Полиция Харьковщины усиливает контроль за соблюдением карантина

В связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории области, харьковская полиция вместе с облгосадминистрацией, городскими властями, Держпродпотребслужбой, ГСЧС, службами Минздрава активизирует совместные мероприятия, направленные на недопущение увеличения случаев инфицирования населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области.

Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области, за последние сутки на Харьковщине установлен очередной рекорд - 242 человека заразились COVID-19.

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 17 августа был установлен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Харькове и 7 районах Харьковской области - Богодуховском, Валковском, Золочевском, Краснокутском, Нововодолазском, Первомайском и Чугуевском.

В связи со сложной эпидемической ситуацией, которая сложилась на Харьковщине, начальник харьковской полиции обратился ко всем жителям города и области. Он напомнил, что соблюдение населением масочного режима во время пребывания в супермаркетах, магазинах, предприятиях, учреждениях, организациях, развлекательных заведениях, учреждениях быта, зонах отдыха и общественном транспорте является обязательным. Валерий Сокуренко отметил необходимость иметь в себе документы, удостоверяющие личность, соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра, проведении постоянной дезинфекции помещений.

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"При установлении "желтого" уровня эпидемической опасности с 17 августа запрещено посещение социальных учреждений и учреждений для пожилых людей, больных, инвалидов, кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги в кризисных ситуациях - отметил глава харьковской полиции. - Также запрещена работа хостелов, развлекательных заведений и заведений общественного питания после 23:00 и до 7:00. Под запретом проведения массовых мероприятий в ресторанах и кафе с участием более 20 человек, работа спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей не более одного человека на 10 кв. м".

Сокуренко также подчеркнул, что в период пандемии личный состав полиции работает в сверхурочное время, по усиленному варианту служебной деятельности.

"Мы усилили контроль за соблюдением требований по ограничению перевозок пассажиров в общественном транспорте, работе предприятий торговли, развлечений, быта, общественного питания. Также обращаюсь ко всем перевозчикам, предпринимателям, руководителям учреждений с просьбой четко выполнять карантинные требования, определенные правительством Украины. А пожилых людей прошу вообще воздержаться от посещения мест массового скопления граждан", - добавил начальник ГУНП в Харьковской области.

За нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тыс. гривен или тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет.