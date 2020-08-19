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Литва планує заборонити в'їзд Лукашенкові, - Лінкявічюс
Міністерство закордонних справ Литви підготувало список 32 білоруських чиновників, яким буде заборонено в'їзд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Не будемо розкривати список, скажу тільки, що є 32 прізвища, зокрема Олександр Лукашенко та інші посадові особи - ОМОН, КДБ, виборча комісія", - заявив міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс.
За його словами, це буде внесок Литви в колективні дії ЄС після подій у Білорусі. Остаточне рішення про накладення санкцій має ухвалити міністерство внутрішніх справ.
"Санкції, відверто кажучи, дуже символічні, тому що найголовніше - це європейські санкції. Але це міра того, що ми можемо зробити на даний момент", - додав міністр.
Топ коментарі
+4 Nestor Nen
показати весь коментар19.08.2020 23:04 Відповісти Посилання
+4 Михаил #414598
показати весь коментар19.08.2020 23:08 Відповісти Посилання
+3 Anastasia Sergeeva
показати весь коментар19.08.2020 23:11 Відповісти Посилання
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Литва - круто! Как же хочется поехать туда туристом то..... Вместе - крепче.
Это ж политика. То, что не могут себе позволить гранды политики, делают игроки третьего эшелона, создавая прецедент.
Теперь остальные ПРИСОЕДИНЯТСЯ к запрету.
Завтра будет 30 стран, 50 - не важно
Выезд- %&&*!!
Система ниппель..))
В Гаагу зразу!!
😁
а если он станет нерукопожатный везде кроме пу слезы будут кровавыми
Сколько классов асилил?
Ну, посидят литовцы без денег и хрен с ними. Пусть пеняют на свое тупое правительство.
Не о чем даже говорить.
Море холодное и мелкое, пока найдешь где вода хотя бы по яйца - уже ноги посинеют.
Смотреть нечего, хотя тебе каждую собачью будку экскурсовод представит, как дворец шаха.
Один раз посмотреть и на юга.
https://twitter.com/turkmendagz Абдалла
В вообщем-то я так и думал что у беларусов ничего не получится.
Почему? Как ни странно это звучит все дело в национальной самоидентификации. Практически беларусы утратили свою речь, историю, культуру.
В этом коренное отличие беларусов от украинцев. Можете возражать, но так и есть
Власть-жрать всласть!
Как дети, чеснслово.
Ты хоть иногда новости читай, прежде чем пукнуть в лужу!
на инавгурацию собирается
Белавиа летала и летает куды хош, даже, когда зеленые идиоты запретили у нас авиасообщение, Белавиа спокойно летала во все страны Европы, а уж в Турцию, так и подавно.