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Новини Оборона
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США перебудували оборонний комплекс і значно наростили ядерні можливості, - Трамп

США перебудували оборонний комплекс і значно наростили ядерні можливості, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрації вдалося провести дорогу модернізацію оборонного комплексу, в тому числі ядерних сил, при цьому він сподівається, що використовувати це не доведеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми створюємо військовий комплекс, якого ніколи не бачив світ, ми витратили $2,5 трлн, але ми сподіваємося, що ніколи не будемо використовувати це. Але ми маємо концентруватися на ширшій картині. Коли ми звертаємо увагу на те, що робить Китай, що робить Росія, що роблять деякі інші країни, ми маємо бути готові на випадок, якщо станеться катастрофа", - сказав він на брифінгу.

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"Ми не хочемо, щоб це сталося, ми не хочемо колись використовувати це, але ми перебудували наш оборонний комплекс -(створили - ред.) нові ракети, нові танки, усе нове, і все це зроблено в США", - додав Трамп.

"Ми значно наростили ядерні можливості, до такого рівня, про який ніхто і не мислить, але ми благаємо Бога, щоб це ніколи не було використано", - зазначив президент США.

Автор: 

оборона (4858) США (23632) ядерна зброя (1199) Трамп Дональд (6333)


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Топ коментарі
+9
А нашу ядерну зброю дебіли віддали за нікчемний папірець.
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20.08.2020 08:23 Відповісти
+3
Трамп примитивный идиот. Типичное великодержавное быдло.
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20.08.2020 08:37 Відповісти
+2
США перестроили оборонный комплекс и значительно нарастили ядерные возможности, - Трамп - Цензор.НЕТ 5414
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20.08.2020 08:20 Відповісти
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США перестроили оборонный комплекс и значительно нарастили ядерные возможности, - Трамп - Цензор.НЕТ 5414
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20.08.2020 08:20 Відповісти
Катастрофа-всем звездец...
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20.08.2020 08:21 Відповісти
А нашу ядерну зброю дебіли віддали за нікчемний папірець.
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20.08.2020 08:23 Відповісти
Почему же дебилы? Ваши руководители страны получили за это большие деньги, как и за слом Ту-160 и тд.

Прочитай про "Программу Нанна - Лугара" и найди при чем тут Россия
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20.08.2020 09:48 Відповісти
А не Трампик ли высрал: Если есть ЯО, то че не можем использовать?

он похоже имбецил, но богат
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20.08.2020 08:30 Відповісти
Трамп примитивный идиот. Типичное великодержавное быдло.
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20.08.2020 08:37 Відповісти
А что за новые танки?
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20.08.2020 08:44 Відповісти
M1A2C (SEPv3) ?
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20.08.2020 09:34 Відповісти
А с кем Трамп воевать собрался? Путин ему ведь друг! Я так понимаю бесмысленная трата денег!
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20.08.2020 08:45 Відповісти
Рыжий попроси другана с болот того что в избе со звездой сидит он тебе мультфильмов страшных вышлет... Тупин и Трамп два сапога кеды....
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20.08.2020 08:47 Відповісти
С юбилеем, друзья!
"2020 - год празднования 75-летнего юбилея атомной промышленности.
История атомной промышленности и науки навсегда вписана в историю России. Атомная промышленность отмечает 75-летний юбилей 20 августа 2020 года. В этот день в 1945 году И.В.Сталин подписал постановление о создании органа управления работами по урану - Специального комитета при Государственном комитете обороны (ГКО) СССР. Куратором проекта был назначен Л.П.Берия, научным руководителем - И.В.Курчатов"
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20.08.2020 08:53 Відповісти
Кассабе, не тре нас дурити !!!


Перелічені тобою СРАЛІНИ, лише смоктали струк у штандартенфюрера СС, кавалера Лицарського Хреста с дубовим листям:
Барона Манфреда фон Арденне (Manfred von Ardenne), ДІЙСНОГО творця атомної промисловосиі, і атомної бомби твого Кацапстану.


http://smoking-room.ru/data/pnp/bomba.html ENJOY: Бомба від німецького барона: хто створював радянський атомну зброю?
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20.08.2020 09:32 Відповісти
А нафига Вы это написали? И так всем известно, что РАИССЯ ВПЕРДЕ ! Юбилеев не счесть: и годовщина отравления полонием, посадки на кол, стрелецкой казни, расстрела царской семьи, подавления тамбовского восстания и т.д.
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20.08.2020 09:41 Відповісти
Ну может кто-то празднует. Мы всё же ее последние в этой области энергетики.
США перебудували оборонний комплекс і значно наростили ядерні можливості, - Трамп - Цензор.НЕТ 5663
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20.08.2020 09:55 Відповісти
тут важно у кого есть полный цикл - то есть кто умеет производить ТВЭЛы
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20.08.2020 10:00 Відповісти
Чтобы отпраздновать юбилей ТВЭЛы не нужны
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20.08.2020 10:10 Відповісти
Приємно дивитися, як кацапур плющить від Трампа. Переозброїв Америку найновішим озброєнням і відновив Другий флот США, який конкретно націлений проти ерефії. Заставив Європу збільшити військові видатки на переозброєння і збільшення своїх армій. Стимулював розвиток військово-космічної галузі. Повернув американським військовим право відкривати вогонь у випадку загрози. Навіть ІДІЛ питих і не відсвічує, а Вагнеровців під Хашамом у Сирії накрошив, як капусти. Надав реальну збройну допомогу Україні і ввід додаткові санкції. В умовах протистояння демократичній Антифі та БЛМ в умовах кризи наростив ВВП, зростання економіки в тричі вище ніж у Європі і в двічі більше ніж в Японії. Досяг мінімального безробіття і кількість робочих місць зростає, як і зростання заробітної плати в реальному секторі при зниженні податків. Обвалив ціну на нафту та почав наростив нафти та скрапленого газу в Європу. Перекрив безкоштовну передачу китайцям новітніх технологій. Добився проведення літньої Олімпади 2028 в США.
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20.08.2020 12:42 Відповісти
Після цього може і ***** похлопати по спині зі словами типу: "Кльовий ти пацанчик, приїзди на Джи7 там ми віч навіч поговоримо про ваші інтимні тьорки з Меркель та Макроном". З такими друзями ***** ворогів не потрібно.
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20.08.2020 12:48 Відповісти
Ой, забув ще про переведення військ з Німеччини до Польщі та "Петріоти" у Польщі- "Кльовий ти пацанчик, я тобі біля паркану поставлю свої ПВО, не образишся?"
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20.08.2020 12:52 Відповісти
 
 