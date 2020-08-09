УКР
Україні потрібно законодавчо врегулювати статус кримських татар, - МЗС

Україні потрібно законодавчо врегулювати статус кримських татар, - МЗС

Міністерство закордонних справ України вважає за необхідне прийняття законів про корінні народи і статус кримських татар.

Про це йдеться в коментарі МЗС з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу, інформує Цензор.НЕТ.

МЗС зазначає, що в умовах триваючої гібридної агресії Україна приділяє особливу увагу питанням формування та реалізації державної політики етнонаціональної єдності, захисту прав корінних народів та гармонізації міжнаціональних відносин

"У цьому зв’язку актуалізується завдання розробки та прийняття нової редакції Закону України "Про національні меншини в Україні", розробки законопроєктів "Про корінні народи", "Про статус кримськотатарського народу в Україні", "Про національно-територіальну автономію", а також прийняття нормативно-правових актів щодо вдосконалення фінансової підтримки з боку держави культурного розвитку корінних народів, до творення яких активно долучається МЗС", - йдеться в повідомленні.

МЗС нагадує, що в Україні корінними народами є кримські татари, караїми та кримчаки. Проблематика визначення їхнього статусу актуалізувалася з початком російської агресії. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликали Росію припинити порушення прав кримських татар і покинути суверенну українську територію

"Вторгнення російських військ в Україну у лютому 2014 р. і триваюча окупація Криму істотно загострили проблему забезпечення прав кримськотатарського народу як корінного народу України", - зазначають у МВС.

У постанові №1140-VII "Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантій прав кримськотатарського народу у складі Української держави" (від 20.03.2014) Україна гарантувала збереження і розвиток самобутності кримськотатарського народу як корінного народу. Визнано Меджліс кримськотатарського народу, виконавчий орган Курултаю кримськотатарського народу України, та Курултай як вищий представницький орган кримськотатарського народу.

У згаданій постанові Верховна Рада України також доручила розробити проєкти законів, які визначать та закріплять статус кримськотатарського народу як корінного народу України.

"Відповідна нормотворча діяльність здійснюється з урахуванням низки чинників, насамперед безпекового характеру, зокрема, протиправних репресивних заходів окупаційної адміністрації Криму, спрямованих на придушення кримськотатарського руху опору окупації, серед яких - заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу", - зазначити в МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остаточне узгодження списків на обмін полоненими буде на найближчих засіданнях ТКГ, - Єрмак

Крім того, додаткові зусилля докладаються для визнання міжнародною спільнотою депортації кримських татар у 1944 р. геноцидом кримськотатарського народу

Нагадуємо, Міжнародний день корінних народів світу - щорічний день солідарності з корінними народами, відзначається 9 серпня відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 23 грудня 1994 року.

