Україні потрібно законодавчо врегулювати статус кримських татар, - МЗС
Міністерство закордонних справ України вважає за необхідне прийняття законів про корінні народи і статус кримських татар.
Про це йдеться в коментарі МЗС з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу, інформує Цензор.НЕТ.
МЗС зазначає, що в умовах триваючої гібридної агресії Україна приділяє особливу увагу питанням формування та реалізації державної політики етнонаціональної єдності, захисту прав корінних народів та гармонізації міжнаціональних відносин
"У цьому зв’язку актуалізується завдання розробки та прийняття нової редакції Закону України "Про національні меншини в Україні", розробки законопроєктів "Про корінні народи", "Про статус кримськотатарського народу в Україні", "Про національно-територіальну автономію", а також прийняття нормативно-правових актів щодо вдосконалення фінансової підтримки з боку держави культурного розвитку корінних народів, до творення яких активно долучається МЗС", - йдеться в повідомленні.
МЗС нагадує, що в Україні корінними народами є кримські татари, караїми та кримчаки. Проблематика визначення їхнього статусу актуалізувалася з початком російської агресії.
"Вторгнення російських військ в Україну у лютому 2014 р. і триваюча окупація Криму істотно загострили проблему забезпечення прав кримськотатарського народу як корінного народу України", - зазначають у МВС.
У постанові №1140-VII "Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантій прав кримськотатарського народу у складі Української держави" (від 20.03.2014) Україна гарантувала збереження і розвиток самобутності кримськотатарського народу як корінного народу. Визнано Меджліс кримськотатарського народу, виконавчий орган Курултаю кримськотатарського народу України, та Курултай як вищий представницький орган кримськотатарського народу.
У згаданій постанові Верховна Рада України також доручила розробити проєкти законів, які визначать та закріплять статус кримськотатарського народу як корінного народу України.
"Відповідна нормотворча діяльність здійснюється з урахуванням низки чинників, насамперед безпекового характеру, зокрема, протиправних репресивних заходів окупаційної адміністрації Криму, спрямованих на придушення кримськотатарського руху опору окупації, серед яких - заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу", - зазначити в МВС.
Крім того, додаткові зусилля докладаються для визнання міжнародною спільнотою депортації кримських татар у 1944 р. геноцидом кримськотатарського народу
Нагадуємо, Міжнародний день корінних народів світу - щорічний день солідарності з корінними народами, відзначається 9 серпня відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 23 грудня 1994 року.
в татарів була. тому вони відносяться до корінних народів.
Тоді назви корінні народи України.
Їх всього 4.
если смотреть на карту 9 века - то коренные народы украины: восточные славяны (поляне, северяне, древляне), угры, печенеги, турки, монголо-татары, хазары, половцы.
судить по карте 16-20 века о коренных народах может только клинический идиот.
До речі, таке визнання не має нічого спільного з самовизначенням, тобто з створенням власної держави. Але на мою думку, саме прийняття рішення про визнання киримли корінним народом України тільки закріпить її територіальний устрій включно із Кримом. Водночас, Крим буде позбавлений політичної автономії і стане національно-територіальною автономією із такими самими правами місцевого самоврядування, які мають інші області України. Це мало бути зроблено ще минулим скликанням. Принаймні, щораніше це буде зроблено (до гіпотетичного відновлення територіальної цілісності), то краще для процесу деокупації. Оскільки тоді вже не буде стояти жодного питання про проведення місцевих референдумів про статус Криму.
ушлебки уберите Парашку и все вопросы Расы Арийцев в Украине закончится...
Що ще вам прокоментувати? Вашу показову російськомовність?
Чего ещё желать большего?
В телевізорі відсоток українців не відповідає їх кількості у суспільстві. І навіть ніби патріоти України інколи попадаються на мяко кажучи неприхильному ставленню до автохтонів. Отож населення не розуміє серед якого величного народу воно живе, на якій благословенній землі воно волею долі опинилося. Через що і кланяються то меркель, то москалям, а не гордяться своєю країною. Бо мало що про неї знають. А достукатися до їхніх сердець - зась. Бо все інфополе захопили чужі.
А оцю розєднаність і використовують агенти москви ( і інших ворожих центрів) для того, аби українці весь час вибирали недолугу і часто просто ворожу собі владу.
Тільки не треба починати розповідати мені про зовнішній вплив Сороса, бо я подумаю, що ви самі не є свідомою людиною, а є адептом однієї відомої української політичної секти.
Я нічого не переплутав?
Куприк против .
Коренные народы могут быть идентифицированы в определенных географических районах при наличии следующих характеристик в различной степени:
Самоидентификация и идентификация другими как членов определенной культурной группы;
Родной язык, часто отличающийся от государственного;
Ориентация на традиционные средства к существованию.
Коренные народы составляют неосновную часть общества. Как правило, они настроены на сохранение, развитие и передачу по наследству будущим поколениям земли своих предков и своего этнического своеобразия как основы продолжения существования своего народа в соответствии с своими собственными культурными традициями, социальными институтами и правовыми системами. Представитель коренного народа - это тот, кто считает себя принадлежащим к коренному народу и признается этим народом своим членом.
Питання! Чому саме кримські татари? Гагаузи, роми, русини тощо, які живуть в нас. Що з ними робити чи це - унтерменші?
Крым Украина рано или поздно заберет назад.
В свое время Кравчук, на мой взгляд, сделал очень большую ошибку, сделав из Крымской области (при УССР) - Крымскую автономную республику - со своим "парламентом" и "Кабинетом Министров".
Украина должна остаться унитарным государством. Крым должен снова стать в Украине Крымской областью.
"Принять закон о статусе крымскотатарского народа. И научиться отвечать прямо на вопрос о перспективах национально-территориальной автономии крымских татар." - Вот этого не надо от слова совсем.
Давайте отдадим еще татаро-монголам часть территории Украины.
Они же тоже тут властвовали в прошлые века.
Не дивно, що саме російськомовні дописувачі, які спекулюють історичними фейками на кшталт татаро-монгольської етнічної спільності, є найбільш активними противниками зростання і зміцнення України, як ******** держави.
Культурна автономія у окремих районах півострова - якраз саме те, що відповідає моєму поняттю справедливості. Затоплену долину Дніпра задля поливу кримської пустки вже не повернеш. А отже ми, дніпряни, маємо право на частину кримських земель.
Які б самоназви не мали народи, що жили на певній території, їх походження є або корінним, або стороннім. Зважаючи на статистику генетичного складу киримли, вони однаково близькі і до певних кавказських народів причерномор'я і до українців. Тобто, предки цих людей жили в причерномор'ї і при гунах, і при кімерійцях, і ведуть своє походження від змішування автохтонного населення азово-дніпровської культури із мешканцями різних немісцевих поселень. Тобто вони є автохтонним народом за фактом свого проживання на певній території протягом тисяч років.
X-XII век до н.э. - Киммерийцы. X век до н.э. - Тавры. VII век до н.э. - Скифы. VI век до н.э. - Древние греки (эллины). IV - III век до н.э. - Сарматы. I век до н.э. - Римляне. II век н.э. - Аланы. III век н.э. - Готы. IV-V век н.э. - Гунны. V-IX век - Крымские греки. с VII века - Хазары. с IX-X век - Славяно-русы (Киевская Русь). XI век - Печенеги, половцы. XIII век - Татаро-монголы (татары, ордынцы).
Что-то татары не очень то тянут на коренных!