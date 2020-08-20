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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 100 детей и 160 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 100 детей и 160 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 98 537 человек. Из них 6 702 ребенка, а также 10 083 медицинских работника.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За сутки заболели 2 134 человека. Из них 100 детей, а также 160 медработников. Всего госпитализировали 407 человек. Зафиксированы 40 летальных случаев", - отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 98 537 человек. Из них 6 702 ребенка, а также 10 083 медицинских работника.

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Автор: 

дети (6613) карантин (16729) врачи (1518) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Зебилы сняли запрет на вывоз масок и вторую неделю антирекорды по COVID
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20.08.2020 09:46 Ответить
+3
Зеленський- степанов, як ви захищаете медиків, якщо серед них все більше захворілих?
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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20.08.2020 09:50 Ответить
+2
От ти так і хочеш, щоб вони на минулорічних Ферарі каталися.
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20.08.2020 09:48 Ответить
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А де та коростява Лариса, що весь час кляне медиків? Може в неї в самої клепки вистачить замість них людей лікувати?
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20.08.2020 09:39 Ответить
от кляті китайці, чмо японське.
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20.08.2020 09:42 Ответить
Біологічна зброя..
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20.08.2020 09:43 Ответить
Зебилы сняли запрет на вывоз масок и вторую неделю антирекорды по COVID
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20.08.2020 09:46 Ответить
От ти так і хочеш, щоб вони на минулорічних Ферарі каталися.
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20.08.2020 09:48 Ответить
Что ты несешь придурок. При чем здесь снятие запрета на вывоз масок. Етих масок сейчас на каждом шагу и стоят копейки. Другое дело что быдло-народ их не носит потому что утверждает что вируса нету ето просто насморк
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20.08.2020 12:12 Ответить
20 августа 2020
ФСБ помешала СБУ похитить лидера ополчения Донбасса и увезти на Украину

https://lenta.ru/auth/

Сотрудники https://lenta.ru/tags/organizations/fsb/ Федеральной службы безопасности (ФСБ) России помешали https://lenta.ru/tags/organizations/sbu/ Службе безопасности Украины (СБУ) похитить одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Об этом в четверг, 20 августа, сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
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20.08.2020 09:47 Ответить
Степанов чем нибудь кроме статистики занимается?
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20.08.2020 09:48 Ответить
дрочит на нее...
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20.08.2020 10:02 Ответить
Зеленський- степанов, як ви захищаете медиків, якщо серед них все більше захворілих?
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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20.08.2020 09:50 Ответить
Цуки они редкие . Никто не защищён
Травят людей парацетамол - а надо делать сразу ренген
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20.08.2020 10:28 Ответить
В Словакии тесты бесплатно
Им важно отсечь инфекцию
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20.08.2020 10:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fT-gv4SZIlI В своё время мы своевременно сигнализировали... За добу COVID-19 виявили у 100 дітей та 160 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 3398
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20.08.2020 10:10 Ответить
За добу COVID-19 виявили у 100 дітей та 160 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 1791
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20.08.2020 10:11 Ответить
Всю медицинскую мафию под международный трибунал
А Богатырёву и всех поделььиков НА ЕЛКУ за фальсификат лекарств
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20.08.2020 10:23 Ответить
Хватит платить налоги вампирам , сосущим жизнь с Украины
Только международный трибунал за 30 лет уничтожения украинцев
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20.08.2020 10:26 Ответить
Школы срочно открывайте. Будет у вас у всех общественный имунитет. Дебилы
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20.08.2020 12:11 Ответить
От вируса есть один большой плюс. Все придурки сдохнут. Постоянно наблюдаю как родители отпускают своих детей гулять на улице с другими детьми, разумеется про маски хоть на одном ребенке речи вообще даже нет. Ну и что вы хотите? Я только удивляюсь почему у нас до сих пор не заболели миллионы а только тысячи
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20.08.2020 12:15 Ответить
 
 