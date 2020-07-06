Помпео вызвали в Конгресс из-за подкупа талибов Россией

Палата представителей Конгресса США хочет услышать от госсекретаря Майкла Помпео, как администрация Трампа реагирует на данные о подкупе талибов со стороны РФ за убийства американских военных в Афганистане.

Официальное сообщение о слушании обнародовало комитет по международным делам Палаты представителей США. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Тема слушаний - "Вознаграждение России за американских военных: Почему администрация оставила это без ответа?". На них приглашены госсекретарь США Майкл Помпео и бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Морелл. Могут быть вызваны и дополнительные свидетели.

Пока неизвестно, подтвердили приглашены должностные лица свое участие.

Слушания назначены на четверг, 9 июля.

Также на Цензор.НЕТ: Конгресс США потребовал у администрации Трампа больше информации о том, что РФ платила талибам за убийство американцев

Ранее издание The New York Times рассказало, что российское ГРУ платило афганским талибам деньги, чтобы те убивали военных США и сил международной коалиции в Афганистане.