Громадяни України наразі можуть відвідувати 42 країни, - МЗС

Громадяни України можуть відвідувати 42 країни світу в умовах пандемії COVID-19 без будь-яких умов або за виконання певних вимог, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Минулого тижня таких країн було 38. За цей час їхня кількість збільшилася на 4", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за словами міністра, до цього переліку приєдналася Вірменія, куди можна прибути за умови 14 днів самоізоляції. Також до переліку увійшли три інші менш популярні серед українців країни - Буркіна-Фасо, Того і Чад.

Раніше Кулеба називав 38 країн, куди можуть в'їжджати українці: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови, Багамські острови і Ліван, Болгарія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.