+12
а что крымские татары кореннее всех остальных коренных народов Украины?
показати весь коментар
09.08.2020 13:13 Відповісти
+7
Ну теперь с татарами будут носится как дурни со ступами! смешно наблюдать..
показати весь коментар
09.08.2020 13:13 Відповісти
+7
Статус крымских татар - ГРАЖДАНЕ Украины.
Чего ещё желать большего?
показати весь коментар
09.08.2020 13:26 Відповісти
а что крымские татары кореннее всех остальных коренных народов Украины?
показати весь коментар
09.08.2020 13:13 Відповісти
Яких саме "остальних" ?
показати весь коментар
09.08.2020 13:18 Відповісти
Книжки читай, может поумнеешь
показати весь коментар
09.08.2020 13:38 Відповісти
перелічи корінні народи, тролю.
показати весь коментар
09.08.2020 13:39 Відповісти
Лапоть, кримські татари не мають своєї держави. Вони мають право на самовизначення.
показати весь коментар
09.08.2020 13:41 Відповісти
Цигани теж не мають, бовдуре, і що.. Може їм теж якусь область подаруємо для автономії?
показати весь коментар
09.08.2020 13:46 Відповісти
а в циганів була дежава ?
в татарів була. тому вони відносяться до корінних народів.
показати весь коментар
09.08.2020 13:48 Відповісти
Визначення корінний народ прочитай в вікіпедії а потім патякай
показати весь коментар
09.08.2020 13:50 Відповісти
А ти вже прочитав ?
Тоді назви корінні народи України.
Їх всього 4.
показати весь коментар
09.08.2020 13:54 Відповісти
чи 5.
показати весь коментар
09.08.2020 13:54 Відповісти
Коренны́е наро́ды - народы, которые обитали на определённых землях до прихода туда переселенцев из других местhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-%D0%AD%D0%A1%D0%AD%D0%9F-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B5%D1%80-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-4 [4] .
если смотреть на карту 9 века - то коренные народы украины: восточные славяны (поляне, северяне, древляне), угры, печенеги, турки, монголо-татары, хазары, половцы.
показати весь коментар
09.08.2020 14:27 Відповісти
ви ще загляньте в карту до історичних часів.
показати весь коментар
09.08.2020 14:38 Відповісти
если есть желание более ранний период рассмотреть - я не против, приводите свои данные.
судить по карте 16-20 века о коренных народах может только клинический идиот.
показати весь коментар
09.08.2020 14:56 Відповісти
Поляни (росичі, русичі), Сереряни (сівера, сіверські), Древляни (дреговичи, поліщуки) та інші - це назви племен, а не народів. Через вплив Києва, що був заснований полянськими племенами, на всю територію східнослов'янських племен поширилась назва Київська Русь. Саме Русичі і є назвою цілого народу в той час. Проте, територія України не співпадає з територією його автохтонного розселення. Були й інші народи, зокрема в причерномор'ї.
показати весь коментар
09.08.2020 15:53 Відповісти
Щодо патякання, чия б корова мукала, але не ваша.
показати весь коментар
09.08.2020 14:21 Відповісти
Останнє не є аргументом щодо визнання статусу корінного народу. Ба більше, таке визнання не регламентується у явний спосіб міжнарожним правом. Тобто сам факт такого визнання є політичним рішенням, що приймається титульними націями по відношенню до інших народів своїх країн. Тобто це є правом українців визнавати якісь народи України корінними чи ні. Але без сумніву, для цього необхідно також прагнення самого народу до визнання. Киримли цього прагнуть, а цигани - ні.
До речі, таке визнання не має нічого спільного з самовизначенням, тобто з створенням власної держави. Але на мою думку, саме прийняття рішення про визнання киримли корінним народом України тільки закріпить її територіальний устрій включно із Кримом. Водночас, Крим буде позбавлений політичної автономії і стане національно-територіальною автономією із такими самими правами місцевого самоврядування, які мають інші області України. Це мало бути зроблено ще минулим скликанням. Принаймні, щораніше це буде зроблено (до гіпотетичного відновлення територіальної цілісності), то краще для процесу деокупації. Оскільки тоді вже не буде стояти жодного питання про проведення місцевих референдумів про статус Криму.
показати весь коментар
09.08.2020 14:20 Відповісти
Так че так невыгодно, пусть признают себя американцами и членами НАТО!
