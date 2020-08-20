Болтон розповів, що Трамп вважав Україну частиною РФ

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп вважав Україну частиною Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу Puls 24.

Ведучий поцікавився у Болтона, чи важко було йому працювати з президентом, який "не знає, що Гельсінкі не належать Росії".

"У нас були такі розмови дуже часто, я навіть не можу порахувати, скільки разів мені доводилося пояснювати йому, чому Корейський півострів був розділений в 1945 році. Те ж саме було і з Україною, яка, на його думку, по суті - частина Росії", - заявив Болтон.

У червні в продаж надійшли мемуари Болтона під назвою "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому".

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