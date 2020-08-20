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Новости Революция в Беларуси
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Протесты в Беларуси: МИД готовит предложения по развитию украинско-белорусских отношений

Протесты в Беларуси: МИД готовит предложения по развитию украинско-белорусских отношений

Министерство иностранных дел Украины провело рабочее совещание по ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на совещании присутствовали все профильные департаменты МИД и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, который дал оценку ситуации в Беларуси.

"По результатам совещания Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства предложения по дальнейшему развитию украинско-белорусских отношений", - говорится в сообщении.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7886) МИД (6930)


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Посмотрим, что скажет МИД на обливания грязью Украины со стороны Лукашенко.
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20.08.2020 14:24 Ответить
С ПРЕСТУПНИКО И ФАШИТОМ НИКАКИХ ОТНОШЕНИЙ, Объявить его в розыск, Арестовать и Расстерлять ФАШИСТА, ПОВЕСИТЬ
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20.08.2020 14:28 Ответить
с кем отношения??? с ********, узурпатором, фашистом Лукашенко??? который убивает своих людей и кинул Украину с вагнеровцами???
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20.08.2020 14:34 Ответить
"предложения по дальнейшему развитию украинско-белорусских отношений" Источник: https://censor.net/n3214920

А позицію держави стосовно проведених виборів та їх результатів МЗС не хоче оприлюднити? Чи найвеличніший сциться дати таке доручення бо д'Єрмак "нє вєліт"?
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20.08.2020 14:56 Ответить
А они .чем лучше ,иуды калоподмойные ? Уже призывали простить луку мудищева ,и путлера
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20.08.2020 15:00 Ответить
какие могут быть предложения о сотрудничестве с диктаторско-фашистким режимом?
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20.08.2020 15:01 Ответить
да не спишите,подождите чья возьмет
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20.08.2020 15:07 Ответить
 
 