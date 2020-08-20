США перестроили оборонный комплекс и значительно нарастили ядерные возможности, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрации удалось провести дорогостоящую модернизацию оборонного комплекса, в том числе ядерных сил, при этом он надеется, что использовать это не придется.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы создаем военный комплекс, которого никогда не видел мир, мы истратили $2.5 трлн, но мы надеемся, что никогда не станем использовать это. Но мы должны концентрироваться на более широкой картине. Когда мы обращаем внимание на то, что делает Китай, что делает Россия, что делают некоторые другие страны, мы должны быть готовы на случай, если произойдет катастрофа", - сказал он на брифинге.
"Мы не хотим, чтобы это произошло, мы не хотим когда-либо использовать это, но мы перестроили наш оборонный комплекс - (создали. - Ред.) новые ракеты, новые танки, все новое, и все это сделано в США", - добавил Трамп.
"Мы значительно нарастили ядерные возможности, до такого уровня, о котором никто и не мыслит, но мы молим бога, чтобы это никогда не было использовано", - отметил президент США.
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