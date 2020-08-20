РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9763 посетителя онлайн
Новости
20 868 149

Болтон рассказал, что Трамп считал Украину частью РФ

Болтон рассказал, что Трамп считал Украину частью РФ

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп считал Украину частью России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала Puls 24.

Ведущий поинтересовался у Болтона, тяжело ли было ему работать с президентом, который "не знает, что Хельсинки не принадлежат России".

"У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути часть России", - заявил Болтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пытался использовать власти Украины в своих политических целях, - Болтон

В июне в продажу поступили мемуары Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".

россия (96481) Трамп Дональд (5865) Болтон Джон (117)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+55
Это общемировой тренд - выбирать клоунов в президенты.
показать весь комментарий
20.08.2020 08:04 Ответить
+40
Не дивно...Це ж друган пуцина.
Більшість європейських лідерів до Майдану вважали Україну частиною росії.
Зараз ми вертаємо до тих часів.
показать весь комментарий
20.08.2020 08:04 Ответить
+32
у нас такая же проблема - неадекватный малограмотный продажный коррумпированный жидовский полудурок.
показать весь комментарий
20.08.2020 08:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Та мені до спини що вам "убедительно", я даю факти.
показать весь комментарий
20.08.2020 09:54 Ответить
Можна було ще й при Обамі і Байдені але ж не поставили.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:12 Ответить
До речі, запит на поставку Джевелінів Україна подала ще в 2018 році, а демократичний Конгрес погодив поставки тільки в кінці 2019-го. Так що, Трамп взагалі спрацював дуже швидко.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:17 Ответить
До речі, потрібно вчитися слухати і читати. Болтон говорить в минулому часі. Крім того, в оригіналі він сказав що, Трамп не знав і те що Хельсінки не ерефійське. Більшості американців діла нема до того, вони не знають де та Фінляндія чи Ураїна.
показать весь комментарий
20.08.2020 09:24 Ответить
Президент - он как бы не большинство обывателей. На нем другая ответственность и, соответственно, должны быть другие знания.
Как внешней политикой может заниматься чеолвек, не имеющий никакого представления о политической карте Мира?

Если президент, как большинство - то вот вам сцыкливый дебил ЗЕ.
показать весь комментарий
20.08.2020 09:27 Ответить
Ви навчіться вибирати українських депутатів та президентів, а потім будете вчити американців, кого вони мають вибирати. Американці забили на багато не настільки важливих питань і створили економіку. До задниці те що, українці знають географію і не мають економіки. Може для українців географія важлива аби знати куди здристнути?
показать весь комментарий
20.08.2020 09:32 Ответить
А это не ко мне вопрос, а к 73% и к тебе лично.

Вот сначала научись выбирать не клоунов в президентры и депутаты, а потом рассказывай про большинство американцев.

И да - для избирателей ЗЕ география не важна. Им вобще ничего не важно, кроме колбасы. Украина - страна тупых неудачников.
показать весь комментарий
20.08.2020 09:37 Ответить
То чого ви звинувачуєте американців? Якщо ви своїх земляків вважаєте невдахами і гидуєте ними то, хто вам лікар? Якщо ви маєте таке ставлення до земляків то, яке ставлення до вас має мати Трамп?
показать весь комментарий
20.08.2020 09:48 Ответить
Есть небольшая разница между большинством американцев и большинством украинцев:
- американцы дважды воевали за свободу Европы хотя свою свободу отвоевали почти 200 лет назад;
- украинцы устали у телевизора от войны за собственную свободу.

