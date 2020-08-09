РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8528 посетителей онлайн
Новости
2 384 82

Украине нужно законодательно урегулировать статус крымских татар, - МИД

Украине нужно законодательно урегулировать статус крымских татар, - МИД

Министерство иностранных дел Украины считает необходимым принятие законов о коренных народах и статусе крымских татар.

Об этом говорится в комментарии МИД по случаю Международного дня коренных народов мира, информирует Цензор.НЕТ.

МИД отмечает, что в условиях гибридной агрессии Украина уделяет особое внимание вопросам формирования и реализации государственной политики этнонациональной единства, защиты прав коренных народов и гармонизации межнациональных отношений.

"В этой связи актуализируется задача разработки и принятия новой редакции закона "О национальных меньшинствах в Украине", разработки законопроектив "О коренных народах", "О статусе крымскотатарского народа в Украине", "О национально-культурной автономии", а также принятие нормативно-правовых актов по совершенствованию финансовой поддержки со стороны государства культурного развития коренных народов, к созданию которых активно приобщается МИД", - говорится в сообщении.

МИД напоминает, что в Украине коренными народами являются крымские татары, караимы и крымчаки, и замечает, что проблематика определения их статуса актуализировалась с началом российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призвали Россию прекратить нарушение прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию

"Вторжение российских войск в Украину в феврале 2014 и продолжающаяся оккупация Крыма существенно обострили проблему обеспечения прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - отмечают в МИД.

Также МИД напоминает, что в заявлении Верховной Рады относительно гарантий прав крымскотатарского народа в составе Украинского государства 20 марта 2014 Украина гарантировала сохранение и развитие самобытности крымскотатарского народа как коренного народа. Кроме того, МИД отмечает, что тогда Украина признала Меджлис крымскотатарского народа, исполнительный орган Курултая крымскотатарского народа Украины, и Курултай как высший представительный орган крымскотатарского народа.

В упомянутом заявлении Верховная Рада также поручила разработать проекты законов, которые определят и закрепят статус крымскотатарского народа как коренного народа Украины.

"Соответствующая нормотворческая деятельность осуществляется с учетом ряда факторов, прежде всего сфере безопасности, в частности, противоправных репрессивных мер оккупационной администрации Крыма, направленных на подавление крымскотатарского движения сопротивления оккупации, среди которых - запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа", - отметили в МИД.

Также читайте: ЕС призвал Россию прекратить давление на крымскотатарское сообщество в оккупированном Крыму

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что дополнительные усилия предпринимаются для признания международным сообществом депортации крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа. 

Напоминаем, Международный день коренных народов мира - ежегодный день солидарности с коренными народами, отмечается 9 августа в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 23 декабря 1994 года.

Автор: 

