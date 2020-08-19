Экс-госсекретарь США Керри обвинил Трампа в неспособности бороться с Россией

С резкой критикой внешней политики администрации президента Дональда Трампа, в том числе по отношению к России, выступил бывший госсекретарь США Джон Керри.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Дональд Трамп делает вид, что Россия не вмешивалась в наши выборы. И теперь он ничего не делает по поводу того, что Россия назначила награду за наших военных", - заявил отставной дипломат, имея в виду сообщение New York Times, будто Россия выплачивала награды афганским талибам за убийство американских солдат.

Керри подчеркнул: "Он (Трамп. - Ред) не будет защищать нашу страну. Он не знает, как защитить наши войска. Единственный человек, которого он заинтересован защищать, это он сам".

"Наши военные не смогут уйти от опасности, спрятавшись в бункере Белого дома. Им нужен президент, который заступится за них. И президент (Джо. - Ред.) Байден это сделает", - продолжил Керри.

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Одновременно экс-госсекретарь США обвинил Трампа в том, что тот "рвет отношения с нашими союзниками и пишет любовные письма диктаторам", отметив, что в настоящее время "в свободном мире нет лидера".

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Ранее издание The New York Times рассказало, что российское ГРУ платило афганским талибам деньги, чтобы те убивали военных США и сил международной коалиции в Афганистане.