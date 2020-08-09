Украине нужно законодательно урегулировать статус крымских татар, - МИД

Министерство иностранных дел Украины считает необходимым принятие законов о коренных народах и статусе крымских татар.

Об этом говорится в комментарии МИД по случаю Международного дня коренных народов мира.

МИД отмечает, что в условиях гибридной агрессии Украина уделяет особое внимание вопросам формирования и реализации государственной политики этнонациональной единства, защиты прав коренных народов и гармонизации межнациональных отношений.

"В этой связи актуализируется задача разработки и принятия новой редакции закона "О национальных меньшинствах в Украине", разработки законопроектив "О коренных народах", "О статусе крымскотатарского народа в Украине", "О национально-культурной автономии", а также принятие нормативно-правовых актов по совершенствованию финансовой поддержки со стороны государства культурного развития коренных народов, к созданию которых активно приобщается МИД", - говорится в сообщении.

МИД напоминает, что в Украине коренными народами являются крымские татары, караимы и крымчаки, и замечает, что проблематика определения их статуса актуализировалась с началом российской агрессии.

"Вторжение российских войск в Украину в феврале 2014 и продолжающаяся оккупация Крыма существенно обострили проблему обеспечения прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - отмечают в МИД.

Также МИД напоминает, что в заявлении Верховной Рады относительно гарантий прав крымскотатарского народа в составе Украинского государства 20 марта 2014 Украина гарантировала сохранение и развитие самобытности крымскотатарского народа как коренного народа. Кроме того, МИД отмечает, что тогда Украина признала Меджлис крымскотатарского народа, исполнительный орган Курултая крымскотатарского народа Украины, и Курултай как высший представительный орган крымскотатарского народа.

В упомянутом заявлении Верховная Рада также поручила разработать проекты законов, которые определят и закрепят статус крымскотатарского народа как коренного народа Украины.

"Соответствующая нормотворческая деятельность осуществляется с учетом ряда факторов, прежде всего сфере безопасности, в частности, противоправных репрессивных мер оккупационной администрации Крыма, направленных на подавление крымскотатарского движения сопротивления оккупации, среди которых - запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа", - отметили в МИД.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что дополнительные усилия предпринимаются для признания международным сообществом депортации крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа.

Напоминаем, Международный день коренных народов мира - ежегодный день солидарности с коренными народами, отмечается 9 августа в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 23 декабря 1994 года.