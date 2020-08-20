У крымскотатарского политзаключенного Алиева, незаконно удерживаемого в РФ, обнаружили COVID-19, - Денисова

У крымского татарина Муслима Алиева, незаконно удерживаемого в "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан", подтвержден COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По словам омбудсмена, политзаключенному Алиеву не была оказана неотложная медицинская помощь.

"Его замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении, а сокамерника Рефата Алимова изолировали, поместив в отдельную камеру. В этом же СИЗО находятся Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Куку Эмир-Усеин и Арсен Джеппаров - они оказались в зоне риска заражения коронавирусом", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен отмечает, что такими действиями Москва продолжает цинично нарушать права и свободы украинских граждан, которых незаконно удерживает в неволе.

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Кроме того, руководство следственных изоляторов продолжает игнорировать заявления политзаключенных Энвера Омерова, Арсена Джеппарова, Алима Суфьянова о предоставлении им надлежащей медицинской помощи.

"В частности, у Арсена Джепарова начался сильный воспалительный процесс после операции по удалению новообразования, из-за чего ухудшился слух, постоянно повышенная температура и головные боли, а у Алима Суфьянова более шести дней подряд держится высокая температура и болят почки", - говорится в сообщении Денисовой

Денисова требует от уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой реагирования и немедленного прекращения бесчеловечного обращения с незаконно удерживаемыми украинскими политзаключенными. Также Денисова требует сообщить местонахождение Муслима Алиева и обеспечить право на получение надлежащей медпомощи всем украинским гражданам.

"Призываю международное сообщество поддержать наших сограждан и продолжать давление на страну-оккупанта, чтобы совместно добиться освобождения всех украинских политзаключенных", - подытожила она.

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