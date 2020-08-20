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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 100 дітей та 160 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 100 дітей та 160 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 98 537 осіб. З них 6 702 дитини, а також 10 083 медичні працівники.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За добу захворіло 2 134 людини. З них 100 дітей, а також 160 медпрацівників. Всього було госпіталізовано 407 осіб. Зафіксовані 40 летальних випадків", - зазначив Степанов.

За весь час пандемії в Україні захворіли 98 537 осіб. З них 6 702 дитини, а також 10 083 медичні працівники.

Також читайте: В Україні рекордні 2134 нові випадки COVID-19 за добу. 40 осіб померли, - Степанов

Автор: 

діти (5189) карантин (18172) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Зебилы сняли запрет на вывоз масок и вторую неделю антирекорды по COVID
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20.08.2020 09:46 Відповісти
+3
Зеленський- степанов, як ви захищаете медиків, якщо серед них все більше захворілих?
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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20.08.2020 09:50 Відповісти
+2
От ти так і хочеш, щоб вони на минулорічних Ферарі каталися.
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20.08.2020 09:48 Відповісти
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А де та коростява Лариса, що весь час кляне медиків? Може в неї в самої клепки вистачить замість них людей лікувати?
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20.08.2020 09:39 Відповісти
от кляті китайці, чмо японське.
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20.08.2020 09:42 Відповісти
Біологічна зброя..
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20.08.2020 09:43 Відповісти
Зебилы сняли запрет на вывоз масок и вторую неделю антирекорды по COVID
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20.08.2020 09:46 Відповісти
От ти так і хочеш, щоб вони на минулорічних Ферарі каталися.
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20.08.2020 09:48 Відповісти
Что ты несешь придурок. При чем здесь снятие запрета на вывоз масок. Етих масок сейчас на каждом шагу и стоят копейки. Другое дело что быдло-народ их не носит потому что утверждает что вируса нету ето просто насморк
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20.08.2020 12:12 Відповісти
20 августа 2020
ФСБ помешала СБУ похитить лидера ополчения Донбасса и увезти на Украину

https://lenta.ru/auth/

Сотрудники https://lenta.ru/tags/organizations/fsb/ Федеральной службы безопасности (ФСБ) России помешали https://lenta.ru/tags/organizations/sbu/ Службе безопасности Украины (СБУ) похитить одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Об этом в четверг, 20 августа, сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
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20.08.2020 09:47 Відповісти
Степанов чем нибудь кроме статистики занимается?
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20.08.2020 09:48 Відповісти
дрочит на нее...
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20.08.2020 10:02 Відповісти
Зеленський- степанов, як ви захищаете медиків, якщо серед них все більше захворілих?
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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20.08.2020 09:50 Відповісти
Цуки они редкие . Никто не защищён
Травят людей парацетамол - а надо делать сразу ренген
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20.08.2020 10:28 Відповісти
В Словакии тесты бесплатно
Им важно отсечь инфекцию
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20.08.2020 10:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fT-gv4SZIlI В своё время мы своевременно сигнализировали... За добу COVID-19 виявили у 100 дітей та 160 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 3398
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20.08.2020 10:10 Відповісти
За добу COVID-19 виявили у 100 дітей та 160 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 1791
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20.08.2020 10:11 Відповісти
Всю медицинскую мафию под международный трибунал
А Богатырёву и всех поделььиков НА ЕЛКУ за фальсификат лекарств
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20.08.2020 10:23 Відповісти
Хватит платить налоги вампирам , сосущим жизнь с Украины
Только международный трибунал за 30 лет уничтожения украинцев
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20.08.2020 10:26 Відповісти
Школы срочно открывайте. Будет у вас у всех общественный имунитет. Дебилы
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20.08.2020 12:11 Відповісти
От вируса есть один большой плюс. Все придурки сдохнут. Постоянно наблюдаю как родители отпускают своих детей гулять на улице с другими детьми, разумеется про маски хоть на одном ребенке речи вообще даже нет. Ну и что вы хотите? Я только удивляюсь почему у нас до сих пор не заболели миллионы а только тысячи
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20.08.2020 12:15 Відповісти
 
 