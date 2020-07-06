УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11987 відвідувачів онлайн
Новини
6 303 22

Помпео викликали в Конгрес через підкуп талібів Росією

Помпео викликали в Конгрес через підкуп талібів Росією

Палата представників Конгресу США хоче почути від держсекретаря Майкла Помпео, як адміністрація Трампа реагує на дані про підкуп талібів з боку РФ за вбивства американських військових в Афганістані.

Офіційне повідомлення про слухання оприлюднено комітетом у міжнародних справах Палати представників США. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Тема слухань: "Винагорода Росії за американських військових: Чому адміністрація залишила це без відповіді?" На них запрошені держсекретар США Майкл Помпео та колишній в.о. директора ЦРУ Майкл Морелл. Можуть бути викликані додаткові свідки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США мають докази, що ГРУ Росії переказувало гроші талібам, імовірно, за вбивства американських військових, - NYT

Поки що невідомо, чи підтвердили запрошені посадовці свою участь.

Раніше видання The New York Times розповіло, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, аби ті вбивали військових США та сил міжнародної коаліції в Афганістані.

Читайте також: Конгрес США вимагає в адміністрації Трампа більше інформації про те, що РФ платила талібам за вбивство американців

Автор: 

Афганістан (491) Конгрес США (1230) росія (65379) США (23054) Талібан (149) Помпео Майк (337)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
ху-ло подкупает а его народ спивается и голодает.
ТУПЫЕ русишь швайне !
показати весь коментар
06.07.2020 23:04
+4
атож, давно пора зайнятися наркотрактом із "золотого трикутника", на якому ке ге бе сидить з 1950-х...
показати весь коментар
06.07.2020 22:54
+4
https://twitter.com/bamr69

https://twitter.com/bamr69 bamr https://twitter.com/bamr69 @bamr69 https://twitter.com/bamr69/status/1280029667056128001 13 ч

За последние две недели в Иране на воздух взлетели ядерный центр, крупная электростанция в Ширазе, военная база около Тегерана и несколько военных топливных объектов.
Иранские ПВО остались в полном неведении.
показати весь коментар
06.07.2020 23:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
атож, давно пора зайнятися наркотрактом із "золотого трикутника", на якому ке ге бе сидить з 1950-х...
показати весь коментар
06.07.2020 22:54 Відповісти
https://twitter.com/bamr69

https://twitter.com/bamr69 bamr https://twitter.com/bamr69 @bamr69 https://twitter.com/bamr69/status/1280029667056128001 13 ч

За последние две недели в Иране на воздух взлетели ядерный центр, крупная электростанция в Ширазе, военная база около Тегерана и несколько военных топливных объектов.
Иранские ПВО остались в полном неведении.
показати весь коментар
06.07.2020 23:03 Відповісти
ху-ло подкупает а его народ спивается и голодает.
ТУПЫЕ русишь швайне !
показати весь коментар
06.07.2020 23:04 Відповісти
давно признать парашку спонсором терроризма
показати весь коментар
06.07.2020 23:12 Відповісти
А на референдуме талибы хоть не голосовали у них??
показати весь коментар
06.07.2020 23:14 Відповісти
Что Помпео раком ставить будут?
показати весь коментар
06.07.2020 23:19 Відповісти
Не, будут осуществлять надругательство над остывающей тушей разейужки...
показати весь коментар
06.07.2020 23:26 Відповісти
Это очень крепкая тема с точки зрения даже наших интересов. Если докажут конечно то срочно проситься в стратегические партнеры США. Будет шанс попасть. Но могут там и припрятать факты. Играть там умеют на годы вперёд.
показати весь коментар
06.07.2020 23:29 Відповісти
увы. в истории с Афганом у обеих сторон рыльце в пушку по самые помидоры. Раньше Штаты их вскормили и выучили, сегодня - Рашка ПРОДОЛЖАЕТ это дело.
В 1980м году у духов Ли Энфельд и китайский ДШК и АК был за счастье, а всего через год - от Блоупайпа, Ред Ая до спутниковой связи и мобильных госпиталей. Разве что в US-военторге купили.... Да и тубус от первого примененного в бою Стингера хранится/хранился в музее ЦРУ, на минуточку!
Так компромат могут найти обе стороны и стремление замять - тоже.
показати весь коментар
06.07.2020 23:37 Відповісти
Який "компромат" проти US? Вони що приховують свою допомогу афганцям в 80-е роки? Вони ж не граються в "их-там-нетов"
показати весь коментар
07.07.2020 00:05 Відповісти
в тому-то і справа, що приховували, ще й як! Одне діло - привезти контейнер зі зброєю в Пакістан и зоооовсім інше - перейти кордон суверенної держави разом з духами, яких ті навчав в учбових таборах Пакістану.
Плюс такий аспект - завжди, де є не зовсім прозоре фінансування, є и особи, яки б хотіли про щось промовчати.
показати весь коментар
07.07.2020 00:54 Відповісти
У часи холодної війни СРСР та УС постачали зброю протилежним сторонам конфлікту. Від В`єтнаму до Мозамбіку і Нікарагуа. Зараз інша справа. Та це все не має значення. Амеріканців цікавить хто вбиває амеріканців, а потім болючі санкції. І можна довго виправдовуваться і сперичатися, "хто перший почав?" - не допоможе.
показати весь коментар
07.07.2020 01:02 Відповісти
усские свиньи в Авганистане были непрошенными гостями
тупо рабов гнали на войну,
у которых ничего,Э кроме камсамольского билэта не было,
газетой сраку подтирали
ссср говёная помойка нищеты и камунизма\
одно ничего, на фоне всеобщей нищеты можно было фотографом заделаться
а так гавно твой ссср
показати весь коментар
07.07.2020 02:02 Відповісти
Цітати з Юлії Латиніної треба брати в лапки
показати весь коментар
07.07.2020 00:27 Відповісти
 
 