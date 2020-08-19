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Экс-госсекретарь США Керри обвинил Трампа в неспособности бороться с Россией

Экс-госсекретарь США Керри обвинил Трампа в неспособности бороться с Россией

С резкой критикой внешней политики администрации президента Дональда Трампа, в том числе по отношению к России, выступил бывший госсекретарь США Джон Керри.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Дональд Трамп делает вид, что Россия не вмешивалась в наши выборы. И теперь он ничего не делает по поводу того, что Россия назначила награду за наших военных", - заявил отставной дипломат, имея в виду сообщение New York Times, будто Россия выплачивала награды афганским талибам за убийство американских солдат.

Керри подчеркнул: "Он (Трамп. - Ред) не будет защищать нашу страну. Он не знает, как защитить наши войска. Единственный человек, которого он заинтересован защищать, это он сам".

"Наши военные не смогут уйти от опасности, спрятавшись в бункере Белого дома. Им нужен президент, который заступится за них. И президент (Джо. - Ред.) Байден это сделает", - продолжил Керри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-госсекретарь США Керри о Шокине: Украина должна была от него избавиться, чтобы выжить

Одновременно экс-госсекретарь США обвинил Трампа в том, что тот "рвет отношения с нашими союзниками и пишет любовные письма диктаторам", отметив, что в настоящее время "в свободном мире нет лидера".

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Ранее издание The New York Times рассказало, что российское ГРУ платило афганским талибам деньги, чтобы те убивали военных США и сил международной коалиции в Афганистане.

Афганистан (606) Байден Джо (2795) выборы (24766) россия (96481) США (27348) Талибан (172) Керри Джон (519) Трамп Дональд (5865)


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Топ комментарии
+13
Доню ждёт пожизненное заключение если он проиграет....
Первый в истории США президент марионетка Рамки Федераска...
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19.08.2020 08:08 Ответить
+9
Это тот "борец", который вместе с "миротворцем" Абамкой сглотнули Крым и Донбас, который со "страшным чемоданчиком" пытался напугаль х-ло?
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19.08.2020 08:09 Ответить
+7
Это тот, котрый блеял сЭргЭй, сЭргЭй! Борец, ***, выискался!
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19.08.2020 08:04 Ответить
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Это тот, котрый блеял сЭргЭй, сЭргЭй! Борец, ***, выискался!
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19.08.2020 08:04 Ответить
Та,да.От ти з Обамой тих кацапів боров-переборов.Побєдуни кацапів.
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19.08.2020 08:06 Ответить
Додик на поводке у деда Хуни...аки Бобик
И гавкает по желанию хозяина...тогда и то что хозяин хочет)
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19.08.2020 08:06 Ответить
Доню ждёт пожизненное заключение если он проиграет....
Первый в истории США президент марионетка Рамки Федераска...
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19.08.2020 08:08 Ответить
А точнее - Ресурсной Хведерации.
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19.08.2020 09:47 Ответить
Это тот "борец", который вместе с "миротворцем" Абамкой сглотнули Крым и Донбас, который со "страшным чемоданчиком" пытался напугаль х-ло?
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19.08.2020 08:09 Ответить
Экс-госсекретарь США Керри обвинил Трампа в неспособности бороться с Россией - Цензор.НЕТ 4347
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19.08.2020 08:15 Ответить
Одно чмо наехало на другое.
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19.08.2020 08:17 Ответить
Так оно так и есть,Трамп бизнесмен а не политик.
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19.08.2020 08:29 Ответить
Точнее - пройдоха и авантюрист.
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19.08.2020 12:22 Ответить
он не "неспособен", у него просто нет этого в планах /противостояние с парашкой/!
если рыжего разозлить и лично задеть, он мстительный и обиду не простит никому!
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19.08.2020 09:08 Ответить
Каждый раз после телефонного разговора с путиным Трамп сутки ходит как в воду опущенный. Или просто как опущенный. С чего бы это ? Хабадские проблемы одолевают ?
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19.08.2020 09:29 Ответить
Трамп способен бороться с россией. Трамп дал Украине оружие.
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19.08.2020 09:51 Ответить
Трамп - это удавка на шее Америки.
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19.08.2020 12:23 Ответить
 
 