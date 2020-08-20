Волонтерка Юсупова просить допомоги для бійців у госпіталі і на фронті

Волонтерка Наталія Юсупова розповіла про допомогу пораненим бійцям у госпіталі і запропонувала підтримати воїнів у лікарні і на фронті.

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора оплатила ремонт бойової машини 10 900 грн, 3800 на ліки, 12 544 - купили футболки, шорти, капці (це в госпіталь), оплатила хлопцям 8450 камеру, і вже вона на нульовці. Це за тиждень, публікую ще чеки за минулий тиждень, там оплата за хімію 15 тис., ліки, продукти, датчики на фронт та інше, понад 40 тис.", - написала волонтерка.

За словами Юсупової, допомога потрібна воїнам не лише в госпіталі, але і на фронті.

"Зараз, коли заборонили на передовій дрони, бійці просять оптику, а ще ліки від застуди і знеболювальне. Сітки просять дуже", - повідомила вона.

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"Скоро День Незалежності, хто хоче привітати воїнів, пишіть. Усі звіти завжди є в мене на сторінці. Картка для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4141 0204 7676 Монобанк", - додала Юсупова.