МИД (7109) крымские татары (2718)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
а что крымские татары кореннее всех остальных коренных народов Украины?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:13 Ответить
+7
Ну теперь с татарами будут носится как дурни со ступами! смешно наблюдать..
показать весь комментарий
09.08.2020 13:13 Ответить
+7
Статус крымских татар - ГРАЖДАНЕ Украины.
Чего ещё желать большего?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а что крымские татары кореннее всех остальных коренных народов Украины?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:13 Ответить
Яких саме "остальних" ?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:18 Ответить
Книжки читай, может поумнеешь
показать весь комментарий
09.08.2020 13:38 Ответить
перелічи корінні народи, тролю.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:39 Ответить
Лапоть, кримські татари не мають своєї держави. Вони мають право на самовизначення.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:41 Ответить
Цигани теж не мають, бовдуре, і що.. Може їм теж якусь область подаруємо для автономії?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:46 Ответить
а в циганів була дежава ?
в татарів була. тому вони відносяться до корінних народів.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:48 Ответить
Визначення корінний народ прочитай в вікіпедії а потім патякай
показать весь комментарий
09.08.2020 13:50 Ответить
А ти вже прочитав ?
Тоді назви корінні народи України.
Їх всього 4.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:54 Ответить
чи 5.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:54 Ответить
Коренны́е наро́ды - народы, которые обитали на определённых землях до прихода туда переселенцев из других местhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-%D0%AD%D0%A1%D0%AD%D0%9F-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B5%D1%80-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-4 [4] .
если смотреть на карту 9 века - то коренные народы украины: восточные славяны (поляне, северяне, древляне), угры, печенеги, турки, монголо-татары, хазары, половцы.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:27 Ответить
ви ще загляньте в карту до історичних часів.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:38 Ответить
если есть желание более ранний период рассмотреть - я не против, приводите свои данные.
судить по карте 16-20 века о коренных народах может только клинический идиот.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:56 Ответить
Поляни (росичі, русичі), Сереряни (сівера, сіверські), Древляни (дреговичи, поліщуки) та інші - це назви племен, а не народів. Через вплив Києва, що був заснований полянськими племенами, на всю територію східнослов'янських племен поширилась назва Київська Русь. Саме Русичі і є назвою цілого народу в той час. Проте, територія України не співпадає з територією його автохтонного розселення. Були й інші народи, зокрема в причерномор'ї.
показать весь комментарий
09.08.2020 15:53 Ответить
Щодо патякання, чия б корова мукала, але не ваша.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:21 Ответить
Останнє не є аргументом щодо визнання статусу корінного народу. Ба більше, таке визнання не регламентується у явний спосіб міжнарожним правом. Тобто сам факт такого визнання є політичним рішенням, що приймається титульними націями по відношенню до інших народів своїх країн. Тобто це є правом українців визнавати якісь народи України корінними чи ні. Але без сумніву, для цього необхідно також прагнення самого народу до визнання. Киримли цього прагнуть, а цигани - ні.
До речі, таке визнання не має нічого спільного з самовизначенням, тобто з створенням власної держави. Але на мою думку, саме прийняття рішення про визнання киримли корінним народом України тільки закріпить її територіальний устрій включно із Кримом. Водночас, Крим буде позбавлений політичної автономії і стане національно-територіальною автономією із такими самими правами місцевого самоврядування, які мають інші області України. Це мало бути зроблено ще минулим скликанням. Принаймні, щораніше це буде зроблено (до гіпотетичного відновлення територіальної цілісності), то краще для процесу деокупації. Оскільки тоді вже не буде стояти жодного питання про проведення місцевих референдумів про статус Криму.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:20 Ответить
Так че так невыгодно, пусть признают себя американцами и членами НАТО!
показать весь комментарий
09.08.2020 14:54 Ответить
Чи троль хтів своїх лапотних в корінні народи України вписати ?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:20 Ответить
а шо такое крыские татары? Это шо лять каста неприкасаемых??? Это как "нарот бабмбаса"? Кто это что им надо что то особенное???
показать весь комментарий
09.08.2020 13:29 Ответить
да евреи вообще вне конкуренции а УКРАИНЦЫ СЛАВЯНЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ это так временные квартиранты..
ушлебки уберите Парашку и все вопросы Расы Арийцев в Украине закончится...
показать весь комментарий
09.08.2020 13:38 Ответить
Читайте історію. Що я можу вам порадити з такими знаннями..
показать весь комментарий
09.08.2020 13:41 Ответить
Татари-корінний народ АР Крим яка є складовою України.А козломорді в Криму-понаєхі,які скоро звалять на московію нє солоно хлєбавші або будуть медуз кормити в Чорному морі.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:52 Ответить
Історію? Так з неї випливає що вже українцям потрібно давати особливий статус.
показать весь комментарий
09.08.2020 23:04 Ответить
Давайте не будем делать подмену понятий! До татар в Крыму кто только не топтался!!!
И вдруг бац - татары объявили себя коренными!
Коренные это, украинцы, а крымские татары не коренные, а укоренившиеся!!!
Значение слов:
1) Коренной - изначальный, исконный, касающийся самых основ, корней чего-н., самый главный, решающий.
2) Укоренившийся - установиться, укрепиться, внедриться, пустить корни, утвердиться, поселиться, традиционный, войти в обиход, войти в обычай, прижиться, взять силу, приняться, стать традицией
показать весь комментарий
09.08.2020 14:57 Ответить
Ну теперь с татарами будут носится как дурни со ступами! смешно наблюдать..
показать весь комментарий
09.08.2020 13:13 Ответить
Зрозуміло, що корінний нарід України, це саме рускаязичниє розумники.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:45 Ответить