показати весь коментар
09.08.2020 14:54 Відповісти
Чи троль хтів своїх лапотних в корінні народи України вписати ?
показати весь коментар
09.08.2020 13:20 Відповісти
а шо такое крыские татары? Это шо лять каста неприкасаемых??? Это как "нарот бабмбаса"? Кто это что им надо что то особенное???
показати весь коментар
09.08.2020 13:29 Відповісти
да евреи вообще вне конкуренции а УКРАИНЦЫ СЛАВЯНЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ это так временные квартиранты..
ушлебки уберите Парашку и все вопросы Расы Арийцев в Украине закончится...
показати весь коментар
09.08.2020 13:38 Відповісти
Читайте історію. Що я можу вам порадити з такими знаннями..
показати весь коментар
09.08.2020 13:41 Відповісти
Татари-корінний народ АР Крим яка є складовою України.А козломорді в Криму-понаєхі,які скоро звалять на московію нє солоно хлєбавші або будуть медуз кормити в Чорному морі.
показати весь коментар
09.08.2020 13:52 Відповісти
Історію? Так з неї випливає що вже українцям потрібно давати особливий статус.
показати весь коментар
09.08.2020 23:04 Відповісти
Давайте не будем делать подмену понятий! До татар в Крыму кто только не топтался!!!
И вдруг бац - татары объявили себя коренными!
Коренные это, украинцы, а крымские татары не коренные, а укоренившиеся!!!
Значение слов:
1) Коренной - изначальный, исконный, касающийся самых основ, корней чего-н., самый главный, решающий.
2) Укоренившийся - установиться, укрепиться, внедриться, пустить корни, утвердиться, поселиться, традиционный, войти в обиход, войти в обычай, прижиться, взять силу, приняться, стать традицией
показати весь коментар
09.08.2020 14:57 Відповісти
Ну теперь с татарами будут носится как дурни со ступами! смешно наблюдать..
показати весь коментар
09.08.2020 13:13 Відповісти
Зрозуміло, що корінний нарід України, це саме рускаязичниє розумники.
показати весь коментар
09.08.2020 13:45 Відповісти
Нічого тобі не зрозуміло! На нульовому стоять хлопці, розмовляють різними мовами і вважають себе українцями! І як було доведено війною, не мова робить українця укранцем, а його душа !!! Запам'ятай лапоть!
показати весь коментар
09.08.2020 14:32 Відповісти
А я не про них, пане хам, а про вас. Бо ваша зневага до народу України свідчить про вашу антиукраїнську свідомість. На відміну від вояків, що ризикують своїм життям.
показати весь коментар
09.08.2020 15:34 Відповісти
И в чем же вы узрели мое не уважение?
показати весь коментар
09.08.2020 21:59 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3212702/019214cb-b5d1-7107-b0cf-880dc2a8442fhttps://censor.net/comments/locate/3212702/019214cb-b5d1-7107-b0cf-880dc2a8442f
Що ще вам прокоментувати? Вашу показову російськомовність?
показати весь коментар
09.08.2020 22:46 Відповісти
а что здесь не так? я считаю, что нечего вообще поднимать эту тему коренных народов на территории Украины ! Коренной народ Украины - украинцы! все остальные проживают в Украине - в гостях можно сказать! И точка!
показати весь коментар
09.08.2020 22:51 Відповісти
а то что наши политики как клюнет что то в зад, так начинают мусолить эту тему коренных народов крыма.. наша песня хороша начинай сначала... по моему ее каждый президент мусолил в определенные моменты
показати весь коментар
09.08.2020 22:52 Відповісти
Напрасно они это затевают
показати весь коментар
09.08.2020 13:14 Відповісти
Точно! Нужно!!! Запретить все татарские забегаловки!
показати весь коментар
09.08.2020 13:18 Відповісти
а лучше всего снова сослать их ,правда, русня ты набутылочная?
показати весь коментар
09.08.2020 13:31 Відповісти
Нет лучше их в печках сжечь, правда скот фашистский?
показати весь коментар
09.08.2020 13:32 Відповісти
Ющ соплі жував та випустив цей момент...
показати весь коментар
09.08.2020 13:19 Відповісти
Статус крымских татар - ГРАЖДАНЕ Украины.
Чего ещё желать большего?
показати весь коментар
09.08.2020 13:26 Відповісти
Статус крыских татар - кацапские подстилки!
показати весь коментар
09.08.2020 13:27 Відповісти
А статус украинцев, как коренного народа Украины, где-нибудь прописан ?
показати весь коментар
09.08.2020 13:30 Відповісти
