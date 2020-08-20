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Новости Оборона
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США перестроили оборонный комплекс и значительно нарастили ядерные возможности, - Трамп

США перестроили оборонный комплекс и значительно нарастили ядерные возможности, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрации удалось провести дорогостоящую модернизацию оборонного комплекса, в том числе ядерных сил, при этом он надеется, что использовать это не придется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы создаем военный комплекс, которого никогда не видел мир, мы истратили $2.5 трлн, но мы надеемся, что никогда не станем использовать это. Но мы должны концентрироваться на более широкой картине. Когда мы обращаем внимание на то, что делает Китай, что делает Россия, что делают некоторые другие страны, мы должны быть готовы на случай, если произойдет катастрофа", - сказал он на брифинге.

"Мы не хотим, чтобы это произошло, мы не хотим когда-либо использовать это, но мы перестроили наш оборонный комплекс - (создали. - Ред.) новые ракеты, новые танки, все новое, и все это сделано в США", - добавил Трамп.

"Мы значительно нарастили ядерные возможности, до такого уровня, о котором никто и не мыслит, но мы молим бога, чтобы это никогда не было использовано", - отметил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет провести личную встречу с Путиным до выборов в США, - NBC News

оборона (5253) США (27348) ядерное оружие (1379) Трамп Дональд (5865)


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Топ комментарии
+9
А нашу ядерну зброю дебіли віддали за нікчемний папірець.
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20.08.2020 08:23 Ответить
+3
Трамп примитивный идиот. Типичное великодержавное быдло.
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20.08.2020 08:37 Ответить
+2
США перестроили оборонный комплекс и значительно нарастили ядерные возможности, - Трамп - Цензор.НЕТ 5414
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20.08.2020 08:20 Ответить
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США перестроили оборонный комплекс и значительно нарастили ядерные возможности, - Трамп - Цензор.НЕТ 5414
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20.08.2020 08:20 Ответить
Катастрофа-всем звездец...
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20.08.2020 08:21 Ответить
А нашу ядерну зброю дебіли віддали за нікчемний папірець.
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20.08.2020 08:23 Ответить
Почему же дебилы? Ваши руководители страны получили за это большие деньги, как и за слом Ту-160 и тд.

Прочитай про "Программу Нанна - Лугара" и найди при чем тут Россия
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20.08.2020 09:48 Ответить
А не Трампик ли высрал: Если есть ЯО, то че не можем использовать?

он похоже имбецил, но богат
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20.08.2020 08:30 Ответить
Трамп примитивный идиот. Типичное великодержавное быдло.
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20.08.2020 08:37 Ответить
А что за новые танки?
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20.08.2020 08:44 Ответить
M1A2C (SEPv3) ?
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20.08.2020 09:34 Ответить
А с кем Трамп воевать собрался? Путин ему ведь друг! Я так понимаю бесмысленная трата денег!
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20.08.2020 08:45 Ответить
Рыжий попроси другана с болот того что в избе со звездой сидит он тебе мультфильмов страшных вышлет... Тупин и Трамп два сапога кеды....
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20.08.2020 08:47 Ответить
С юбилеем, друзья!
"2020 - год празднования 75-летнего юбилея атомной промышленности.
История атомной промышленности и науки навсегда вписана в историю России. Атомная промышленность отмечает 75-летний юбилей 20 августа 2020 года. В этот день в 1945 году И.В.Сталин подписал постановление о создании органа управления работами по урану - Специального комитета при Государственном комитете обороны (ГКО) СССР. Куратором проекта был назначен Л.П.Берия, научным руководителем - И.В.Курчатов"
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20.08.2020 08:53 Ответить
Кассабе, не тре нас дурити !!!


Перелічені тобою СРАЛІНИ, лише смоктали струк у штандартенфюрера СС, кавалера Лицарського Хреста с дубовим листям:
Барона Манфреда фон Арденне (Manfred von Ardenne), ДІЙСНОГО творця атомної промисловосиі, і атомної бомби твого Кацапстану.


http://smoking-room.ru/data/pnp/bomba.html ENJOY: Бомба від німецького барона: хто створював радянський атомну зброю?
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20.08.2020 09:32 Ответить
А нафига Вы это написали? И так всем известно, что РАИССЯ ВПЕРДЕ ! Юбилеев не счесть: и годовщина отравления полонием, посадки на кол, стрелецкой казни, расстрела царской семьи, подавления тамбовского восстания и т.д.
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20.08.2020 09:41 Ответить
Ну может кто-то празднует. Мы всё же ее последние в этой области энергетики.
США перебудували оборонний комплекс і значно наростили ядерні можливості, - Трамп - Цензор.НЕТ 5663
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20.08.2020 09:55 Ответить
тут важно у кого есть полный цикл - то есть кто умеет производить ТВЭЛы
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20.08.2020 10:00 Ответить
Чтобы отпраздновать юбилей ТВЭЛы не нужны
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20.08.2020 10:10 Ответить
Приємно дивитися, як кацапур плющить від Трампа. Переозброїв Америку найновішим озброєнням і відновив Другий флот США, який конкретно націлений проти ерефії. Заставив Європу збільшити військові видатки на переозброєння і збільшення своїх армій. Стимулював розвиток військово-космічної галузі. Повернув американським військовим право відкривати вогонь у випадку загрози. Навіть ІДІЛ питих і не відсвічує, а Вагнеровців під Хашамом у Сирії накрошив, як капусти. Надав реальну збройну допомогу Україні і ввід додаткові санкції. В умовах протистояння демократичній Антифі та БЛМ в умовах кризи наростив ВВП, зростання економіки в тричі вище ніж у Європі і в двічі більше ніж в Японії. Досяг мінімального безробіття і кількість робочих місць зростає, як і зростання заробітної плати в реальному секторі при зниженні податків. Обвалив ціну на нафту та почав наростив нафти та скрапленого газу в Європу. Перекрив безкоштовну передачу китайцям новітніх технологій. Добився проведення літньої Олімпади 2028 в США.
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20.08.2020 12:42 Ответить
Після цього може і ***** похлопати по спині зі словами типу: "Кльовий ти пацанчик, приїзди на Джи7 там ми віч навіч поговоримо про ваші інтимні тьорки з Меркель та Макроном". З такими друзями ***** ворогів не потрібно.
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20.08.2020 12:48 Ответить
Ой, забув ще про переведення військ з Німеччини до Польщі та "Петріоти" у Польщі- "Кльовий ти пацанчик, я тобі біля паркану поставлю свої ПВО, не образишся?"
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20.08.2020 12:52 Ответить
 
 