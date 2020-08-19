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Новини Революція в Білорусі
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Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс

Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс

Міністерство закордонних справ Литви підготувало список 32 білоруських чиновників, яким буде заборонено в'їзд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не будемо розкривати список, скажу тільки, що є 32 прізвища, зокрема Олександр Лукашенко та інші посадові особи - ОМОН, КДБ, виборча комісія", - заявив міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс.

За його словами, це буде внесок Литви в колективні дії ЄС після подій у Білорусі. Остаточне рішення про накладення санкцій має ухвалити міністерство внутрішніх справ.

"Санкції, відверто кажучи, дуже символічні, тому що найголовніше - це європейські санкції. Але це міра того, що ми можемо зробити на даний момент", - додав міністр.

Читайте також: Сейм Литви не визнав президентські вибори в Білорусі і запропонував ЄС запровадити санкції проти влади країни

Автор: 

Білорусь (7987) Литва (2470) Лукашенко Олександр (2670) санкції (12301) Лінкявічюс Лінас (182)


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Топ коментарі
+4
Бідний Лука, він якраз за шпротами збирався махнути , а тут така подлянка ))
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19.08.2020 23:04 Відповісти
+4
А сколько он к вам ездил за последние 10 лет?
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19.08.2020 23:08 Відповісти
+3
пощечина порой сильней хука.
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19.08.2020 23:11 Відповісти
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Бідний Лука, він якраз за шпротами збирався махнути , а тут така подлянка ))
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19.08.2020 23:04 Відповісти
Литва как всегда - "фошисты", нл насколько же они крутые "фошисты" то....
Литва - круто! Как же хочется поехать туда туристом то..... Вместе - крепче.
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19.08.2020 23:04 Відповісти
А сколько он к вам ездил за последние 10 лет?
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19.08.2020 23:08 Відповісти
пощечина порой сильней хука.
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19.08.2020 23:11 Відповісти
Да это не пощёчина . это больше похоже на плевок в космос без прицела.
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19.08.2020 23:14 Відповісти
Як діти...
Это ж политика. То, что не могут себе позволить гранды политики, делают игроки третьего эшелона, создавая прецедент.
Теперь остальные ПРИСОЕДИНЯТСЯ к запрету.
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19.08.2020 23:16 Відповісти
А Батьке плевать на запрет? Это что-то изменит.
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19.08.2020 23:21 Відповісти
Взагалі то Лука будує АЕС з метою продажу енергії в Литву, тепер буде жаб бити.
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19.08.2020 23:28 Відповісти
Повторяю: прецедент.
Завтра будет 30 стран, 50 - не важно
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19.08.2020 23:45 Відповісти
кому он батька?
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20.08.2020 00:17 Відповісти
вы же его там так называете
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20.08.2020 09:54 Відповісти
а улица заасфальтирована и освещена ?
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19.08.2020 23:11 Відповісти
Вьезд мона..
Выезд- %&&*!!
Система ниппель..))
В Гаагу зразу!!
😁
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19.08.2020 23:11 Відповісти
Таракан наверное сейчас плачет. От смеха
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19.08.2020 23:12 Відповісти
эт если литва ему покажет первыйнах одна.
а если он станет нерукопожатный везде кроме пу слезы будут кровавыми
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19.08.2020 23:19 Відповісти
Да было уже..... Такое, был нонгратом
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20.08.2020 01:18 Відповісти
Сжимает сфинктер маазолистой рукой!!))
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19.08.2020 23:23 Відповісти
А когда Лукашенко последний раз был в Литве и зачем ему ездить в Литву ? Если это все козыри Литвы то лучше бы они не показывали эти козыря.
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19.08.2020 23:12 Відповісти
Луке может и не к чему но из Литвы летали на моря очень многие. В том числе и каратели.
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20.08.2020 00:18 Відповісти
У тебя большие проблемы с географией.
Сколько классов асилил?
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20.08.2020 06:20 Відповісти