Поэтому не стоит сравнивать добротный твердый член с кривым и грязным пальцем.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:10 Ответить
А чего вы хотели если даже сейчас у нас с РФ не закрыты границы на 6 год войны и не разорваны дипотношения и торговля. Попробуй обясни иностранцу что такое гибридная война и агрессия, если даже сам не понимаешь, которую придумал Пеця чтобы не терять росийский рынок сбыта своих конхфет.
показать весь комментарий
20.08.2020 09:34 Ответить
Боже, храни Омерику ...
показать весь комментарий
20.08.2020 09:54 Ответить
То це ху#ло сказало Трампу, шо Україна - це расєя, а він повірив та не став перевіряти.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:02 Ответить
Його виборці недалеко від нього. Квітень 2019. ЛА.США. Продавець хотдогів на вулиці вважає що все на схід від Берліну - раша.
Країни Варшавського блоку мабуть для нього - раша.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:28 Ответить
Это да, он своему любимому верит безоговорочно
показать весь комментарий
20.08.2020 12:17 Ответить
Особливо після епічного розгрому вагнеровів під Хашамом. Як та іскандери, ще гигочуть чи вже гикавка напала? Вистачає любимому вазиліну?
показать весь комментарий
20.08.2020 12:59 Ответить
Під Хашамом епічний розгром влаштували американські військові, які в Трампа дозволу не питали. Тому власне той розгром і відбувся.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:34 Ответить
А тут вже неправда. При Обамы військовим було категорично заборонено діяти без дозволу з верху. Таким чином 11 версня 2012 року в Бенгазі загинув американський посол Крістофер Стівенс, декілька співробітників ЦРУ та співробітників особистої охорони дипломата. Якщо до Обами у випадках нападу на американські об'єкти чи службовців автоматично розпочиналася операція по звільненню: в повітря піднімалися гелікоптери з рейнджерами, в будь-який час доби збиралося вище керівництво і приймалися рішення то, за наказом Обами військовим було заборонено самостійно приймати рішення. 11 вересня 2012 Обама взагалі пішов спати, а Хіларі Клінтон вислухала інформацію але теж пішла спати, замість того щоб скликати термінову нараду силовиків. Наразі в США йде слідство в якому Хіларі звинувачують в бездіяльності, яка привела до загибелі громадян США.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:21 Ответить
Те, що Обама був сцикуном ніяк не відміняє того, що Трамп чомусь закоханий в *****.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:05 Ответить
Ага, любить він регулярно нахлобучувати ***** в різних місцях. Точно, як Рональд Рейган. Спитати, пр кому ***** напало на Грузію та Україну- при Обамі. Хто за останні роки більше всього насрав під двері *****? Трамп.
Трамп, переозброїв Америку найновішим озброєнням і відновив Другий флот США, який конкретно націлений проти ерефії. Заставив Європу збільшити військові видатки на переозброєння і збільшення своїх армій. Стимулював розвиток військово-космічної галузі і послав нахрін з обмежувальними договорами. Повернув американським військовим право відкривати вогонь у випадку загрози. Навіть ІДІЛ питих і не відсвічує, а Вагнеровців під Хашамом у Сирії накрошив, як капусти. Надав реальну збройну допомогу Україні і ввід додаткові санкції. Поставив у Польщі ПВО і затвердив програму переводу військ з Німеччии до Польщі. Обвалив ціни на нафту і почав поставки в Європу саудівських та американських вуглеводів. Перекрив Китаю безкоштовний доступ до американських високих технологій.
Ахвігєнна любов, чи вистачить ***** вазеліну?
показать весь комментарий
20.08.2020 15:48 Ответить
Взагалі то на Грузію ***** напало ще тоді, коли там керував Буш-молодший, але то таке. А що стосується перерахованих досягнень американської воєнщини, то там більше заслуга республіканського істеблішменту, який спочатку був в команді Трампа, а потім їх Трамп замінив на своїх лизоблюдів. Взагалі не розумію, як республіканці, в яких було немало достойних кандидатів, обрали собі такого самозакоханого соціопата замість лідера. Хоча це мабуть загальносвітовий тренд, дивлячись на те, кого обрали українці.
показать весь комментарий
20.08.2020 22:28 Ответить
Незабуваємий момент перезагрузки відношень з ерефією. Хіларі клінто і Лавров жмуть на перезагрузку.
Болтон розповів, що Трамп вважав Україну частиною РФ - Цензор.НЕТ 7682
показать весь комментарий
20.08.2020 14:28 Ответить
Байден маст вин
показать весь комментарий
20.08.2020 10:03 Ответить
Не он один! Многие его избиратели даже в 2019г считают,что ВСЕ,что восточнее Берлина - Раша.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:22 Ответить
Так и Обама так считал. Потому ниχερα не делал.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:42 Ответить
Обама мечтал о Нобелевской премии Мира, как Сигал о белорусской морковке, потому ни хера и не делал.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:14 Ответить
