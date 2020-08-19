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Новости Революция в Беларуси
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Литва планирует запретить въезд Лукашенко, - Линкявичюс

Литва планирует запретить въезд Лукашенко, - Линкявичюс

Министерство иностранных дел Литвы подготовило список 32 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не будем раскрывать список, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица - ОМОН, КГБ, избирательная комиссия", - заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

По его словам, это будет вклад Литвы в коллективные действия ЕС после произошедшего в Беларуси. Окончательное решение о наложении санкций должно будет принять министерство внутренних дел.

"Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что самое главное - это европейские санкции. Но это мера того, что мы можем сделать на данный момент", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейм Литвы не признал президентские выборы в Беларуси и предложил ЕС ввести санкции против властей страны

Автор: 

Беларусь (7937) Литва (2522) Лукашенко Александр (3627) санкции (11600) Линкявичюс Линас (214)


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Топ комментарии
+4
Бідний Лука, він якраз за шпротами збирався махнути , а тут така подлянка ))
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19.08.2020 23:04 Ответить
+4
А сколько он к вам ездил за последние 10 лет?
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19.08.2020 23:08 Ответить
+3
пощечина порой сильней хука.
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19.08.2020 23:11 Ответить
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Бідний Лука, він якраз за шпротами збирався махнути , а тут така подлянка ))
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19.08.2020 23:04 Ответить
Литва как всегда - "фошисты", нл насколько же они крутые "фошисты" то....
Литва - круто! Как же хочется поехать туда туристом то..... Вместе - крепче.
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19.08.2020 23:04 Ответить
А сколько он к вам ездил за последние 10 лет?
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19.08.2020 23:08 Ответить
пощечина порой сильней хука.
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19.08.2020 23:11 Ответить
Да это не пощёчина . это больше похоже на плевок в космос без прицела.
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19.08.2020 23:14 Ответить
Як діти...
Это ж политика. То, что не могут себе позволить гранды политики, делают игроки третьего эшелона, создавая прецедент.
Теперь остальные ПРИСОЕДИНЯТСЯ к запрету.
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19.08.2020 23:16 Ответить
А Батьке плевать на запрет? Это что-то изменит.
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19.08.2020 23:21 Ответить
Взагалі то Лука будує АЕС з метою продажу енергії в Литву, тепер буде жаб бити.
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19.08.2020 23:28 Ответить
Повторяю: прецедент.
Завтра будет 30 стран, 50 - не важно
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19.08.2020 23:45 Ответить
кому он батька?
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20.08.2020 00:17 Ответить
вы же его там так называете
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20.08.2020 09:54 Ответить
а улица заасфальтирована и освещена ?
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19.08.2020 23:11 Ответить
Вьезд мона..
Выезд- %&&*!!
Система ниппель..))
В Гаагу зразу!!
😁
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19.08.2020 23:11 Ответить
Таракан наверное сейчас плачет. От смеха
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19.08.2020 23:12 Ответить
эт если литва ему покажет первыйнах одна.
а если он станет нерукопожатный везде кроме пу слезы будут кровавыми
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19.08.2020 23:19 Ответить
Да было уже..... Такое, был нонгратом
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20.08.2020 01:18 Ответить
Сжимает сфинктер маазолистой рукой!!))
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19.08.2020 23:23 Ответить
А когда Лукашенко последний раз был в Литве и зачем ему ездить в Литву ? Если это все козыри Литвы то лучше бы они не показывали эти козыря.
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19.08.2020 23:12 Ответить
Луке может и не к чему но из Литвы летали на моря очень многие. В том числе и каратели.
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20.08.2020 00:18 Ответить
У тебя большие проблемы с географией.
Сколько классов асилил?
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20.08.2020 06:20 Ответить
