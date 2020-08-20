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Болтон розповів, що Трамп вважав Україну частиною РФ

Болтон розповів, що Трамп вважав Україну частиною РФ

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп вважав Україну частиною Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу Puls 24.

Ведучий поцікавився у Болтона, чи важко було йому працювати з президентом, який "не знає, що Гельсінкі не належать Росії".

"У нас були такі розмови дуже часто, я навіть не можу порахувати, скільки разів мені доводилося пояснювати йому, чому Корейський півострів був розділений в 1945 році. Те ж саме було і з Україною, яка, на його думку, по суті - частина Росії", - заявив Болтон.

У червні в продаж надійшли мемуари Болтона під назвою "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому".

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Автор: 

росія (66520) Трамп Дональд (6333) Болтон Джон (113)


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Топ коментарі
+55
Это общемировой тренд - выбирать клоунов в президенты.
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20.08.2020 08:04 Відповісти
+40
Не дивно...Це ж друган пуцина.
Більшість європейських лідерів до Майдану вважали Україну частиною росії.
Зараз ми вертаємо до тих часів.
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20.08.2020 08:04 Відповісти
+32
у нас такая же проблема - неадекватный малограмотный продажный коррумпированный жидовский полудурок.
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20.08.2020 08:12 Відповісти
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Та мені до спини що вам "убедительно", я даю факти.
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20.08.2020 09:54 Відповісти
Можна було ще й при Обамі і Байдені але ж не поставили.
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20.08.2020 10:12 Відповісти
До речі, запит на поставку Джевелінів Україна подала ще в 2018 році, а демократичний Конгрес погодив поставки тільки в кінці 2019-го. Так що, Трамп взагалі спрацював дуже швидко.
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20.08.2020 10:17 Відповісти
До речі, потрібно вчитися слухати і читати. Болтон говорить в минулому часі. Крім того, в оригіналі він сказав що, Трамп не знав і те що Хельсінки не ерефійське. Більшості американців діла нема до того, вони не знають де та Фінляндія чи Ураїна.
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20.08.2020 09:24 Відповісти
Президент - он как бы не большинство обывателей. На нем другая ответственность и, соответственно, должны быть другие знания.
Как внешней политикой может заниматься чеолвек, не имеющий никакого представления о политической карте Мира?

Если президент, как большинство - то вот вам сцыкливый дебил ЗЕ.
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20.08.2020 09:27 Відповісти
Ви навчіться вибирати українських депутатів та президентів, а потім будете вчити американців, кого вони мають вибирати. Американці забили на багато не настільки важливих питань і створили економіку. До задниці те що, українці знають географію і не мають економіки. Може для українців географія важлива аби знати куди здристнути?
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20.08.2020 09:32 Відповісти
А это не ко мне вопрос, а к 73% и к тебе лично.

Вот сначала научись выбирать не клоунов в президентры и депутаты, а потом рассказывай про большинство американцев.

И да - для избирателей ЗЕ география не важна. Им вобще ничего не важно, кроме колбасы. Украина - страна тупых неудачников.
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20.08.2020 09:37 Відповісти
То чого ви звинувачуєте американців? Якщо ви своїх земляків вважаєте невдахами і гидуєте ними то, хто вам лікар? Якщо ви маєте таке ставлення до земляків то, яке ставлення до вас має мати Трамп?
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20.08.2020 09:48 Відповісти
Есть небольшая разница между большинством американцев и большинством украинцев:
- американцы дважды воевали за свободу Европы хотя свою свободу отвоевали почти 200 лет назад;
- украинцы устали у телевизора от войны за собственную свободу.

