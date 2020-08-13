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Новини Коронавірус і карантин
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Громадяни України наразі можуть відвідувати 42 країни, - МЗС

Громадяни України наразі можуть відвідувати 42 країни, - МЗС

Громадяни України можуть відвідувати 42 країни світу в умовах пандемії COVID-19 без будь-яких умов або за виконання певних вимог, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Минулого тижня таких країн було 38. За цей час їхня кількість збільшилася на 4", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за словами міністра, до цього переліку приєдналася Вірменія, куди можна прибути за умови 14 днів самоізоляції. Також до переліку увійшли три інші менш популярні серед українців країни - Буркіна-Фасо, Того і Чад.

Раніше Кулеба називав 38 країн, куди можуть в'їжджати українці: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови, Багамські острови і Ліван, Болгарія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.

Автор: 

карантин (18172) МЗС (4202) туризм (1567) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ирак, Иран, Пакистан, Сомали, Афганистан, Южный Судан, прям не знаю что выбрать. А с Северной Кореей когда подпишем?
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13.08.2020 11:43 Відповісти
Граждане Украины в настоящее время могут посещать 42 страны, - МИД

Можуть но не хочуть бо усе бояться вируса и долгов за коммуналку.
(кстати;- разве должников тоже выпустят?)
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13.08.2020 11:55 Відповісти
"Ирак, Иран, Афганистан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди"

О, спасибо беспощадная зе-коМанда. Именно эти страны, как раз и хочется посетить. Жаль в этом списке нет конго и габона.
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13.08.2020 12:30 Відповісти
вапщето в Танзании находится о.Занзибар и куча нац парков, включая Серенгети...вполне можно посетить. Да и Кения неплохо
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13.08.2020 13:08 Відповісти
 
 