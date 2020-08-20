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Волонтерка Юсупова просить допомоги для бійців у госпіталі і на фронті

Волонтерка Юсупова просить допомоги для бійців у госпіталі і на фронті

Волонтерка Наталія Юсупова розповіла про допомогу пораненим бійцям у госпіталі і запропонувала підтримати воїнів у лікарні і на фронті.

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора оплатила ремонт бойової машини 10 900 грн, 3800 на ліки, 12 544 - купили футболки, шорти, капці (це в госпіталь), оплатила хлопцям 8450 камеру, і вже вона на нульовці. Це за тиждень, публікую ще чеки за минулий тиждень, там оплата за хімію 15 тис., ліки, продукти, датчики на фронт та інше, понад 40 тис.", - написала волонтерка.

За словами Юсупової, допомога потрібна воїнам не лише в госпіталі, але і на фронті.

"Зараз, коли заборонили на передовій дрони, бійці просять оптику, а ще ліки від застуди і знеболювальне. Сітки просять дуже", - повідомила вона.

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"Скоро День Незалежності, хто хоче привітати воїнів, пишіть. Усі звіти завжди є в мене на сторінці. Картка для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4141 0204 7676 Монобанк", - додала Юсупова.

Волонтерка Юсупова просить допомоги для бійців у госпіталі і на фронті 01
Волонтерка Юсупова просить допомоги для бійців у госпіталі і на фронті 02

Автор: 

допомога (8276) волонтери (1326) Юсупова (193)


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Топ коментарі
+9
+ Одужання, нашим героям.
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20.08.2020 16:18
+7
73% жмотів ні копійки не давали.
так що не за ваші гроші.
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20.08.2020 16:19
+2
Полторак, прекрати!!...
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20.08.2020 16:01
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Полторак, прекрати!!...
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20.08.2020 16:01 Відповісти
Надоедливая. Тут жнива - вирусные деньги нужно бегом осваивать, а она лезет со своим.
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20.08.2020 16:02 Відповісти
Це та, що закуповувала важкопораненим бійцям пепсі, колу, хімозні соки, дешеву ковбасу, печеньки і вафельки?
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20.08.2020 16:08 Відповісти
А на оставшиеся деньги платья от Валентино.
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20.08.2020 16:11 Відповісти
73% жмотів ні копійки не давали.
так що не за ваші гроші.
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20.08.2020 16:19 Відповісти
Был бы выбор, люди и военный сбор не платили. Что уж тут говорить о пожертвованиях волонтёрам.
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20.08.2020 16:34 Відповісти
Того збору...копійки.
А ти не платиш американцям за захист від кацапії ?
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20.08.2020 16:44 Відповісти
так она утверждает, что бойцов в военном госпитале не кормят....
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20.08.2020 20:31 Відповісти
И не одевают. Ещё она чинит боевые машины. И скоро День независимости, кто хочет переслать деньги на карту мадам, милости просим. Ну если у кого остались деньги после ремонта дома шабунина и покупки новой машинки ресторанному расследователю.
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21.08.2020 01:22 Відповісти
+ Одужання, нашим героям.
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20.08.2020 16:18 Відповісти
+... для наших воинов!!!!!!
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20.08.2020 16:41 Відповісти
У меня все тот же вопрос: Когда она устроится на работу?
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20.08.2020 16:45 Відповісти
Шо, в госпиталь? Ага, нема дурных
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20.08.2020 17:17 Відповісти
дУрні, завжди є, так, як й інші
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20.08.2020 18:19 Відповісти
где зеленые гокнюки ?где помощь
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20.08.2020 19:54 Відповісти
А де Держава?
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21.08.2020 01:13 Відповісти
 
 