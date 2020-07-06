Помпео викликали в Конгрес через підкуп талібів Росією

Палата представників Конгресу США хоче почути від держсекретаря Майкла Помпео, як адміністрація Трампа реагує на дані про підкуп талібів з боку РФ за вбивства американських військових в Афганістані.

Офіційне повідомлення про слухання оприлюднено комітетом у міжнародних справах Палати представників США. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Тема слухань: "Винагорода Росії за американських військових: Чому адміністрація залишила це без відповіді?" На них запрошені держсекретар США Майкл Помпео та колишній в.о. директора ЦРУ Майкл Морелл. Можуть бути викликані додаткові свідки.

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Поки що невідомо, чи підтвердили запрошені посадовці свою участь.

Раніше видання The New York Times розповіло, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, аби ті вбивали військових США та сил міжнародної коаліції в Афганістані.

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