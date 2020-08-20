Советники глав государств ТКГ проведут встречу в ближайшее время, - Зеленский

Участники заседания Трехсторонней контактной группы подтвердили встречу советников глав государств – участников переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ).

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Подтвердили встречу советников в нормандском формате. Это говорит о том, что после советников будем ожидать продолжения встречи лидеров "нормандии", - сказал Зеленский.

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