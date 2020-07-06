Помпео викликали в Конгрес через підкуп талібів Росією
Палата представників Конгресу США хоче почути від держсекретаря Майкла Помпео, як адміністрація Трампа реагує на дані про підкуп талібів з боку РФ за вбивства американських військових в Афганістані.
Офіційне повідомлення про слухання оприлюднено комітетом у міжнародних справах Палати представників США. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Тема слухань: "Винагорода Росії за американських військових: Чому адміністрація залишила це без відповіді?" На них запрошені держсекретар США Майкл Помпео та колишній в.о. директора ЦРУ Майкл Морелл. Можуть бути викликані додаткові свідки.
Поки що невідомо, чи підтвердили запрошені посадовці свою участь.
Раніше видання The New York Times розповіло, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, аби ті вбивали військових США та сил міжнародної коаліції в Афганістані.
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За последние две недели в Иране на воздух взлетели ядерный центр, крупная электростанция в Ширазе, военная база около Тегерана и несколько военных топливных объектов.
Иранские ПВО остались в полном неведении.
ТУПЫЕ русишь швайне !
В 1980м году у духов Ли Энфельд и китайский ДШК и АК был за счастье, а всего через год - от Блоупайпа, Ред Ая до спутниковой связи и мобильных госпиталей. Разве что в US-военторге купили.... Да и тубус от первого примененного в бою Стингера хранится/хранился в музее ЦРУ, на минуточку!
Так компромат могут найти обе стороны и стремление замять - тоже.
Плюс такий аспект - завжди, де є не зовсім прозоре фінансування, є и особи, яки б хотіли про щось промовчати.
тупо рабов гнали на войну,
у которых ничего,Э кроме камсамольского билэта не было,
газетой сраку подтирали
ссср говёная помойка нищеты и камунизма\
одно ничего, на фоне всеобщей нищеты можно было фотографом заделаться
а так гавно твой ссср