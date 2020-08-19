ГФС начала расследование относительно бизнеса Шария, открытого в марте по "адресу проживания" в Киеве, - СМИ

Государственная фискальная служба Украины проверяет достоверность сведений, предоставленных пророссийским блогером Анатолием Шарием при регистрирации статуса физического лица - предпринимателя.

По данным госреестра, в марте 2020 года на имя Анатолия Шария зарегистрировано ФЛП по адресу проживания в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.Info.

В то же время Верховный Суд установил, что пророссийский блогер выехал за пределы Украины 24 января 2012 года и больше сюда не возвращался.

Это может быть свидетельством того, что Шарий или кто-то другой, кто осуществлял ему регистрацию статуса ФЛП, внес в госреестр заведомо ложные показания.

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После обращения журналистов в ГФС против Анатолия Шария возбудили уголовное дело по статье о подделке документов при регистрации ФЛП.

За это пророссийском блогеру и политику может грозить тюремное заключение до трех лет. Минимальное наказание по этой статье - штраф в 85 тысяч гривен.