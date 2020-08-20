За добу COVID-19 виявили у 100 дітей та 160 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 98 537 осіб. З них 6 702 дитини, а також 10 083 медичні працівники.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За добу захворіло 2 134 людини. З них 100 дітей, а також 160 медпрацівників. Всього було госпіталізовано 407 осіб. Зафіксовані 40 летальних випадків", - зазначив Степанов.

За весь час пандемії в Україні захворіли 98 537 осіб. З них 6 702 дитини, а також 10 083 медичні працівники.

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