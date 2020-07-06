Помпео вызвали в Конгресс из-за подкупа талибов Россией
Палата представителей Конгресса США хочет услышать от госсекретаря Майкла Помпео, как администрация Трампа реагирует на данные о подкупе талибов со стороны РФ за убийства американских военных в Афганистане.
Официальное сообщение о слушании обнародовало комитет по международным делам Палаты представителей США. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Тема слушаний - "Вознаграждение России за американских военных: Почему администрация оставила это без ответа?". На них приглашены госсекретарь США Майкл Помпео и бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Морелл. Могут быть вызваны и дополнительные свидетели.
Пока неизвестно, подтвердили приглашены должностные лица свое участие.
Слушания назначены на четверг, 9 июля.
Также на Цензор.НЕТ: Конгресс США потребовал у администрации Трампа больше информации о том, что РФ платила талибам за убийство американцев
Ранее издание The New York Times рассказало, что российское ГРУ платило афганским талибам деньги, чтобы те убивали военных США и сил международной коалиции в Афганистане.
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За последние две недели в Иране на воздух взлетели ядерный центр, крупная электростанция в Ширазе, военная база около Тегерана и несколько военных топливных объектов.
Иранские ПВО остались в полном неведении.
ТУПЫЕ русишь швайне !
В 1980м году у духов Ли Энфельд и китайский ДШК и АК был за счастье, а всего через год - от Блоупайпа, Ред Ая до спутниковой связи и мобильных госпиталей. Разве что в US-военторге купили.... Да и тубус от первого примененного в бою Стингера хранится/хранился в музее ЦРУ, на минуточку!
Так компромат могут найти обе стороны и стремление замять - тоже.
Плюс такий аспект - завжди, де є не зовсім прозоре фінансування, є и особи, яки б хотіли про щось промовчати.
тупо рабов гнали на войну,
у которых ничего,Э кроме камсамольского билэта не было,
газетой сраку подтирали
ссср говёная помойка нищеты и камунизма\
одно ничего, на фоне всеобщей нищеты можно было фотографом заделаться
а так гавно твой ссср