Поэтому не стоит сравнивать добротный твердый член с кривым и грязным пальцем.
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20.08.2020 14:10 Відповісти
А чего вы хотели если даже сейчас у нас с РФ не закрыты границы на 6 год войны и не разорваны дипотношения и торговля. Попробуй обясни иностранцу что такое гибридная война и агрессия, если даже сам не понимаешь, которую придумал Пеця чтобы не терять росийский рынок сбыта своих конхфет.
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20.08.2020 09:34 Відповісти
Боже, храни Омерику ...
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20.08.2020 09:54 Відповісти
То це ху#ло сказало Трампу, шо Україна - це расєя, а він повірив та не став перевіряти.
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20.08.2020 10:02 Відповісти
Його виборці недалеко від нього. Квітень 2019. ЛА.США. Продавець хотдогів на вулиці вважає що все на схід від Берліну - раша.
Країни Варшавського блоку мабуть для нього - раша.
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20.08.2020 10:28 Відповісти
Это да, он своему любимому верит безоговорочно
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20.08.2020 12:17 Відповісти
Особливо після епічного розгрому вагнеровів під Хашамом. Як та іскандери, ще гигочуть чи вже гикавка напала? Вистачає любимому вазиліну?
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20.08.2020 12:59 Відповісти
Під Хашамом епічний розгром влаштували американські військові, які в Трампа дозволу не питали. Тому власне той розгром і відбувся.
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20.08.2020 13:34 Відповісти
А тут вже неправда. При Обамы військовим було категорично заборонено діяти без дозволу з верху. Таким чином 11 версня 2012 року в Бенгазі загинув американський посол Крістофер Стівенс, декілька співробітників ЦРУ та співробітників особистої охорони дипломата. Якщо до Обами у випадках нападу на американські об'єкти чи службовців автоматично розпочиналася операція по звільненню: в повітря піднімалися гелікоптери з рейнджерами, в будь-який час доби збиралося вище керівництво і приймалися рішення то, за наказом Обами військовим було заборонено самостійно приймати рішення. 11 вересня 2012 Обама взагалі пішов спати, а Хіларі Клінтон вислухала інформацію але теж пішла спати, замість того щоб скликати термінову нараду силовиків. Наразі в США йде слідство в якому Хіларі звинувачують в бездіяльності, яка привела до загибелі громадян США.
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20.08.2020 14:21 Відповісти
Те, що Обама був сцикуном ніяк не відміняє того, що Трамп чомусь закоханий в *****.
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20.08.2020 15:05 Відповісти
Ага, любить він регулярно нахлобучувати ***** в різних місцях. Точно, як Рональд Рейган. Спитати, пр кому ***** напало на Грузію та Україну- при Обамі. Хто за останні роки більше всього насрав під двері *****? Трамп.
Трамп, переозброїв Америку найновішим озброєнням і відновив Другий флот США, який конкретно націлений проти ерефії. Заставив Європу збільшити військові видатки на переозброєння і збільшення своїх армій. Стимулював розвиток військово-космічної галузі і послав нахрін з обмежувальними договорами. Повернув американським військовим право відкривати вогонь у випадку загрози. Навіть ІДІЛ питих і не відсвічує, а Вагнеровців під Хашамом у Сирії накрошив, як капусти. Надав реальну збройну допомогу Україні і ввід додаткові санкції. Поставив у Польщі ПВО і затвердив програму переводу військ з Німеччии до Польщі. Обвалив ціни на нафту і почав поставки в Європу саудівських та американських вуглеводів. Перекрив Китаю безкоштовний доступ до американських високих технологій.
Ахвігєнна любов, чи вистачить ***** вазеліну?
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20.08.2020 15:48 Відповісти
Взагалі то на Грузію ***** напало ще тоді, коли там керував Буш-молодший, але то таке. А що стосується перерахованих досягнень американської воєнщини, то там більше заслуга республіканського істеблішменту, який спочатку був в команді Трампа, а потім їх Трамп замінив на своїх лизоблюдів. Взагалі не розумію, як республіканці, в яких було немало достойних кандидатів, обрали собі такого самозакоханого соціопата замість лідера. Хоча це мабуть загальносвітовий тренд, дивлячись на те, кого обрали українці.
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20.08.2020 22:28 Відповісти
Незабуваємий момент перезагрузки відношень з ерефією. Хіларі клінто і Лавров жмуть на перезагрузку.
Болтон розповів, що Трамп вважав Україну частиною РФ - Цензор.НЕТ 7682
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20.08.2020 14:28 Відповісти
Байден маст вин
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20.08.2020 10:03 Відповісти
Не он один! Многие его избиратели даже в 2019г считают,что ВСЕ,что восточнее Берлина - Раша.
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20.08.2020 10:22 Відповісти
Так и Обама так считал. Потому ниχερα не делал.
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20.08.2020 10:42 Відповісти
Обама мечтал о Нобелевской премии Мира, как Сигал о белорусской морковке, потому ни хера и не делал.
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20.08.2020 13:14 Відповісти
