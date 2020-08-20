Волонтер Юсупова просит помощи для бойцов в госпитале и на фронте

Волонтер Наталья Юсупова рассказала о помощи раненым бойцам в госпитале и предложила поддержать воинов в больнице и на фронте.

Об этом она написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера оплатила ремонт боевой машины 10 900 грн, 3 800 на лекарства, 12 544 купили футболки, шорты, тапки (это в госпиталь), оплатила ребятам 8 450 камеру, и уже она на нулевке. Это за неделю, публикую еще чеки за прошлую неделю там оплата за химию 15 тыс., лекарства, продукты, датчики на фронт и другое, более 40 тыс.", - написала волонтер.

По словам Юсуповой, помощь нужна воинам не только в госпитале но и на фронте.

"Сейчас, когда запретили на передовой дроны, бойцы просят оптику, а еще лекарства от простуды и обезболивающее. Сетки просят очень", - сообщила она.

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"Скоро День Незалежности, кто хочет поздравить воинов, пишите. Все отчеты всегда есть у меня на стр. Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4141 0204 7676 Монобанк", - добавила Юсупова.



