Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс

Міністерство закордонних справ Литви підготувало список 32 білоруських чиновників, яким буде заборонено в'їзд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не будемо розкривати список, скажу тільки, що є 32 прізвища, зокрема Олександр Лукашенко та інші посадові особи - ОМОН, КДБ, виборча комісія", - заявив міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс.

За його словами, це буде внесок Литви в колективні дії ЄС після подій у Білорусі. Остаточне рішення про накладення санкцій має ухвалити міністерство внутрішніх справ.

"Санкції, відверто кажучи, дуже символічні, тому що найголовніше - це європейські санкції. Але це міра того, що ми можемо зробити на даний момент", - додав міністр.

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