Da s Belorus tut mnogo jezdli otdyxat Druskininkai i Palangu.Samoje bolsoje cislo imeno s Belorus.Teper izza koronovirusa nepuskajut.
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20.08.2020 06:51 Відповісти
И при чем тут бацька?
Ну, посидят литовцы без денег и хрен с ними. Пусть пеняют на свое тупое правительство.
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20.08.2020 06:56 Відповісти
Pocemu bez deneg?Nicego neizmenilos ix mesto zamenili nasi mesnyje turisti.Nasi nejedut v zagranicu,a tut otdyxajet.Cena za Hoteli sravnenijem s proslim daze uvelicilos i mest svobodnix net.Tut ne tolko s Belorus no pocti so vsex stran nepuskajut turistov ,no govoriu nasi zamenilis ix.Ne pro Backu ja pisal a pro turistov s Belorus
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20.08.2020 07:03 Відповісти
Ой,туда только разная нищета и едет.
Не о чем даже говорить.
Море холодное и мелкое, пока найдешь где вода хотя бы по яйца - уже ноги посинеют.
Смотреть нечего, хотя тебе каждую собачью будку экскурсовод представит, как дворец шаха.
Один раз посмотреть и на юга.
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20.08.2020 07:15 Відповісти
Vot dopustim Nida ,tak tam vse hoteli nemci zanimali,zaraneje tam krasiva priroda vsio cisto goteli vysego klasa.Teper izza koronovirus anemcev malo,bojatsia liudi.U nas ceni vyse cem turciji,tut ne desiovyje goteli
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20.08.2020 07:21 Відповісти
bolsinstvo nemci turisti u nas ja bi neskazal sto oni nicije.Po vasemu oni nicije? Anglican s ameriki i skandinavi vot s etix stran bolse vsego
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20.08.2020 07:24 Відповісти
Vot smotryte tut daze u bolota cysto mozno pokatasia na skuterax.Riadom so mnoj otkryli tut more **********Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9994
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20.08.2020 07:46 Відповісти
Vot gorode centre otkryli kak v parke,pcioli letajet.Projekt v TOp25 iz 7000 Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 561 v mire popal i dalse vysel za 1 mesto budet sorevnovatsia.A vy govoryte necego smotret
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20.08.2020 07:49 Відповісти
Mense turistov tolko v drugyje goroda prijezdzajet s drugix stran.Vot mojiom gorode ocen mnogo s Japoniji jezdli specialno muzej ix posmotret.Postojano kruglli god,a teper izza koroni ix net,kak i nemcev i drugix turistov pocti net.Kurorti tak net problem,nasi vet teze dengi platiat evro
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20.08.2020 07:15 Відповісти
Pravitelstvo ne tupoje takze.Po drugomu nebyli na pervom meste po danim Evrostata gde VVP upal mense vsego s ES stran.Pocti ****** zdes VVP za pol goda,znacyt oni xoroso sovlodelili situacijej,prineli pravilnyje resenyja
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20.08.2020 08:22 Відповісти
литва это цивилизация,белорусь задрипаный колхоз покупающий в литве даже немецкое мясо из баварии.сравнили дурака колхозного и мир бизнеса
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19.08.2020 23:17 Відповісти
что Литва производит?
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19.08.2020 23:43 Відповісти
"немецкое мясо из баварии"
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19.08.2020 23:51 Відповісти
По официальной информации литовского правительства, минимальная зарплата в Литве с 1 января 2020 года составляет 607 евро в месяц.
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20.08.2020 00:07 Відповісти
Da 607 evro monomalka,xocet do 667 podniat v etom godu.Na zavodax primerno 1500 evro polucajet.Vrac sredniaja zarplata 3250 evro,med sestra i nianka 1850 evro
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20.08.2020 06:44 Відповісти
Ты хочешь снова померяться каким нибудь железом? Страна может жить одной логистикой и грузоперевозками например.
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20.08.2020 00:19 Відповісти
Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 162
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20.08.2020 02:02 Відповісти
И шо трранзитом на Ростов тоже низзя?Ну изверги.
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19.08.2020 23:19 Відповісти
Ему плевать. Когда он последний раз был на в Западном мире?
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19.08.2020 23:20 Відповісти
американский танкер с нефтью для белоруси прибыл в литовский порт клайпеда еще 4 месяца назад.
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19.08.2020 23:22 Відповісти
Останется он президентом.. первый блин, у слуг картошки, оказался комом..
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19.08.2020 23:23 Відповісти
https://twitter.com/turkmendagz