Да он думал что и Таллин пригород Петербурга... и многое другое. Ну вот как подобное " чудо" может быть президентом самого мощного государства мира.. Такое ощущение что перед президентскими выборами нужно вводить вступительные экзамены по географии, истории, экономике, политологии.. Иначе ну вообще мрак.
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20.08.2020 11:53 Відповісти
Неудивительно! Он ...Оклахому и Пуэрто Рико считает частью Мексики.
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20.08.2020 11:56 Відповісти
По трампушке єлектрический стул плачет.
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20.08.2020 11:56 Відповісти
Так на ерефії ж надають перевагу полонію.
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20.08.2020 12:54 Відповісти
может, под конец жизни, дочитается, что Киевская Русь породила МОСКОВИЮ - плохо бабушка сказки рассказывала - видимо чем - то страдала!!!
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20.08.2020 11:57 Відповісти
Трамп - это просто адекватный срез американского общества. Так бывает, когда к власти приходит домохозяйка со среднестатистическими образованием и взглядами.
А вот почему к власти приходят домохозяйки - это уже совсем другой вопрос.
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20.08.2020 12:43 Відповісти
Це ви йому в подяку за "Петріоти" для Польщі та перевід американських військ з Німеччини в Польщу? Німці вже гвалт кричать бо тисячі робочих місць переїдуть до Польщі.
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20.08.2020 12:56 Відповісти
у німців свої таргани, вони цілком заслуговують на таку реакцію сполучених штатів. Якщо б не Трамп, це зробив би інший республіканець.
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20.08.2020 13:35 Відповісти
але не демократ.
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20.08.2020 14:23 Відповісти
Этот Рыжий Недоросль до сих считает, что и Аляска принадлежит эрэфии, а завтра ему из кремля скажут, что и вся Африка с Ближним Востоком, також в составе сопливой империи.
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20.08.2020 13:06 Відповісти
Тут дело вовсе не в империи или желании кого-то обидеть. Вот вы знаете где находится, например, Занзибар ? А какому государству он принадлежит ? Или Восточный Тимор ? Так вот, для Трампа - Украина находилась примерно на том же уровне значимости. Только и всего. Потом советники объяснили ему, как дело обстоит в реальности.
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20.08.2020 13:22 Відповісти
Трамп вступал в должность президента в то время, когда название страны "Украина" гремело на весь цивилизованный мир. Даже для начинающего политика не интересоваться о том, что в отношении этой страны нарушено Международное Право и что эта страна, к этому времени, уже как два года подвержена внешней агрессии - по меньшей мере ПОЗОР!"
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20.08.2020 14:57 Відповісти
Да ему плевать ! Причём, это и сейчас точно так же.
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20.08.2020 15:07 Відповісти
Так а я о чём. ЖЛОБУ, коим и является Трамп, всегда на всё и на всех - плевать. Такова анатомия его хребта.
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20.08.2020 15:55 Відповісти
Ніхто за українців не буде відстоювати свободу та незалежність. Ніхто не буде посилати вмирати своїх синів замість тих, хто нічого для перемоги робити не бажає. Більше того, чого ви чекали від Трампа, коли українська влада вже вітала Хіларі? Це, ще дуже добре що він не став ображатися і ввів анкції та поставляв озброєння.
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20.08.2020 15:54 Відповісти
Во многом с вами согласен, но не во всём. Полагаю, что помощь, в том числе и вооружением, исходила не благодаря Трампу, а вопреки и основная заслуга в оказании помощи Украине исходила от Конгресса США, при этом Трамп был вынужден её оказывать под его давлением. А если говорить в целом, то Трамп должен наложить такие санкции на кремль, чтобы там надолго забыли, что такое Украина и где она находится. Надеюсь мы с вами ещё доживём до этого момента.
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20.08.2020 16:32 Відповісти
Я вже писав що, Україна подала заявку на Джави ще у 2018, але демократичний Конгрес дав дозвіл тільки в кінці 2019. Тоді вже Трамп за півтора місяця оформив договір українською стороною, а через декілька місяців Джави були вже в Україні. Перш ніж висловлювати припущення перевіряйте хронологію подій.
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20.08.2020 16:40 Відповісти
Трамп рази в три рази довше чекав дозволу від Конгресу ніж поставляв зброю.
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20.08.2020 16:41 Відповісти
Разговор о поставках Джавелинов шёл ещё при Обаме, но Конгресс, в ту пору, рассуждал о том поставлять или нет секретное оружие. Но не буду оспаривать вашу позицию, хотя с ней не согласен. Дело в том, что за четыре года президенства, Трамп, мог наложить на кремль столько полезных санкций, чтобы те не встали не только с колен, но и из положения лёжа и напрочь забыли про Украину.
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20.08.2020 16:58 Відповісти
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