Болтон рассказал, что Трамп считал Украину частью РФ

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп считал Украину частью России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала Puls 24.

Ведущий поинтересовался у Болтона, тяжело ли было ему работать с президентом, который "не знает, что Хельсинки не принадлежат России".

"У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути часть России", - заявил Болтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пытался использовать власти Украины в своих политических целях, - Болтон

В июне в продажу поступили мемуары Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".