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Волонтер Юсупова просит помощи для бойцов в госпитале и на фронте

Волонтер Юсупова просит помощи для бойцов в госпитале и на фронте

Волонтер Наталья Юсупова рассказала о помощи раненым бойцам в госпитале и предложила поддержать воинов в больнице и на фронте.

Об этом она написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера оплатила ремонт боевой машины 10 900 грн, 3 800 на лекарства, 12 544 купили футболки, шорты, тапки (это в госпиталь), оплатила ребятам 8 450 камеру, и уже она на нулевке. Это за неделю, публикую еще чеки за прошлую неделю там оплата за химию 15 тыс., лекарства, продукты, датчики на фронт и другое, более 40 тыс.", - написала волонтер.

По словам Юсуповой, помощь нужна воинам не только в госпитале но и на фронте.

"Сейчас, когда запретили на передовой дроны, бойцы просят оптику, а еще лекарства от простуды и обезболивающее. Сетки просят очень", - сообщила она.

Также на Цензор.НЕТ: Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев. ФОТОрепортаж

"Скоро День Незалежности, кто хочет поздравить воинов, пишите. Все отчеты всегда есть у меня на стр. Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4141 0204 7676 Монобанк", - добавила Юсупова.

Волонтер Юсупова просит помощи для бойцов в госпитале и на фронте 01
Волонтер Юсупова просит помощи для бойцов в госпитале и на фронте 02

Автор: 

помощь (7749) волонтеры (2627) Юсупова (183)


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Топ комментарии
+9
+ Одужання, нашим героям.
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20.08.2020 16:18
+7
73% жмотів ні копійки не давали.
так що не за ваші гроші.
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20.08.2020 16:19
+2
Полторак, прекрати!!...
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20.08.2020 16:01
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Полторак, прекрати!!...
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20.08.2020 16:01 Ответить
Надоедливая. Тут жнива - вирусные деньги нужно бегом осваивать, а она лезет со своим.
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20.08.2020 16:02 Ответить
Це та, що закуповувала важкопораненим бійцям пепсі, колу, хімозні соки, дешеву ковбасу, печеньки і вафельки?
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20.08.2020 16:08 Ответить
А на оставшиеся деньги платья от Валентино.
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20.08.2020 16:11 Ответить
73% жмотів ні копійки не давали.
так що не за ваші гроші.
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20.08.2020 16:19 Ответить
Был бы выбор, люди и военный сбор не платили. Что уж тут говорить о пожертвованиях волонтёрам.
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20.08.2020 16:34 Ответить
Того збору...копійки.
А ти не платиш американцям за захист від кацапії ?
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20.08.2020 16:44 Ответить
так она утверждает, что бойцов в военном госпитале не кормят....
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20.08.2020 20:31 Ответить
И не одевают. Ещё она чинит боевые машины. И скоро День независимости, кто хочет переслать деньги на карту мадам, милости просим. Ну если у кого остались деньги после ремонта дома шабунина и покупки новой машинки ресторанному расследователю.
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21.08.2020 01:22 Ответить
+ Одужання, нашим героям.
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20.08.2020 16:18 Ответить
+... для наших воинов!!!!!!
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20.08.2020 16:41 Ответить
У меня все тот же вопрос: Когда она устроится на работу?
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20.08.2020 16:45 Ответить
Шо, в госпиталь? Ага, нема дурных
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20.08.2020 17:17 Ответить
дУрні, завжди є, так, як й інші
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20.08.2020 18:19 Ответить
где зеленые гокнюки ?где помощь
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20.08.2020 19:54 Ответить
А де Держава?
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21.08.2020 01:13 Ответить
 
 