Da s Belorus tut mnogo jezdli otdyxat Druskininkai i Palangu.Samoje bolsoje cislo imeno s Belorus.Teper izza koronovirusa nepuskajut.
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20.08.2020 06:51 Ответить
И при чем тут бацька?
Ну, посидят литовцы без денег и хрен с ними. Пусть пеняют на свое тупое правительство.
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20.08.2020 06:56 Ответить
Pocemu bez deneg?Nicego neizmenilos ix mesto zamenili nasi mesnyje turisti.Nasi nejedut v zagranicu,a tut otdyxajet.Cena za Hoteli sravnenijem s proslim daze uvelicilos i mest svobodnix net.Tut ne tolko s Belorus no pocti so vsex stran nepuskajut turistov ,no govoriu nasi zamenilis ix.Ne pro Backu ja pisal a pro turistov s Belorus
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20.08.2020 07:03 Ответить
Ой,туда только разная нищета и едет.
Не о чем даже говорить.
Море холодное и мелкое, пока найдешь где вода хотя бы по яйца - уже ноги посинеют.
Смотреть нечего, хотя тебе каждую собачью будку экскурсовод представит, как дворец шаха.
Один раз посмотреть и на юга.
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20.08.2020 07:15 Ответить
Vot dopustim Nida ,tak tam vse hoteli nemci zanimali,zaraneje tam krasiva priroda vsio cisto goteli vysego klasa.Teper izza koronovirus anemcev malo,bojatsia liudi.U nas ceni vyse cem turciji,tut ne desiovyje goteli
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20.08.2020 07:21 Ответить
bolsinstvo nemci turisti u nas ja bi neskazal sto oni nicije.Po vasemu oni nicije? Anglican s ameriki i skandinavi vot s etix stran bolse vsego
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20.08.2020 07:24 Ответить
Vot smotryte tut daze u bolota cysto mozno pokatasia na skuterax.Riadom so mnoj otkryli tut more **********Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9994
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20.08.2020 07:46 Ответить
Vot gorode centre otkryli kak v parke,pcioli letajet.Projekt v TOp25 iz 7000 Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 561 v mire popal i dalse vysel za 1 mesto budet sorevnovatsia.A vy govoryte necego smotret
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20.08.2020 07:49 Ответить
Mense turistov tolko v drugyje goroda prijezdzajet s drugix stran.Vot mojiom gorode ocen mnogo s Japoniji jezdli specialno muzej ix posmotret.Postojano kruglli god,a teper izza koroni ix net,kak i nemcev i drugix turistov pocti net.Kurorti tak net problem,nasi vet teze dengi platiat evro
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20.08.2020 07:15 Ответить
Pravitelstvo ne tupoje takze.Po drugomu nebyli na pervom meste po danim Evrostata gde VVP upal mense vsego s ES stran.Pocti ****** zdes VVP za pol goda,znacyt oni xoroso sovlodelili situacijej,prineli pravilnyje resenyja
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20.08.2020 08:22 Ответить
литва это цивилизация,белорусь задрипаный колхоз покупающий в литве даже немецкое мясо из баварии.сравнили дурака колхозного и мир бизнеса
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19.08.2020 23:17 Ответить
что Литва производит?
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19.08.2020 23:43 Ответить
"немецкое мясо из баварии"
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19.08.2020 23:51 Ответить
По официальной информации литовского правительства, минимальная зарплата в Литве с 1 января 2020 года составляет 607 евро в месяц.
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20.08.2020 00:07 Ответить
Da 607 evro monomalka,xocet do 667 podniat v etom godu.Na zavodax primerno 1500 evro polucajet.Vrac sredniaja zarplata 3250 evro,med sestra i nianka 1850 evro
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20.08.2020 06:44 Ответить
Ты хочешь снова померяться каким нибудь железом? Страна может жить одной логистикой и грузоперевозками например.
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20.08.2020 00:19 Ответить
Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 162
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20.08.2020 02:02 Ответить
И шо трранзитом на Ростов тоже низзя?Ну изверги.
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19.08.2020 23:19 Ответить
Ему плевать. Когда он последний раз был на в Западном мире?
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19.08.2020 23:20 Ответить
американский танкер с нефтью для белоруси прибыл в литовский порт клайпеда еще 4 месяца назад.
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19.08.2020 23:22 Ответить
Останется он президентом.. первый блин, у слуг картошки, оказался комом..
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19.08.2020 23:23 Ответить
https://twitter.com/turkmendagz

