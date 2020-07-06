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Помпео вызвали в Конгресс из-за подкупа талибов Россией

Помпео вызвали в Конгресс из-за подкупа талибов Россией

Палата представителей Конгресса США хочет услышать от госсекретаря Майкла Помпео, как администрация Трампа реагирует на данные о подкупе талибов со стороны РФ за убийства американских военных в Афганистане.

Официальное сообщение о слушании обнародовало комитет по международным делам Палаты представителей США. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Тема слушаний - "Вознаграждение России за американских военных: Почему администрация оставила это без ответа?". На них приглашены госсекретарь США Майкл Помпео и бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Морелл. Могут быть вызваны и дополнительные свидетели.

Пока неизвестно, подтвердили приглашены должностные лица свое участие.

Слушания назначены на четверг, 9 июля.

Также на Цензор.НЕТ: Конгресс США потребовал у администрации Трампа больше информации о том, что РФ платила талибам за убийство американцев

Ранее издание The New York Times рассказало, что российское ГРУ платило афганским талибам деньги, чтобы те убивали военных США и сил международной коалиции в Афганистане.

Автор: 

Афганистан (605) Конгресс США (1236) россия (95683) США (26853) Талибан (172) Помпео Майк (340)


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Топ комментарии
+6
ху-ло подкупает а его народ спивается и голодает.
ТУПЫЕ русишь швайне !
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06.07.2020 23:04
+4
атож, давно пора зайнятися наркотрактом із "золотого трикутника", на якому ке ге бе сидить з 1950-х...
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06.07.2020 22:54
+4
https://twitter.com/bamr69

https://twitter.com/bamr69 bamr https://twitter.com/bamr69 @bamr69 https://twitter.com/bamr69/status/1280029667056128001 13 ч

За последние две недели в Иране на воздух взлетели ядерный центр, крупная электростанция в Ширазе, военная база около Тегерана и несколько военных топливных объектов.
Иранские ПВО остались в полном неведении.
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06.07.2020 23:03
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атож, давно пора зайнятися наркотрактом із "золотого трикутника", на якому ке ге бе сидить з 1950-х...
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06.07.2020 22:54 Ответить
https://twitter.com/bamr69

https://twitter.com/bamr69 bamr https://twitter.com/bamr69 @bamr69 https://twitter.com/bamr69/status/1280029667056128001 13 ч

За последние две недели в Иране на воздух взлетели ядерный центр, крупная электростанция в Ширазе, военная база около Тегерана и несколько военных топливных объектов.
Иранские ПВО остались в полном неведении.
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06.07.2020 23:03 Ответить
ху-ло подкупает а его народ спивается и голодает.
ТУПЫЕ русишь швайне !
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06.07.2020 23:04 Ответить
давно признать парашку спонсором терроризма
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06.07.2020 23:12 Ответить
А на референдуме талибы хоть не голосовали у них??
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06.07.2020 23:14 Ответить
Что Помпео раком ставить будут?
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06.07.2020 23:19 Ответить
Не, будут осуществлять надругательство над остывающей тушей разейужки...
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06.07.2020 23:26 Ответить
Это очень крепкая тема с точки зрения даже наших интересов. Если докажут конечно то срочно проситься в стратегические партнеры США. Будет шанс попасть. Но могут там и припрятать факты. Играть там умеют на годы вперёд.
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06.07.2020 23:29 Ответить
увы. в истории с Афганом у обеих сторон рыльце в пушку по самые помидоры. Раньше Штаты их вскормили и выучили, сегодня - Рашка ПРОДОЛЖАЕТ это дело.
В 1980м году у духов Ли Энфельд и китайский ДШК и АК был за счастье, а всего через год - от Блоупайпа, Ред Ая до спутниковой связи и мобильных госпиталей. Разве что в US-военторге купили.... Да и тубус от первого примененного в бою Стингера хранится/хранился в музее ЦРУ, на минуточку!
Так компромат могут найти обе стороны и стремление замять - тоже.
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06.07.2020 23:37 Ответить
Який "компромат" проти US? Вони що приховують свою допомогу афганцям в 80-е роки? Вони ж не граються в "их-там-нетов"
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07.07.2020 00:05 Ответить
в тому-то і справа, що приховували, ще й як! Одне діло - привезти контейнер зі зброєю в Пакістан и зоооовсім інше - перейти кордон суверенної держави разом з духами, яких ті навчав в учбових таборах Пакістану.
Плюс такий аспект - завжди, де є не зовсім прозоре фінансування, є и особи, яки б хотіли про щось промовчати.
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07.07.2020 00:54 Ответить
У часи холодної війни СРСР та УС постачали зброю протилежним сторонам конфлікту. Від В`єтнаму до Мозамбіку і Нікарагуа. Зараз інша справа. Та це все не має значення. Амеріканців цікавить хто вбиває амеріканців, а потім болючі санкції. І можна довго виправдовуваться і сперичатися, "хто перший почав?" - не допоможе.
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07.07.2020 01:02 Ответить
усские свиньи в Авганистане были непрошенными гостями
тупо рабов гнали на войну,
у которых ничего,Э кроме камсамольского билэта не было,
газетой сраку подтирали
ссср говёная помойка нищеты и камунизма\
одно ничего, на фоне всеобщей нищеты можно было фотографом заделаться
а так гавно твой ссср
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07.07.2020 02:02 Ответить
Цітати з Юлії Латиніної треба брати в лапки
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07.07.2020 00:27 Ответить
 
 