Для титульної нації в цьому немає необхідності. Українці мають змогу реалізовувати будь яку політику через електоральний вплив. На відміну від киримли.
показати весь коментар
09.08.2020 13:47 Відповісти
Ну, не скажіть. В історики залізли хохли та інородці. І попри свої ніби українські фамілії до сих пір вважають праці Білінського та інших українців ненауковою фантастикою. А коли у школі вчать дітей, що славяни - по-латині раби, що українці ніколи не мали своєї держави, що Аттіла (московська вимова, а насправді український Гатило) - якийсь приходень із монгольських степів. І лише мостобудівники, фізики, перекладачі кожен у свій час кинули виклик московським підлизувачам, якими і є українські історики. Те ж саме серед музейних працівників (особливо великих міст) - нема у більшості там українців від нароження. А ті, що лише за паспортом, із задоволенням вішають лапшу слухачам.
В телевізорі відсоток українців не відповідає їх кількості у суспільстві. І навіть ніби патріоти України інколи попадаються на мяко кажучи неприхильному ставленню до автохтонів. Отож населення не розуміє серед якого величного народу воно живе, на якій благословенній землі воно волею долі опинилося. Через що і кланяються то меркель, то москалям, а не гордяться своєю країною. Бо мало що про неї знають. А достукатися до їхніх сердець - зась. Бо все інфополе захопили чужі.
А оцю розєднаність і використовують агенти москви ( і інших ворожих центрів) для того, аби українці весь час вибирали недолугу і часто просто ворожу собі владу.
показати весь коментар
09.08.2020 14:44 Відповісти
Це питання до вибору українців, а не до права киримли. Те що населення чогось не розуміє, не є дивним, а навпаки є природним. Зміна переконань окремої особи потребує неабияких зусиль однієї людини, а зміна переконань цілого народу потребує неабиякого часу і багатьох зусиль багатьох людей. Але українці мають таку можливість і це лише питання до нас самих, чи ми нею скористаємось. Я не випадково тут наголосив, що виникнення (через визнання) корінного народу потребує його (народу) спільної волі. А перед тим - спільного усвідомлення. В киримли таке усвідомлення є, а в українців воно певним чином інертне. Проте, навіть за цих умов, ця держава має назву Україна, що є головним підтвердженням статусу корінного народу і воно не потрібно десь іще.
Тільки не треба починати розповідати мені про зовнішній вплив Сороса, бо я подумаю, що ви самі не є свідомою людиною, а є адептом однієї відомої української політичної секти.
показати весь коментар
09.08.2020 15:27 Відповісти
Цікаво: якої ж політичної секти я є адептом?
показати весь коментар
10.08.2020 02:11 Відповісти
Виходячи з того, що це заява МЗС, інші країни мають натиснути на Україну, щоб Україна якнайшвидше законодавчо урегулювала це питання...
Я нічого не переплутав?
показати весь коментар
09.08.2020 13:36 Відповісти
Гуманитарная катастрофа в Крыму от российской оккупации, а не отсутствия днепровской воды.
показати весь коментар
09.08.2020 13:37 Відповісти
В Україні два корінних народи - українці і кримські татари. Інших корінних народів не має. Є українці різних етнічних походжень і є діаспори народів що проживають за межами України. Крапка.
показати весь коментар
09.08.2020 13:42 Відповісти
Де ти таку дурню вичитав?
показати весь коментар
09.08.2020 13:52 Відповісти
В посібнику як треба чмирити ватників. І в науковій статті "гарна вата - спалена вата". Також певним чином на це натякає відома пісня: "Путін *****". Ще питання?
показати весь коментар
09.08.2020 13:54 Відповісти
А також в книзі: "Чому всі москалі підараси".
показати весь коментар
09.08.2020 13:55 Відповісти
Питань нема
показати весь коментар
09.08.2020 14:02 Відповісти
Вас обурює така назва?
показати весь коментар
09.08.2020 14:27 Відповісти
Та дядя прогуській троль вирішив потролить і отримав адекватну відповідь. Чи воно думало що замість аргументації походження нації, приведення прикладів примордіалістичного і конструктивістського підходів написало висер і на нього отримає нормальну відповідь? На висер можна получити тільки по морді. В реалі. І висер в інеті.
показати весь коментар
09.08.2020 21:02 Відповісти
Украине нужно законодательно урегулировать статус крымских татар - МИД

