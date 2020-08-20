США перебудували оборонний комплекс і значно наростили ядерні можливості, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрації вдалося провести дорогу модернізацію оборонного комплексу, в тому числі ядерних сил, при цьому він сподівається, що використовувати це не доведеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми створюємо військовий комплекс, якого ніколи не бачив світ, ми витратили $2,5 трлн, але ми сподіваємося, що ніколи не будемо використовувати це. Але ми маємо концентруватися на ширшій картині. Коли ми звертаємо увагу на те, що робить Китай, що робить Росія, що роблять деякі інші країни, ми маємо бути готові на випадок, якщо станеться катастрофа", - сказав він на брифінгу.

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"Ми не хочемо, щоб це сталося, ми не хочемо колись використовувати це, але ми перебудували наш оборонний комплекс -(створили - ред.) нові ракети, нові танки, усе нове, і все це зроблено в США", - додав Трамп.

"Ми значно наростили ядерні можливості, до такого рівня, про який ніхто і не мислить, але ми благаємо Бога, щоб це ніколи не було використано", - зазначив президент США.