Ексдержсекретар США Керрі звинуватив Трампа в нездатності боротися з Росією
З різкою критикою зовнішньої політики адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема щодо Росії, виступив колишній держсекретар США Джон Керрі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Дональд Трамп вдає, що Росія не втручалася в наші вибори. І тепер він нічого не робить з приводу того, що Росія призначила нагороду за наших військових", - заявив відставний дипломат, маючи на увазі повідомлення New York Times, ніби Росія виплачувала нагороди афганським талібам за вбивство американських солдатів.
Керрі наголосив: "Він (Трамп. - Ред.) не захищатиме нашу країну. Він не знає, як захистити наші війська. Єдина людина, яку він зацікавлений захищати, це він сам".
"Наші військові не зможуть піти від небезпеки, сховавшись у бункері Білого дому. Їм потрібен президент, який заступиться за них. І президент (Джо. - Ред.) Байден це зробить", - продовжив Керрі.
Водночас ексдержсекретар США обвинуватив Трампа в тому, що той "рве відносини з нашими союзниками і пише любовні листи диктаторам", зазначивши, що нині "у вільному світі немає лідера".
Раніше видання The New York Times повідомило, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, щоб ті вбивали військових США і сил міжнародної коаліції в Афганістані.
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И гавкает по желанию хозяина...тогда и то что хозяин хочет)
Первый в истории США президент марионетка Рамки Федераска...
если рыжего разозлить и лично задеть, он мстительный и обиду не простит никому!