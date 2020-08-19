Литва планирует запретить въезд Лукашенко, - Линкявичюс
Министерство иностранных дел Литвы подготовило список 32 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не будем раскрывать список, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица - ОМОН, КГБ, избирательная комиссия", - заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
По его словам, это будет вклад Литвы в коллективные действия ЕС после произошедшего в Беларуси. Окончательное решение о наложении санкций должно будет принять министерство внутренних дел.
"Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что самое главное - это европейские санкции. Но это мера того, что мы можем сделать на данный момент", - добавил министр.
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Литва - круто! Как же хочется поехать туда туристом то..... Вместе - крепче.
Это ж политика. То, что не могут себе позволить гранды политики, делают игроки третьего эшелона, создавая прецедент.
Теперь остальные ПРИСОЕДИНЯТСЯ к запрету.
Завтра будет 30 стран, 50 - не важно
Выезд- %&&*!!
Система ниппель..))
В Гаагу зразу!!
😁
а если он станет нерукопожатный везде кроме пу слезы будут кровавыми
Сколько классов асилил?
Ну, посидят литовцы без денег и хрен с ними. Пусть пеняют на свое тупое правительство.
Не о чем даже говорить.
Море холодное и мелкое, пока найдешь где вода хотя бы по яйца - уже ноги посинеют.
Смотреть нечего, хотя тебе каждую собачью будку экскурсовод представит, как дворец шаха.
Один раз посмотреть и на юга.
https://twitter.com/turkmendagz Абдалла
В вообщем-то я так и думал что у беларусов ничего не получится.
Почему? Как ни странно это звучит все дело в национальной самоидентификации. Практически беларусы утратили свою речь, историю, культуру.
В этом коренное отличие беларусов от украинцев. Можете возражать, но так и есть
Власть-жрать всласть!
Как дети, чеснслово.
Ты хоть иногда новости читай, прежде чем пукнуть в лужу!
на инавгурацию собирается
Белавиа летала и летает куды хош, даже, когда зеленые идиоты запретили у нас авиасообщение, Белавиа спокойно летала во все страны Европы, а уж в Турцию, так и подавно.