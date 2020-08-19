Литва планирует запретить въезд Лукашенко, - Линкявичюс

Министерство иностранных дел Литвы подготовило список 32 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не будем раскрывать список, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица - ОМОН, КГБ, избирательная комиссия", - заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

По его словам, это будет вклад Литвы в коллективные действия ЕС после произошедшего в Беларуси. Окончательное решение о наложении санкций должно будет принять министерство внутренних дел.

"Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что самое главное - это европейские санкции. Но это мера того, что мы можем сделать на данный момент", - добавил министр.

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