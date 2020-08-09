Україні потрібно законодавчо врегулювати статус кримських татар, - МЗС

Міністерство закордонних справ України вважає за необхідне прийняття законів про корінні народи і статус кримських татар.

Про це йдеться в коментарі МЗС з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу.

МЗС зазначає, що в умовах триваючої гібридної агресії Україна приділяє особливу увагу питанням формування та реалізації державної політики етнонаціональної єдності, захисту прав корінних народів та гармонізації міжнаціональних відносин

"У цьому зв’язку актуалізується завдання розробки та прийняття нової редакції Закону України "Про національні меншини в Україні", розробки законопроєктів "Про корінні народи", "Про статус кримськотатарського народу в Україні", "Про національно-територіальну автономію", а також прийняття нормативно-правових актів щодо вдосконалення фінансової підтримки з боку держави культурного розвитку корінних народів, до творення яких активно долучається МЗС", - йдеться в повідомленні.

МЗС нагадує, що в Україні корінними народами є кримські татари, караїми та кримчаки. Проблематика визначення їхнього статусу актуалізувалася з початком російської агресії.

"Вторгнення російських військ в Україну у лютому 2014 р. і триваюча окупація Криму істотно загострили проблему забезпечення прав кримськотатарського народу як корінного народу України", - зазначають у МВС.

У постанові №1140-VII "Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантій прав кримськотатарського народу у складі Української держави" (від 20.03.2014) Україна гарантувала збереження і розвиток самобутності кримськотатарського народу як корінного народу. Визнано Меджліс кримськотатарського народу, виконавчий орган Курултаю кримськотатарського народу України, та Курултай як вищий представницький орган кримськотатарського народу.

У згаданій постанові Верховна Рада України також доручила розробити проєкти законів, які визначать та закріплять статус кримськотатарського народу як корінного народу України.

"Відповідна нормотворча діяльність здійснюється з урахуванням низки чинників, насамперед безпекового характеру, зокрема, протиправних репресивних заходів окупаційної адміністрації Криму, спрямованих на придушення кримськотатарського руху опору окупації, серед яких - заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу", - зазначити в МВС.

Крім того, додаткові зусилля докладаються для визнання міжнародною спільнотою депортації кримських татар у 1944 р. геноцидом кримськотатарського народу

Нагадуємо, Міжнародний день корінних народів світу - щорічний день солідарності з корінними народами, відзначається 9 серпня відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 23 грудня 1994 року.