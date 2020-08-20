Минздрав и ЦИК обсудили меры безопасности во время местных выборах
Член Центральной избирательной комиссии Сергей Постовый и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обсудили меры безопасности во время проведения местных выборов. Ляшко заверил, что выборы будут.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Раннее выявление больных, контактные тесты, кровати, кислород, реанимации, первая волна, селектор, грипп, школы, уровни эпидбезопасности, конкурсы на госслужбу в период карантина, и... Казалось бы, ох и день. Так нет. Еще выборы! Что выборы? А выборы должны быть безопасными. О том как это сделать говорили на встрече с Сергеем Постовым, членом Центральной избирательной комиссии. А здесь столько деталей и особенностей, которые необходимо учесть. Но мы также не простые ребята. Так что будут выборы. А то уже начитался здесь", - написал в Фейсбуке Ляшко.
Напомним, по информации ЦИК, добиться "юридической чистоты" при образовании территориальных округов на местных выборах будет невозможно из-за несогласованного законодательства.
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В советские времена существовало устоявшееся выражение «Мы говорим «Ленин» - подразумеваем «партия». Местные выборы в Украине в этом году уже «родили» свой политический мем «Мы говорим «Партия «За майбутне» - подразумеваем «Коломойский». Поскольку именно этот скандальный и беспринципный олигарх напрямую стоит за партией «За майбутне», которая, развесив дорогостоящие борды по всей нищей стране (небось, за деньги выведенные из «Приватбанка»), пытается просочиться в местные органы власти.
Такое сравнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Ясное дело, под соусом мнимой оппозиционности, чтобы легче было обмануть украинцев.
Почему партия «За майбутне» - это проект Коломойского? Это видно даже невооруженным взглядом. Поскольку все руководящие посты в партии занимают люди, входящие в ближайшее окружение олигарха. И было бы наивно полагать, что он не имеет никакого отношения к партии.
Кстати, в этом особенность самого Коломойского, который на важные для себя проекты (особенно - щедро финансируемые из его кармана) всегда ставит только самых преданных людей. В случае с партией «За майбутне» - это Палица.
Следующий логичный вопрос: а зачем Коломойскому под местные выборы (и потенциальные досрочные парламентские) нужна своя якобы оппозиционная партия? Неужели Коломойский решил стать «оппозиционером» Зеленскому? Неужели партия «За майбутне» - это реальная оппозиция?
Коломойский и Зеленский реально поссорились? Смешно. Олигарх по-прежнему плотно сидит на бюджетных потоках, а депутатская группа «За майбутне» дружно голосует в Раде со «Слугой народа».
Просто Коломойский с президентом решили в очередной раз на выборах «развести» всех украинцев. Понимая, что «Слуга народа» катастрофически теряет рейтинг и почти везде пролетает на местных выборах, как рояль над президентом, придумали псевдооппозиционную партию «За майбутне». Цель - оттянуть часть голосов у реальной оппозиции, а потом в местных советах создать коалиции вместе со «Слугой народа».
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Проще говоря, «За майбутне» - это «троянский конь» власти на местных выборах.
К слову, доказательством того, что «За майбутне» - это проект власти, является следующий факт: Банковая помогает партии получить как можно больше представителей в избирательных комиссиях.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%84%D0%B1%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC.html ФБР проводит обыски в компаниях Коломойского. Это - сигнал Зеленскому от США
Особо интересно наблюдать сейчас за тем, как «За майбутне» пытается подтянуть в свои ряды потенциальных депутатов из разных регионов, представляющих местный бизнес. Им рассказывают басни о том, как они будут самостоятельно принимать решения или руководить местными организациями «За майбутне».
То есть - задача привлечь максимальное количество незапятнанных людей в партию, чтобы за ней не так открыто торчала кипа Коломойского.
Хотя, зная стиль «управления» Коломойского, можно заранее спрогнозировать: тех, кто станет депутатом местного совета от «За майбутне» и не будет обслуживать интересы олигарха ( или власти), банально потом выкинут пинком под зад из депутатов с помощью императивного мандата. Без выходного пособия, как говорится.
Вот такая вот циничная украинская политика. Где оппозиция не является оппозицией. Где тебя со старта хотят «кинуть».
Поэтому пора бы уже начинать делать выводы на выборах. Особенно - из тех проектов, за которыми стоит Коломойский. Будь это Голобородько-Зеленский или «За майбутне Коломойского». Интересами простых людей там и не пахнет…