Да он думал что и Таллин пригород Петербурга... и многое другое. Ну вот как подобное " чудо" может быть президентом самого мощного государства мира.. Такое ощущение что перед президентскими выборами нужно вводить вступительные экзамены по географии, истории, экономике, политологии.. Иначе ну вообще мрак.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:53 Ответить
Неудивительно! Он ...Оклахому и Пуэрто Рико считает частью Мексики.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:56 Ответить
По трампушке єлектрический стул плачет.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:56 Ответить
Так на ерефії ж надають перевагу полонію.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:54 Ответить
может, под конец жизни, дочитается, что Киевская Русь породила МОСКОВИЮ - плохо бабушка сказки рассказывала - видимо чем - то страдала!!!
показать весь комментарий
20.08.2020 11:57 Ответить
Трамп - это просто адекватный срез американского общества. Так бывает, когда к власти приходит домохозяйка со среднестатистическими образованием и взглядами.
А вот почему к власти приходят домохозяйки - это уже совсем другой вопрос.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:43 Ответить
Це ви йому в подяку за "Петріоти" для Польщі та перевід американських військ з Німеччини в Польщу? Німці вже гвалт кричать бо тисячі робочих місць переїдуть до Польщі.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:56 Ответить
у німців свої таргани, вони цілком заслуговують на таку реакцію сполучених штатів. Якщо б не Трамп, це зробив би інший республіканець.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:35 Ответить
але не демократ.
показать весь комментарий
20.08.2020 14:23 Ответить
Этот Рыжий Недоросль до сих считает, что и Аляска принадлежит эрэфии, а завтра ему из кремля скажут, что и вся Африка с Ближним Востоком, також в составе сопливой империи.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:06 Ответить
Тут дело вовсе не в империи или желании кого-то обидеть. Вот вы знаете где находится, например, Занзибар ? А какому государству он принадлежит ? Или Восточный Тимор ? Так вот, для Трампа - Украина находилась примерно на том же уровне значимости. Только и всего. Потом советники объяснили ему, как дело обстоит в реальности.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:22 Ответить
Трамп вступал в должность президента в то время, когда название страны "Украина" гремело на весь цивилизованный мир. Даже для начинающего политика не интересоваться о том, что в отношении этой страны нарушено Международное Право и что эта страна, к этому времени, уже как два года подвержена внешней агрессии - по меньшей мере ПОЗОР!"
показать весь комментарий
20.08.2020 14:57 Ответить
Да ему плевать ! Причём, это и сейчас точно так же.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:07 Ответить
Так а я о чём. ЖЛОБУ, коим и является Трамп, всегда на всё и на всех - плевать. Такова анатомия его хребта.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:55 Ответить
Ніхто за українців не буде відстоювати свободу та незалежність. Ніхто не буде посилати вмирати своїх синів замість тих, хто нічого для перемоги робити не бажає. Більше того, чого ви чекали від Трампа, коли українська влада вже вітала Хіларі? Це, ще дуже добре що він не став ображатися і ввів анкції та поставляв озброєння.
показать весь комментарий
20.08.2020 15:54 Ответить
Во многом с вами согласен, но не во всём. Полагаю, что помощь, в том числе и вооружением, исходила не благодаря Трампу, а вопреки и основная заслуга в оказании помощи Украине исходила от Конгресса США, при этом Трамп был вынужден её оказывать под его давлением. А если говорить в целом, то Трамп должен наложить такие санкции на кремль, чтобы там надолго забыли, что такое Украина и где она находится. Надеюсь мы с вами ещё доживём до этого момента.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:32 Ответить
Я вже писав що, Україна подала заявку на Джави ще у 2018, але демократичний Конгрес дав дозвіл тільки в кінці 2019. Тоді вже Трамп за півтора місяця оформив договір українською стороною, а через декілька місяців Джави були вже в Україні. Перш ніж висловлювати припущення перевіряйте хронологію подій.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:40 Ответить
Трамп рази в три рази довше чекав дозволу від Конгресу ніж поставляв зброю.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:41 Ответить
Разговор о поставках Джавелинов шёл ещё при Обаме, но Конгресс, в ту пору, рассуждал о том поставлять или нет секретное оружие. Но не буду оспаривать вашу позицию, хотя с ней не согласен. Дело в том, что за четыре года президенства, Трамп, мог наложить на кремль столько полезных санкций, чтобы те не встали не только с колен, но и из положения лёжа и напрочь забыли про Украину.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 