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Новости Коронавирус и карантин
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Граждане Украины в настоящее время могут посещать 42 страны, - МИД

Граждане Украины в настоящее время могут посещать 42 страны, - МИД

Граждане Украины могут посещать 42 страны мира в условиях пандемии COVID-19 без каких-либо условий либо при выполнении определенных требований, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"На прошлой неделе таких стран было 38. За это время их количество увеличилось на 4", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, по словам министра, к данному перечню присоединилась Армения, куда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции. Также в перечень вошли три другие менее популярные среди украинцев страны - Буркина-Фасо, Того и Чад.

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Ранее Кулеба называл 38 стран, куда могут въезжать украинцы: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

Автор: 

карантин (16729) МИД (7030) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ирак, Иран, Пакистан, Сомали, Афганистан, Южный Судан, прям не знаю что выбрать. А с Северной Кореей когда подпишем?
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13.08.2020 11:43 Ответить
Граждане Украины в настоящее время могут посещать 42 страны, - МИД

Можуть но не хочуть бо усе бояться вируса и долгов за коммуналку.
(кстати;- разве должников тоже выпустят?)
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13.08.2020 11:55 Ответить
"Ирак, Иран, Афганистан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди"

О, спасибо беспощадная зе-коМанда. Именно эти страны, как раз и хочется посетить. Жаль в этом списке нет конго и габона.
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13.08.2020 12:30 Ответить
вапщето в Танзании находится о.Занзибар и куча нац парков, включая Серенгети...вполне можно посетить. Да и Кения неплохо
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13.08.2020 13:08 Ответить
 
 