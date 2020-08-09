Украине нужно законодательно урегулировать статус крымских татар, - МИД
Министерство иностранных дел Украины считает необходимым принятие законов о коренных народах и статусе крымских татар.
Об этом говорится в комментарии МИД по случаю Международного дня коренных народов мира, информирует Цензор.НЕТ.
МИД отмечает, что в условиях гибридной агрессии Украина уделяет особое внимание вопросам формирования и реализации государственной политики этнонациональной единства, защиты прав коренных народов и гармонизации межнациональных отношений.
"В этой связи актуализируется задача разработки и принятия новой редакции закона "О национальных меньшинствах в Украине", разработки законопроектив "О коренных народах", "О статусе крымскотатарского народа в Украине", "О национально-культурной автономии", а также принятие нормативно-правовых актов по совершенствованию финансовой поддержки со стороны государства культурного развития коренных народов, к созданию которых активно приобщается МИД", - говорится в сообщении.
МИД напоминает, что в Украине коренными народами являются крымские татары, караимы и крымчаки, и замечает, что проблематика определения их статуса актуализировалась с началом российской агрессии.
"Вторжение российских войск в Украину в феврале 2014 и продолжающаяся оккупация Крыма существенно обострили проблему обеспечения прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - отмечают в МИД.
Также МИД напоминает, что в заявлении Верховной Рады относительно гарантий прав крымскотатарского народа в составе Украинского государства 20 марта 2014 Украина гарантировала сохранение и развитие самобытности крымскотатарского народа как коренного народа. Кроме того, МИД отмечает, что тогда Украина признала Меджлис крымскотатарского народа, исполнительный орган Курултая крымскотатарского народа Украины, и Курултай как высший представительный орган крымскотатарского народа.
В упомянутом заявлении Верховная Рада также поручила разработать проекты законов, которые определят и закрепят статус крымскотатарского народа как коренного народа Украины.
"Соответствующая нормотворческая деятельность осуществляется с учетом ряда факторов, прежде всего сфере безопасности, в частности, противоправных репрессивных мер оккупационной администрации Крыма, направленных на подавление крымскотатарского движения сопротивления оккупации, среди которых - запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа", - отметили в МИД.
Кроме того, в министерстве подчеркнули, что дополнительные усилия предпринимаются для признания международным сообществом депортации крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа.
Напоминаем, Международный день коренных народов мира - ежегодный день солидарности с коренными народами, отмечается 9 августа в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 23 декабря 1994 года.
в татарів була. тому вони відносяться до корінних народів.
Тоді назви корінні народи України.
Їх всього 4.
если смотреть на карту 9 века - то коренные народы украины: восточные славяны (поляне, северяне, древляне), угры, печенеги, турки, монголо-татары, хазары, половцы.
судить по карте 16-20 века о коренных народах может только клинический идиот.
До речі, таке визнання не має нічого спільного з самовизначенням, тобто з створенням власної держави. Але на мою думку, саме прийняття рішення про визнання киримли корінним народом України тільки закріпить її територіальний устрій включно із Кримом. Водночас, Крим буде позбавлений політичної автономії і стане національно-територіальною автономією із такими самими правами місцевого самоврядування, які мають інші області України. Це мало бути зроблено ще минулим скликанням. Принаймні, щораніше це буде зроблено (до гіпотетичного відновлення територіальної цілісності), то краще для процесу деокупації. Оскільки тоді вже не буде стояти жодного питання про проведення місцевих референдумів про статус Криму.
ушлебки уберите Парашку и все вопросы Расы Арийцев в Украине закончится...
Що ще вам прокоментувати? Вашу показову російськомовність?
Чего ещё желать большего?
В телевізорі відсоток українців не відповідає їх кількості у суспільстві. І навіть ніби патріоти України інколи попадаються на мяко кажучи неприхильному ставленню до автохтонів. Отож населення не розуміє серед якого величного народу воно живе, на якій благословенній землі воно волею долі опинилося. Через що і кланяються то меркель, то москалям, а не гордяться своєю країною. Бо мало що про неї знають. А достукатися до їхніх сердець - зась. Бо все інфополе захопили чужі.
А оцю розєднаність і використовують агенти москви ( і інших ворожих центрів) для того, аби українці весь час вибирали недолугу і часто просто ворожу собі владу.
Тільки не треба починати розповідати мені про зовнішній вплив Сороса, бо я подумаю, що ви самі не є свідомою людиною, а є адептом однієї відомої української політичної секти.
Я нічого не переплутав?
Куприк против .
Коренные народы могут быть идентифицированы в определенных географических районах при наличии следующих характеристик в различной степени:
Самоидентификация и идентификация другими как членов определенной культурной группы;
Родной язык, часто отличающийся от государственного;
Ориентация на традиционные средства к существованию.
Коренные народы составляют неосновную часть общества. Как правило, они настроены на сохранение, развитие и передачу по наследству будущим поколениям земли своих предков и своего этнического своеобразия как основы продолжения существования своего народа в соответствии с своими собственными культурными традициями, социальными институтами и правовыми системами. Представитель коренного народа - это тот, кто считает себя принадлежащим к коренному народу и признается этим народом своим членом.
Питання! Чому саме кримські татари? Гагаузи, роми, русини тощо, які живуть в нас. Що з ними робити чи це - унтерменші?
Крым Украина рано или поздно заберет назад.
В свое время Кравчук, на мой взгляд, сделал очень большую ошибку, сделав из Крымской области (при УССР) - Крымскую автономную республику - со своим "парламентом" и "Кабинетом Министров".
Украина должна остаться унитарным государством. Крым должен снова стать в Украине Крымской областью.
"Принять закон о статусе крымскотатарского народа. И научиться отвечать прямо на вопрос о перспективах национально-территориальной автономии крымских татар." - Вот этого не надо от слова совсем.
Давайте отдадим еще татаро-монголам часть территории Украины.
Они же тоже тут властвовали в прошлые века.
Не дивно, що саме російськомовні дописувачі, які спекулюють історичними фейками на кшталт татаро-монгольської етнічної спільності, є найбільш активними противниками зростання і зміцнення України, як ******** держави.
Культурна автономія у окремих районах півострова - якраз саме те, що відповідає моєму поняттю справедливості. Затоплену долину Дніпра задля поливу кримської пустки вже не повернеш. А отже ми, дніпряни, маємо право на частину кримських земель.
Які б самоназви не мали народи, що жили на певній території, їх походження є або корінним, або стороннім. Зважаючи на статистику генетичного складу киримли, вони однаково близькі і до певних кавказських народів причерномор'я і до українців. Тобто, предки цих людей жили в причерномор'ї і при гунах, і при кімерійцях, і ведуть своє походження від змішування автохтонного населення азово-дніпровської культури із мешканцями різних немісцевих поселень. Тобто вони є автохтонним народом за фактом свого проживання на певній території протягом тисяч років.
X-XII век до н.э. - Киммерийцы. X век до н.э. - Тавры. VII век до н.э. - Скифы. VI век до н.э. - Древние греки (эллины). IV - III век до н.э. - Сарматы. I век до н.э. - Римляне. II век н.э. - Аланы. III век н.э. - Готы. IV-V век н.э. - Гунны. V-IX век - Крымские греки. с VII века - Хазары. с IX-X век - Славяно-русы (Киевская Русь). XI век - Печенеги, половцы. XIII век - Татаро-монголы (татары, ордынцы).
Что-то татары не очень то тянут на коренных!