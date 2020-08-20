Болтон розповів, що Трамп вважав Україну частиною РФ
Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп вважав Україну частиною Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу Puls 24.
Ведучий поцікавився у Болтона, чи важко було йому працювати з президентом, який "не знає, що Гельсінкі не належать Росії".
"У нас були такі розмови дуже часто, я навіть не можу порахувати, скільки разів мені доводилося пояснювати йому, чому Корейський півострів був розділений в 1945 році. Те ж саме було і з Україною, яка, на його думку, по суті - частина Росії", - заявив Болтон.
У червні в продаж надійшли мемуари Болтона під назвою "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому".
Топ коментарі
+55 John Aba
показати весь коментар20.08.2020 08:04 Відповісти Посилання
+40 Ksenia VB
показати весь коментар20.08.2020 08:04 Відповісти Посилання
+32 Victor B.
показати весь коментар20.08.2020 08:12 Відповісти Посилання
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Как внешней политикой может заниматься чеолвек, не имеющий никакого представления о политической карте Мира?
Если президент, как большинство - то вот вам сцыкливый дебил ЗЕ.
Вот сначала научись выбирать не клоунов в президентры и депутаты, а потом рассказывай про большинство американцев.
И да - для избирателей ЗЕ география не важна. Им вобще ничего не важно, кроме колбасы. Украина - страна тупых неудачников.
- американцы дважды воевали за свободу Европы хотя свою свободу отвоевали почти 200 лет назад;
- украинцы устали у телевизора от войны за собственную свободу.
Поэтому не стоит сравнивать добротный твердый член с кривым и грязным пальцем.
Країни Варшавського блоку мабуть для нього - раша.
Трамп, переозброїв Америку найновішим озброєнням і відновив Другий флот США, який конкретно націлений проти ерефії. Заставив Європу збільшити військові видатки на переозброєння і збільшення своїх армій. Стимулював розвиток військово-космічної галузі і послав нахрін з обмежувальними договорами. Повернув американським військовим право відкривати вогонь у випадку загрози. Навіть ІДІЛ питих і не відсвічує, а Вагнеровців під Хашамом у Сирії накрошив, як капусти. Надав реальну збройну допомогу Україні і ввід додаткові санкції. Поставив у Польщі ПВО і затвердив програму переводу військ з Німеччии до Польщі. Обвалив ціни на нафту і почав поставки в Європу саудівських та американських вуглеводів. Перекрив Китаю безкоштовний доступ до американських високих технологій.
Ахвігєнна любов, чи вистачить ***** вазеліну?
А вот почему к власти приходят домохозяйки - это уже совсем другой вопрос.