Куприк против .
показати весь коментар
09.08.2020 13:51 Відповісти
Так Крым - Украина, или Татарстан?
показати весь коментар
09.08.2020 13:52 Відповісти
Ви не вбачаєте різниці між кримськими татарами і тими, що мешкають в Татарстані ?
показати весь коментар
09.08.2020 13:57 Відповісти
і яка різниця між татарами у Криму та татарами у Татарстані ?
показати весь коментар
09.08.2020 19:30 Відповісти
Така ж як між румунами і романами.
показати весь коментар
09.08.2020 21:03 Відповісти
Коренные народы (Indigenous peoples)
Коренные народы могут быть идентифицированы в определенных географических районах при наличии следующих характеристик в различной степени:

Самоидентификация и идентификация другими как членов определенной культурной группы;
Родной язык, часто отличающийся от государственного;
Ориентация на традиционные средства к существованию.

Коренные народы составляют неосновную часть общества. Как правило, они настроены на сохранение, развитие и передачу по наследству будущим поколениям земли своих предков и своего этнического своеобразия как основы продолжения существования своего народа в соответствии с своими собственными культурными традициями, социальными институтами и правовыми системами. Представитель коренного народа - это тот, кто считает себя принадлежащим к коренному народу и признается этим народом своим членом.

Питання! Чому саме кримські татари? Гагаузи, роми, русини тощо, які живуть в нас. Що з ними робити чи це - унтерменші?
показати весь коментар
09.08.2020 14:00 Відповісти
В Україні, корінними народами є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримські татари , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B8 караїми та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8 кримчаки , котрі походять з території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму і також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Греки Приазов'я . Решта етносів в Україні є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8 національними меншинами України, тобто є діаспорою народів, котрі мають свої етнічні батьківщини чи національні утворення за межами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України .
показати весь коментар
09.08.2020 14:05 Відповісти
Це не зовсім точно, оскільки для такого визнання потрібно політичне рішення, як я написав вище. А для нього потрібна воля народу, що потребує такого визнання. Наразі, караїми і кримчаки не висловлюють такого прагнення, і ми маємо вважати їх автохтонними народами України. На відміну від киримли, які прагнуть отримати статус корінного народу.
показати весь коментар
09.08.2020 14:37 Відповісти
Дякую. )
показати весь коментар
09.08.2020 14:38 Відповісти
Не переживай, за татарами признают и ромов, цыган коренными
показати весь коментар
09.08.2020 14:52 Відповісти
Категорически не поддерживаю точку зрения создания из Крыма Крымско-татарской автономии, в любом виде, (хотя бы с точки зрения пропорциональной численности крымских татар относительно всех других национальностей, проживающих в Крыму).
Крым Украина рано или поздно заберет назад.
В свое время Кравчук, на мой взгляд, сделал очень большую ошибку, сделав из Крымской области (при УССР) - Крымскую автономную республику - со своим "парламентом" и "Кабинетом Министров".
Украина должна остаться унитарным государством. Крым должен снова стать в Украине Крымской областью.
"Принять закон о статусе крымскотатарского народа. И научиться отвечать прямо на вопрос о перспективах национально-территориальной автономии крымских татар." - Вот этого не надо от слова совсем.

Давайте отдадим еще татаро-монголам часть территории Украины.

