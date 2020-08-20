Поліція Харківщини посилює контроль за дотриманням карантину

У зв'язку з погіршенням ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції на території області, харківська поліція разом з облдержадміністрацією, міською владою, Держпродспоживслужбою, ДСНС, службами МОЗ активізує спільні заходи, спрямовані на недопущення збільшення випадків інфікування населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області.

Як повідомив начальник ГУНП у Харківській області, за останню добу на Харківщині встановлено черговий рекорд – 242 людини заразилися COVID-19.

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 17 серпня встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Харкові та 7 районах Харківської області - Богодухівському, Валківському, Золочівському, Краснокутському, Нововодолазькому, Первомайському та Чугуївському.

У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією, яка склалася на Харківщині, начальник харківської поліції звернувся до усіх мешканців міста та області. Він нагадав, що дотримання населенням маскового режиму під час перебування у супермаркетах, магазинах, підприємствах, установах, організаціях, розважальних закладах, закладах побуту, зонах відпочинку та громадському транспорті є обов’язковим. Валерій Сокуренко наголосив на необхідності мати про собі документи, які засвідчують особу, дотриманні соціальної дистанції у 1,5-2 метри, проведенні постійної дезінфекції приміщень.

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"Після встановленя "жовтого" рівня епідемічної небезпеки з 17 серпня заборонено відвідування соціальних установ і закладів для літніх людей, хворих, осіб з інвалідністю, окрім установ і закладів, які надають соціальні послуги у кризових ситуаціях, – зазначив очільник харківської поліції. - Також заборонено роботу хостелів, розважальних закладів та закладів громадського харчування після 23:00 і до 7:00. Під забороною проведення масових заходів у ресторанах і кафе за участю понад 20 осіб, робота спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів не більше однієї людини на 10 кв. м".

Сокуренко також підкреслив, що у період пандемії особовий склад поліції працює у понаднормовий час, за посиленим варіантом службової діяльності.

"Ми посилили контроль за дотриманням вимог з обмеження перевезень пасажирів у громадському транспорті, роботи підприємств торгівлі, розваг, побуту, громадського харчування. Також звертаюся до усіх перевізників, підприємців, керівників закладів з проханням чітко виконувати карантинні вимоги, визначені Урядом України. А літніх людей прошу взагалі утриматися від відвідування місць масового скупчення громадян", - додав начальник ГУНП у Харківській області.

За порушення правил карантину та санітарних норм законом передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 тис. гривень або тюремне ув’язнення строком від 3 до 8 років.