https://twitter.com/turkmendagz Абдалла



В вообщем-то я так и думал что у беларусов ничего не получится.
Почему? Как ни странно это звучит все дело в национальной самоидентификации. Практически беларусы утратили свою речь, историю, культуру.
В этом коренное отличие беларусов от украинцев. Можете возражать, но так и есть
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19.08.2020 23:24 Відповісти
много сермяжной правды. Но думаю еще есть шанс
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20.08.2020 00:20 Відповісти
когда думать научитесь?совки
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19.08.2020 23:24 Відповісти
Диктаторам пофик..
Власть-жрать всласть!
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19.08.2020 23:25 Відповісти
турецкий дрон точечным ударом ликвидировал в сирии генерал-майора российских войск вячеслава гладких.а если невидимый дрон прилетит в минск?
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19.08.2020 23:28 Відповісти
Какой дрон?
Как дети, чеснслово.
Ты хоть иногда новости читай, прежде чем пукнуть в лужу!
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20.08.2020 06:23 Відповісти
Самозванцю від цього ні холодно, ні жарко.
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19.08.2020 23:36 Відповісти
а что ЗЕ шлюшка?
на инавгурацию собирается
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19.08.2020 23:43 Відповісти
Литва Литвой, а вот свора омоновских псов получит премии и захочет отдохнуть на море и многие захотят в Украину. было б неполохо чтоб ваши запретили им въезд
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20.08.2020 00:29 Відповісти
Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 1293
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20.08.2020 01:57 Відповісти
Казлина необразованная.
Белавиа летала и летает куды хош, даже, когда зеленые идиоты запретили у нас авиасообщение, Белавиа спокойно летала во все страны Европы, а уж в Турцию, так и подавно.
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20.08.2020 06:31 Відповісти
Лучше бы Украина запретила вьезд нелегитимному Таракану. Ато ета мразь дня не бывает как обсирает нашу страну, а потом едет к нас сосаться то с Петей то с Зелей и рассказывать какие мы братские народы. Да и сами наши чинуши на Беларашку перестали ездить сливать Украину.
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20.08.2020 00:32 Відповісти
Все народы братские. Президенты не народ.
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20.08.2020 01:20 Відповісти
Литовцы не выбирали Кравчука своим президентом. Теперь Литва в НАТО и ЕС, а Украина не имеет перспективы стать членом ЕС.
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20.08.2020 02:54 Відповісти
ТАК ТАРАКАНУ УЖЕ К ТРОНУ ХОЛУИ УНИТАЗ ПРИСОБАЧИЛИ - ТАРАКАН ТЕПЕРЬ С ТРОНА НИКУДА И НИ НОГОЙ - ЧТОБЫ НЕ ЗАНЯЛИ ПОКА ОН ПО ЗАГРАНИЦАМ ШАСТАЕТ. ПОЭТОМУ МИМО ОНИ С ЭТОЙ САНКЦИЕЙ. ТАРАКАН ЛУЧШЕ СРАЗУ ПАВЕШАЕТСЯ, ЧЕМ ТРОН БРОСИТ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ
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20.08.2020 03:31 Відповісти
Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 1041
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20.08.2020 03:50 Відповісти
Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 8814юю
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20.08.2020 03:51 Відповісти
Ну, что бы продемонстрировать всю серьезность своего демарша, Литва сначала пришлет бацьке официальное приглашение
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20.08.2020 06:53 Відповісти
Испугали таракана голой жопой. Ему, главное, мис белорусь трахать каждый год, поэтому он и держится за свою должность любой ценой, а на все остальное ему насрать.
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20.08.2020 07:57 Відповісти
Vot Tichanovku kak prinimajet,kak prezidenta Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 1021
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20.08.2020 10:33 Відповісти
Кажется, таракану уже давно запрещён въезд в евросоюз и во все цивилизованные страны. Он уже,кажется, как лет 20 невыездной. Они что, решили по второму кругу запретить ему въезд?
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20.08.2020 08:01 Відповісти
 
 