https://twitter.com/turkmendagz Абдалла



В вообщем-то я так и думал что у беларусов ничего не получится.
Почему? Как ни странно это звучит все дело в национальной самоидентификации. Практически беларусы утратили свою речь, историю, культуру.
В этом коренное отличие беларусов от украинцев. Можете возражать, но так и есть
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19.08.2020 23:24 Ответить
много сермяжной правды. Но думаю еще есть шанс
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20.08.2020 00:20 Ответить
когда думать научитесь?совки
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19.08.2020 23:24 Ответить
Диктаторам пофик..
Власть-жрать всласть!
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19.08.2020 23:25 Ответить
турецкий дрон точечным ударом ликвидировал в сирии генерал-майора российских войск вячеслава гладких.а если невидимый дрон прилетит в минск?
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19.08.2020 23:28 Ответить
Какой дрон?
Как дети, чеснслово.
Ты хоть иногда новости читай, прежде чем пукнуть в лужу!
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20.08.2020 06:23 Ответить
Самозванцю від цього ні холодно, ні жарко.
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19.08.2020 23:36 Ответить
а что ЗЕ шлюшка?
на инавгурацию собирается
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19.08.2020 23:43 Ответить
Литва Литвой, а вот свора омоновских псов получит премии и захочет отдохнуть на море и многие захотят в Украину. было б неполохо чтоб ваши запретили им въезд
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20.08.2020 00:29 Ответить
Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 1293
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20.08.2020 01:57 Ответить
Казлина необразованная.
Белавиа летала и летает куды хош, даже, когда зеленые идиоты запретили у нас авиасообщение, Белавиа спокойно летала во все страны Европы, а уж в Турцию, так и подавно.
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20.08.2020 06:31 Ответить
Лучше бы Украина запретила вьезд нелегитимному Таракану. Ато ета мразь дня не бывает как обсирает нашу страну, а потом едет к нас сосаться то с Петей то с Зелей и рассказывать какие мы братские народы. Да и сами наши чинуши на Беларашку перестали ездить сливать Украину.
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20.08.2020 00:32 Ответить
Все народы братские. Президенты не народ.
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20.08.2020 01:20 Ответить
Литовцы не выбирали Кравчука своим президентом. Теперь Литва в НАТО и ЕС, а Украина не имеет перспективы стать членом ЕС.
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20.08.2020 02:54 Ответить
ТАК ТАРАКАНУ УЖЕ К ТРОНУ ХОЛУИ УНИТАЗ ПРИСОБАЧИЛИ - ТАРАКАН ТЕПЕРЬ С ТРОНА НИКУДА И НИ НОГОЙ - ЧТОБЫ НЕ ЗАНЯЛИ ПОКА ОН ПО ЗАГРАНИЦАМ ШАСТАЕТ. ПОЭТОМУ МИМО ОНИ С ЭТОЙ САНКЦИЕЙ. ТАРАКАН ЛУЧШЕ СРАЗУ ПАВЕШАЕТСЯ, ЧЕМ ТРОН БРОСИТ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ
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20.08.2020 03:31 Ответить
Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 1041
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20.08.2020 03:50 Ответить
Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 8814юю
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20.08.2020 03:51 Ответить
Ну, что бы продемонстрировать всю серьезность своего демарша, Литва сначала пришлет бацьке официальное приглашение
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20.08.2020 06:53 Ответить
Испугали таракана голой жопой. Ему, главное, мис белорусь трахать каждый год, поэтому он и держится за свою должность любой ценой, а на все остальное ему насрать.
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20.08.2020 07:57 Ответить
Vot Tichanovku kak prinimajet,kak prezidenta Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 1021
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20.08.2020 10:33 Ответить
Кажется, таракану уже давно запрещён въезд в евросоюз и во все цивилизованные страны. Он уже,кажется, как лет 20 невыездной. Они что, решили по второму кругу запретить ему въезд?
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20.08.2020 08:01 Ответить
 
 