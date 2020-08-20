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За добу COVID-19 виявили у 100 дітей та 160 медпрацівників, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 98 537 осіб. З них 6 702 дитини, а також 10 083 медичні працівники.
Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За добу захворіло 2 134 людини. З них 100 дітей, а також 160 медпрацівників. Всього було госпіталізовано 407 осіб. Зафіксовані 40 летальних випадків", - зазначив Степанов.
За весь час пандемії в Україні захворіли 98 537 осіб. З них 6 702 дитини, а також 10 083 медичні працівники.
Топ коментарі
+3 Igor Kariy
показати весь коментар20.08.2020 09:46 Відповісти Посилання
+3 Чайка Київ
показати весь коментар20.08.2020 09:50 Відповісти Посилання
+2 dtrscnij grsrt
показати весь коментар20.08.2020 09:48 Відповісти Посилання
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