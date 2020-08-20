Болтон рассказал, что Трамп считал Украину частью РФ
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп считал Украину частью России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала Puls 24.
Ведущий поинтересовался у Болтона, тяжело ли было ему работать с президентом, который "не знает, что Хельсинки не принадлежат России".
"У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути часть России", - заявил Болтон.
В июне в продажу поступили мемуары Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".
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Как внешней политикой может заниматься чеолвек, не имеющий никакого представления о политической карте Мира?
Если президент, как большинство - то вот вам сцыкливый дебил ЗЕ.
Вот сначала научись выбирать не клоунов в президентры и депутаты, а потом рассказывай про большинство американцев.
И да - для избирателей ЗЕ география не важна. Им вобще ничего не важно, кроме колбасы. Украина - страна тупых неудачников.
- американцы дважды воевали за свободу Европы хотя свою свободу отвоевали почти 200 лет назад;
- украинцы устали у телевизора от войны за собственную свободу.
Поэтому не стоит сравнивать добротный твердый член с кривым и грязным пальцем.
Країни Варшавського блоку мабуть для нього - раша.
Трамп, переозброїв Америку найновішим озброєнням і відновив Другий флот США, який конкретно націлений проти ерефії. Заставив Європу збільшити військові видатки на переозброєння і збільшення своїх армій. Стимулював розвиток військово-космічної галузі і послав нахрін з обмежувальними договорами. Повернув американським військовим право відкривати вогонь у випадку загрози. Навіть ІДІЛ питих і не відсвічує, а Вагнеровців під Хашамом у Сирії накрошив, як капусти. Надав реальну збройну допомогу Україні і ввід додаткові санкції. Поставив у Польщі ПВО і затвердив програму переводу військ з Німеччии до Польщі. Обвалив ціни на нафту і почав поставки в Європу саудівських та американських вуглеводів. Перекрив Китаю безкоштовний доступ до американських високих технологій.
Ахвігєнна любов, чи вистачить ***** вазеліну?
А вот почему к власти приходят домохозяйки - это уже совсем другой вопрос.