Нічого тобі не зрозуміло! На нульовому стоять хлопці, розмовляють різними мовами і вважають себе українцями! І як було доведено війною, не мова робить українця укранцем, а його душа !!! Запам'ятай лапоть!
показать весь комментарий
09.08.2020 14:32 Ответить
А я не про них, пане хам, а про вас. Бо ваша зневага до народу України свідчить про вашу антиукраїнську свідомість. На відміну від вояків, що ризикують своїм життям.
показать весь комментарий
09.08.2020 15:34 Ответить
И в чем же вы узрели мое не уважение?
показать весь комментарий
09.08.2020 21:59 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3212702/019214cb-b5d1-7107-b0cf-880dc2a8442fhttps://censor.net/comments/locate/3212702/019214cb-b5d1-7107-b0cf-880dc2a8442f
Що ще вам прокоментувати? Вашу показову російськомовність?
показать весь комментарий
09.08.2020 22:46 Ответить
а что здесь не так? я считаю, что нечего вообще поднимать эту тему коренных народов на территории Украины ! Коренной народ Украины - украинцы! все остальные проживают в Украине - в гостях можно сказать! И точка!
показать весь комментарий
09.08.2020 22:51 Ответить
а то что наши политики как клюнет что то в зад, так начинают мусолить эту тему коренных народов крыма.. наша песня хороша начинай сначала... по моему ее каждый президент мусолил в определенные моменты
показать весь комментарий
09.08.2020 22:52 Ответить
Напрасно они это затевают
показать весь комментарий
09.08.2020 13:14 Ответить
Точно! Нужно!!! Запретить все татарские забегаловки!
показать весь комментарий
09.08.2020 13:18 Ответить
а лучше всего снова сослать их ,правда, русня ты набутылочная?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:31 Ответить
Нет лучше их в печках сжечь, правда скот фашистский?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:32 Ответить
Ющ соплі жував та випустив цей момент...
показать весь комментарий
09.08.2020 13:19 Ответить
Статус крымских татар - ГРАЖДАНЕ Украины.
Чего ещё желать большего?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:26 Ответить
Статус крыских татар - кацапские подстилки!
показать весь комментарий
09.08.2020 13:27 Ответить
А статус украинцев, как коренного народа Украины, где-нибудь прописан ?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:30 Ответить
Для титульної нації в цьому немає необхідності. Українці мають змогу реалізовувати будь яку політику через електоральний вплив. На відміну від киримли.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:47 Ответить
Ну, не скажіть. В історики залізли хохли та інородці. І попри свої ніби українські фамілії до сих пір вважають праці Білінського та інших українців ненауковою фантастикою. А коли у школі вчать дітей, що славяни - по-латині раби, що українці ніколи не мали своєї держави, що Аттіла (московська вимова, а насправді український Гатило) - якийсь приходень із монгольських степів. І лише мостобудівники, фізики, перекладачі кожен у свій час кинули виклик московським підлизувачам, якими і є українські історики. Те ж саме серед музейних працівників (особливо великих міст) - нема у більшості там українців від нароження. А ті, що лише за паспортом, із задоволенням вішають лапшу слухачам.
В телевізорі відсоток українців не відповідає їх кількості у суспільстві. І навіть ніби патріоти України інколи попадаються на мяко кажучи неприхильному ставленню до автохтонів. Отож населення не розуміє серед якого величного народу воно живе, на якій благословенній землі воно волею долі опинилося. Через що і кланяються то меркель, то москалям, а не гордяться своєю країною. Бо мало що про неї знають. А достукатися до їхніх сердець - зась. Бо все інфополе захопили чужі.
А оцю розєднаність і використовують агенти москви ( і інших ворожих центрів) для того, аби українці весь час вибирали недолугу і часто просто ворожу собі владу.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:44 Ответить
Це питання до вибору українців, а не до права киримли. Те що населення чогось не розуміє, не є дивним, а навпаки є природним. Зміна переконань окремої особи потребує неабияких зусиль однієї людини, а зміна переконань цілого народу потребує неабиякого часу і багатьох зусиль багатьох людей. Але українці мають таку можливість і це лише питання до нас самих, чи ми нею скористаємось. Я не випадково тут наголосив, що виникнення (через визнання) корінного народу потребує його (народу) спільної волі. А перед тим - спільного усвідомлення. В киримли таке усвідомлення є, а в українців воно певним чином інертне. Проте, навіть за цих умов, ця держава має назву Україна, що є головним підтвердженням статусу корінного народу і воно не потрібно десь іще.
Тільки не треба починати розповідати мені про зовнішній вплив Сороса, бо я подумаю, що ви самі не є свідомою людиною, а є адептом однієї відомої української політичної секти.
показать весь комментарий
09.08.2020 15:27 Ответить
Цікаво: якої ж політичної секти я є адептом?
показать весь комментарий
10.08.2020 02:11 Ответить
Виходячи з того, що це заява МЗС, інші країни мають натиснути на Україну, щоб Україна якнайшвидше законодавчо урегулювала це питання...
Я нічого не переплутав?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:36 Ответить
Гуманитарная катастрофа в Крыму от российской оккупации, а не отсутствия днепровской воды.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:37 Ответить
В Україні два корінних народи - українці і кримські татари. Інших корінних народів не має. Є українці різних етнічних походжень і є діаспори народів що проживають за межами України. Крапка.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:42 Ответить
Де ти таку дурню вичитав?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:52 Ответить
В посібнику як треба чмирити ватників. І в науковій статті "гарна вата - спалена вата". Також певним чином на це натякає відома пісня: "Путін *****". Ще питання?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:54 Ответить
А також в книзі: "Чому всі москалі підараси".
показать весь комментарий
09.08.2020 13:55 Ответить
Питань нема
показать весь комментарий
09.08.2020 14:02 Ответить
Вас обурює така назва?
показать весь комментарий
09.08.2020 14:27 Ответить
Та дядя прогуській троль вирішив потролить і отримав адекватну відповідь. Чи воно думало що замість аргументації походження нації, приведення прикладів примордіалістичного і конструктивістського підходів написало висер і на нього отримає нормальну відповідь? На висер можна получити тільки по морді. В реалі. І висер в інеті.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:02 Ответить
Украине нужно законодательно урегулировать статус крымских татар - МИД

