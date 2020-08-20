Египет ужесточает правила въезда в страну: с 1 сентября все туристы должны будут предоставить негативный результат ПЦР-теста
Египет усилил контроль для приезжающих на территорию страны. С 1 сентября все туристы должны будут предоставить ПЦР-тест с негативным результатом на коронавирус.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на CNN.
По словам премьер-министра Мустафы Мадбули, Египет принял это решение после увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.
"Мы стремимся обеспечить здоровье и тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование", – заявил Мадбули.
Египет закрыл свое воздушное пространство в марте, а открыл границы с 1 июля, но после его посещения туристы должны были соблюдать двухнедельную самоизоляцию.
В августе в курортные города туристы могли приезжать без справки об отсутствии COVID-19.
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А еще когда назад будут возращаться нужно тоже требовать ПЦР.
Знакомая была в Каире-в центре еще ниче говорит,а чуть далее мусорка.