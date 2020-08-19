Ексдержсекретар США Керрі звинуватив Трампа в нездатності боротися з Росією

З різкою критикою зовнішньої політики адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема щодо Росії, виступив колишній держсекретар США Джон Керрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дональд Трамп вдає, що Росія не втручалася в наші вибори. І тепер він нічого не робить з приводу того, що Росія призначила нагороду за наших військових", - заявив відставний дипломат, маючи на увазі повідомлення New York Times, ніби Росія виплачувала нагороди афганським талібам за вбивство американських солдатів.

Керрі наголосив: "Він (Трамп. - Ред.) не захищатиме нашу країну. Він не знає, як захистити наші війська. Єдина людина, яку він зацікавлений захищати, це він сам".

"Наші військові не зможуть піти від небезпеки, сховавшись у бункері Білого дому. Їм потрібен президент, який заступиться за них. І президент (Джо. - Ред.) Байден це зробить", - продовжив Керрі.

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Водночас ексдержсекретар США обвинуватив Трампа в тому, що той "рве відносини з нашими союзниками і пише любовні листи диктаторам", зазначивши, що нині "у вільному світі немає лідера".

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Раніше видання The New York Times повідомило, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, щоб ті вбивали військових США і сил міжнародної коаліції в Афганістані.