Они же тоже тут властвовали в прошлые века.
показати весь коментар
09.08.2020 14:08 Відповісти
Саме створення національно-територіальної автономії зніме питання існування політичної автономії Криму, як республіки, і приведе у відповідність статус Криму до конституції України, як унітарної держави. А визнання киримли корінним народом України лише підсилить її цілісність, оскільки Україна буде офіційно визнаною країною цього народу.
Не дивно, що саме російськомовні дописувачі, які спекулюють історичними фейками на кшталт татаро-монгольської етнічної спільності, є найбільш активними противниками зростання і зміцнення України, як ******** держави.
показати весь коментар
09.08.2020 14:50 Відповісти
киримли - аж ніяк не монголи (я спілкувався і з одними, і з другими). Єдине, що в них трохи схоже - їх мови належать до тюркомовних. Отож мені не дивно, що киримли комфортно почувають себе у Турції серед тюркомовних. Ще й мусульман. І їх значно більше там, ніж в Україні.
Культурна автономія у окремих районах півострова - якраз саме те, що відповідає моєму поняттю справедливості. Затоплену долину Дніпра задля поливу кримської пустки вже не повернеш. А отже ми, дніпряни, маємо право на частину кримських земель.
показати весь коментар
09.08.2020 14:58 Відповісти
Давайте не будем делать подмену понятий! До татар кто там только не топтался!!!
И вдруг бац - татары объявили себя коренными!

Коренные это, украинцы, а крымские татары не коренные, а укоренившиеся!!!

Значение слов:
1) Коренной - изначальный, исконный, касающийся самых основ, корней чего-н., самый главный, решающий.
2) Укоренившийся - установиться, укрепиться, внедриться, пустить корни, утвердиться, поселиться, традиционный, войти в обиход, войти в обычай, прижиться, взять силу, приняться, стать традицией
показати весь коментар
09.08.2020 14:45 Відповісти
Ви ще згадайте, хто проживав на московії до того, як їх нарекли руськими. А саме руськими звали жителів України, але це геть не означає, що російськомовні є корінними в Україні.
Які б самоназви не мали народи, що жили на певній території, їх походження є або корінним, або стороннім. Зважаючи на статистику генетичного складу киримли, вони однаково близькі і до певних кавказських народів причерномор'я і до українців. Тобто, предки цих людей жили в причерномор'ї і при гунах, і при кімерійцях, і ведуть своє походження від змішування автохтонного населення азово-дніпровської культури із мешканцями різних немісцевих поселень. Тобто вони є автохтонним народом за фактом свого проживання на певній території протягом тисяч років.
показати весь коментар
09.08.2020 15:09 Відповісти
И так, кто же проживал в Крыму до пришествия татар:
X-XII век до н.э. - Киммерийцы. X век до н.э. - Тавры. VII век до н.э. - Скифы. VI век до н.э. - Древние греки (эллины). IV - III век до н.э. - Сарматы. I век до н.э. - Римляне. II век н.э. - Аланы. III век н.э. - Готы. IV-V век н.э. - Гунны. V-IX век - Крымские греки. с VII века - Хазары. с IX-X век - Славяно-русы (Киевская Русь). XI век - Печенеги, половцы. XIII век - Татаро-монголы (татары, ордынцы).

Что-то татары не очень то тянут на коренных!
показати весь коментар
09.08.2020 14:48 Відповісти
Разделили. Скоро начнут властвовать.
показати весь коментар
09.08.2020 15:21 Відповісти
Цім "нужно" вже 30 років - питай Кравчука! Бздять татар!!!
показати весь коментар
09.08.2020 15:41 Відповісти
Набежавшие кочевники из Средней Азии и Сибири, терроризировавшие и сгонявшие в рабство украинцев веками - коренные? Ну пархатые уже совсем охренели.
показати весь коментар
09.08.2020 15:58 Відповісти
А зачем это Украине? Украине это не надо, ибо Крым это Украина, а не автономия татар.
показати весь коментар
09.08.2020 16:19 Відповісти
так, таки так, "заслужили", Роксолану полонили та у гарем султану продали
показати весь коментар
09.08.2020 19:41 Відповісти
А чим татари кращі за інших?!
показати весь коментар
09.08.2020 17:55 Відповісти
Тим що Україна це їхня Батьківщина. І іншої не має. У москалів є рашка. У угорців, румунів, болгар, гагаузів - є країни з державним статусом (Гагаузія в Молдові). У кримських татар і українців є тільки одна Батьківщина - Україна.
показати весь коментар
09.08.2020 21:07 Відповісти
Ну так чего у татар должно быть чего-то больше чем у украинцев?
показати весь коментар
09.08.2020 22:32 Відповісти
 
 