Куприк против .
показать весь комментарий
09.08.2020 13:51 Ответить
Так Крым - Украина, или Татарстан?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:52 Ответить
Ви не вбачаєте різниці між кримськими татарами і тими, що мешкають в Татарстані ?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:57 Ответить
і яка різниця між татарами у Криму та татарами у Татарстані ?
показать весь комментарий
09.08.2020 19:30 Ответить
Така ж як між румунами і романами.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:03 Ответить
Коренные народы (Indigenous peoples)
Коренные народы могут быть идентифицированы в определенных географических районах при наличии следующих характеристик в различной степени:

Самоидентификация и идентификация другими как членов определенной культурной группы;
Родной язык, часто отличающийся от государственного;
Ориентация на традиционные средства к существованию.

Коренные народы составляют неосновную часть общества. Как правило, они настроены на сохранение, развитие и передачу по наследству будущим поколениям земли своих предков и своего этнического своеобразия как основы продолжения существования своего народа в соответствии с своими собственными культурными традициями, социальными институтами и правовыми системами. Представитель коренного народа - это тот, кто считает себя принадлежащим к коренному народу и признается этим народом своим членом.

Питання! Чому саме кримські татари? Гагаузи, роми, русини тощо, які живуть в нас. Що з ними робити чи це - унтерменші?
показать весь комментарий
09.08.2020 14:00 Ответить
В Україні, корінними народами є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримські татари , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B8 караїми та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8 кримчаки , котрі походять з території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму і також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Греки Приазов'я . Решта етносів в Україні є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8 національними меншинами України, тобто є діаспорою народів, котрі мають свої етнічні батьківщини чи національні утворення за межами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України .
показать весь комментарий
09.08.2020 14:05 Ответить
Це не зовсім точно, оскільки для такого визнання потрібно політичне рішення, як я написав вище. А для нього потрібна воля народу, що потребує такого визнання. Наразі, караїми і кримчаки не висловлюють такого прагнення, і ми маємо вважати їх автохтонними народами України. На відміну від киримли, які прагнуть отримати статус корінного народу.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:37 Ответить
Дякую. )
показать весь комментарий
09.08.2020 14:38 Ответить
Не переживай, за татарами признают и ромов, цыган коренными
показать весь комментарий
09.08.2020 14:52 Ответить
Категорически не поддерживаю точку зрения создания из Крыма Крымско-татарской автономии, в любом виде, (хотя бы с точки зрения пропорциональной численности крымских татар относительно всех других национальностей, проживающих в Крыму).
Крым Украина рано или поздно заберет назад.
В свое время Кравчук, на мой взгляд, сделал очень большую ошибку, сделав из Крымской области (при УССР) - Крымскую автономную республику - со своим "парламентом" и "Кабинетом Министров".
Украина должна остаться унитарным государством. Крым должен снова стать в Украине Крымской областью.
"Принять закон о статусе крымскотатарского народа. И научиться отвечать прямо на вопрос о перспективах национально-территориальной автономии крымских татар." - Вот этого не надо от слова совсем.

Давайте отдадим еще татаро-монголам часть территории Украины.

