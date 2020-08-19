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Новини
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Ексдержсекретар США Керрі звинуватив Трампа в нездатності боротися з Росією

Ексдержсекретар США Керрі звинуватив Трампа в нездатності боротися з Росією

З різкою критикою зовнішньої політики адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема щодо Росії, виступив колишній держсекретар США Джон Керрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дональд Трамп вдає, що Росія не втручалася в наші вибори. І тепер він нічого не робить з приводу того, що Росія призначила нагороду за наших військових", - заявив відставний дипломат, маючи на увазі повідомлення New York Times, ніби Росія виплачувала нагороди афганським талібам за вбивство американських солдатів.

Керрі наголосив: "Він (Трамп. - Ред.) не захищатиме нашу країну. Він не знає, як захистити наші війська. Єдина людина, яку він зацікавлений захищати, це він сам".

"Наші військові не зможуть піти від небезпеки, сховавшись у бункері Білого дому. Їм потрібен президент, який заступиться за них. І президент (Джо. - Ред.) Байден це зробить", - продовжив Керрі.

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Водночас ексдержсекретар США обвинуватив Трампа в тому, що той "рве відносини з нашими союзниками і пише любовні листи диктаторам", зазначивши, що нині "у вільному світі немає лідера".

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Раніше видання The New York Times повідомило, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, щоб ті вбивали військових США і сил міжнародної коаліції в Афганістані.

Автор: 

Афганістан (494) Байден Джо (2893) вибори (6727) росія (66520) США (23632) Талібан (152) Керрі Джон (136) Трамп Дональд (6333)


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Топ коментарі
+13
Доню ждёт пожизненное заключение если он проиграет....
Первый в истории США президент марионетка Рамки Федераска...
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19.08.2020 08:08 Відповісти
+9
Это тот "борец", который вместе с "миротворцем" Абамкой сглотнули Крым и Донбас, который со "страшным чемоданчиком" пытался напугаль х-ло?
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19.08.2020 08:09 Відповісти
+7
Это тот, котрый блеял сЭргЭй, сЭргЭй! Борец, ***, выискался!
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19.08.2020 08:04 Відповісти
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Это тот, котрый блеял сЭргЭй, сЭргЭй! Борец, ***, выискался!
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19.08.2020 08:04 Відповісти
Та,да.От ти з Обамой тих кацапів боров-переборов.Побєдуни кацапів.
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19.08.2020 08:06 Відповісти
Додик на поводке у деда Хуни...аки Бобик
И гавкает по желанию хозяина...тогда и то что хозяин хочет)
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19.08.2020 08:06 Відповісти
Доню ждёт пожизненное заключение если он проиграет....
Первый в истории США президент марионетка Рамки Федераска...
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19.08.2020 08:08 Відповісти
А точнее - Ресурсной Хведерации.
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19.08.2020 09:47 Відповісти
Это тот "борец", который вместе с "миротворцем" Абамкой сглотнули Крым и Донбас, который со "страшным чемоданчиком" пытался напугаль х-ло?
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19.08.2020 08:09 Відповісти
Экс-госсекретарь США Керри обвинил Трампа в неспособности бороться с Россией - Цензор.НЕТ 4347
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19.08.2020 08:15 Відповісти
Одно чмо наехало на другое.
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19.08.2020 08:17 Відповісти
Так оно так и есть,Трамп бизнесмен а не политик.
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19.08.2020 08:29 Відповісти
Точнее - пройдоха и авантюрист.
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19.08.2020 12:22 Відповісти
он не "неспособен", у него просто нет этого в планах /противостояние с парашкой/!
если рыжего разозлить и лично задеть, он мстительный и обиду не простит никому!
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19.08.2020 09:08 Відповісти
Каждый раз после телефонного разговора с путиным Трамп сутки ходит как в воду опущенный. Или просто как опущенный. С чего бы это ? Хабадские проблемы одолевают ?
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19.08.2020 09:29 Відповісти
Трамп способен бороться с россией. Трамп дал Украине оружие.
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19.08.2020 09:51 Відповісти
Трамп - это удавка на шее Америки.
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19.08.2020 12:23 Відповісти
 
 