Минздрав и ЦИК обсудили меры безопасности во время местных выборах

Член Центральной избирательной комиссии Сергей Постовый и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обсудили меры безопасности во время проведения местных выборов. Ляшко заверил, что выборы будут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Раннее выявление больных, контактные тесты, кровати, кислород, реанимации, первая волна, селектор, грипп, школы, уровни эпидбезопасности, конкурсы на госслужбу в период карантина, и... Казалось бы, ох и день. Так нет. Еще выборы! Что выборы? А выборы должны быть безопасными. О том как это сделать говорили на встрече с Сергеем Постовым, членом Центральной избирательной комиссии. А здесь столько деталей и особенностей, которые необходимо учесть. Но мы также не простые ребята. Так что будут выборы. А то уже начитался здесь", - написал в Фейсбуке Ляшко.

Напомним, по информации ЦИК, добиться "юридической чистоты" при образовании территориальных округов на местных выборах будет невозможно из-за несогласованного законодательства.

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