Они же тоже тут властвовали в прошлые века.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:08 Ответить
Саме створення національно-територіальної автономії зніме питання існування політичної автономії Криму, як республіки, і приведе у відповідність статус Криму до конституції України, як унітарної держави. А визнання киримли корінним народом України лише підсилить її цілісність, оскільки Україна буде офіційно визнаною країною цього народу.
Не дивно, що саме російськомовні дописувачі, які спекулюють історичними фейками на кшталт татаро-монгольської етнічної спільності, є найбільш активними противниками зростання і зміцнення України, як ******** держави.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:50 Ответить
киримли - аж ніяк не монголи (я спілкувався і з одними, і з другими). Єдине, що в них трохи схоже - їх мови належать до тюркомовних. Отож мені не дивно, що киримли комфортно почувають себе у Турції серед тюркомовних. Ще й мусульман. І їх значно більше там, ніж в Україні.
Культурна автономія у окремих районах півострова - якраз саме те, що відповідає моєму поняттю справедливості. Затоплену долину Дніпра задля поливу кримської пустки вже не повернеш. А отже ми, дніпряни, маємо право на частину кримських земель.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:58 Ответить
Давайте не будем делать подмену понятий! До татар кто там только не топтался!!!
И вдруг бац - татары объявили себя коренными!

Коренные это, украинцы, а крымские татары не коренные, а укоренившиеся!!!

Значение слов:
1) Коренной - изначальный, исконный, касающийся самых основ, корней чего-н., самый главный, решающий.
2) Укоренившийся - установиться, укрепиться, внедриться, пустить корни, утвердиться, поселиться, традиционный, войти в обиход, войти в обычай, прижиться, взять силу, приняться, стать традицией
показать весь комментарий
09.08.2020 14:45 Ответить
Ви ще згадайте, хто проживав на московії до того, як їх нарекли руськими. А саме руськими звали жителів України, але це геть не означає, що російськомовні є корінними в Україні.
Які б самоназви не мали народи, що жили на певній території, їх походження є або корінним, або стороннім. Зважаючи на статистику генетичного складу киримли, вони однаково близькі і до певних кавказських народів причерномор'я і до українців. Тобто, предки цих людей жили в причерномор'ї і при гунах, і при кімерійцях, і ведуть своє походження від змішування автохтонного населення азово-дніпровської культури із мешканцями різних немісцевих поселень. Тобто вони є автохтонним народом за фактом свого проживання на певній території протягом тисяч років.
показать весь комментарий
09.08.2020 15:09 Ответить
И так, кто же проживал в Крыму до пришествия татар:
X-XII век до н.э. - Киммерийцы. X век до н.э. - Тавры. VII век до н.э. - Скифы. VI век до н.э. - Древние греки (эллины). IV - III век до н.э. - Сарматы. I век до н.э. - Римляне. II век н.э. - Аланы. III век н.э. - Готы. IV-V век н.э. - Гунны. V-IX век - Крымские греки. с VII века - Хазары. с IX-X век - Славяно-русы (Киевская Русь). XI век - Печенеги, половцы. XIII век - Татаро-монголы (татары, ордынцы).

Что-то татары не очень то тянут на коренных!
показать весь комментарий
09.08.2020 14:48 Ответить
Разделили. Скоро начнут властвовать.
показать весь комментарий
09.08.2020 15:21 Ответить
Цім "нужно" вже 30 років - питай Кравчука! Бздять татар!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 15:41 Ответить
Набежавшие кочевники из Средней Азии и Сибири, терроризировавшие и сгонявшие в рабство украинцев веками - коренные? Ну пархатые уже совсем охренели.
показать весь комментарий
09.08.2020 15:58 Ответить
А зачем это Украине? Украине это не надо, ибо Крым это Украина, а не автономия татар.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:19 Ответить
так, таки так, "заслужили", Роксолану полонили та у гарем султану продали
показать весь комментарий
09.08.2020 19:41 Ответить
А чим татари кращі за інших?!
показать весь комментарий
09.08.2020 17:55 Ответить
Тим що Україна це їхня Батьківщина. І іншої не має. У москалів є рашка. У угорців, румунів, болгар, гагаузів - є країни з державним статусом (Гагаузія в Молдові). У кримських татар і українців є тільки одна Батьківщина - Україна.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:07 Ответить
Ну так чего у татар должно быть чего-то больше чем у украинцев?
показать весь комментарий
09.08.2020 22:32 Ответить
 
 