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Новости Коронавирус и карантин
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Египет ужесточает правила въезда в страну: с 1 сентября все туристы должны будут предоставить негативный результат ПЦР-теста

Египет ужесточает правила въезда в страну: с 1 сентября все туристы должны будут предоставить негативный результат ПЦР-теста

Египет усилил контроль для приезжающих на территорию страны. С 1 сентября все туристы должны будут предоставить ПЦР-тест с негативным результатом на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на CNN.

По словам премьер-министра Мустафы Мадбули, Египет принял это решение после увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.

"Мы стремимся обеспечить здоровье и тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование", – заявил Мадбули.

Египет закрыл свое воздушное пространство в марте, а открыл границы с 1 июля, но после его посещения туристы должны были соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

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В августе в курортные города туристы могли приезжать без справки об отсутствии COVID-19.

Египет (773) карантин (16729) туризм (1543) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Писець пирамидам..))
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20.08.2020 11:16 Ответить
Писец туристической сфере в Украине и в Египте...
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20.08.2020 12:32 Ответить
Туфта аферистов с обязательным ПЦР-тестированием приезжающий. Человек утром сдал мазок, завтра ответ. Пока вышел из лаборатории прошелся по рынку или в автобусе, на вечер клиент готов а результат придет отрицательный. Даже перелета в самолете достаточно чтобы там зацепить заразу через сраный бумажный намордник...
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20.08.2020 11:22 Ответить
сколько стоит негативный результат теста?
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20.08.2020 11:29 Ответить
Да,интересно знать скоко стоит.
А еще когда назад будут возращаться нужно тоже требовать ПЦР.
Знакомая была в Каире-в центре еще ниче говорит,а чуть далее мусорка.
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20.08.2020 11:44 Ответить
 
 