, що всі працюють, а мітингують лише окремі кримінальні елементи, а тепер виходить, що країна й дійсно страйкує, значить так ******* бульбохуйла.
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20.08.2020 09:13 Ответить
 
 