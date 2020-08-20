За сутки COVID-19 выявили у 100 детей и 160 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 98 537 человек. Из них 6 702 ребенка, а также 10 083 медицинских работника.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За сутки заболели 2 134 человека. Из них 100 детей, а также 160 медработников. Всего госпитализировали 407 человек. Зафиксированы 40 летальных случаев", - отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 98 537 человек. Из них 6 702 ребенка, а также 10 083 медицинских работника.

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