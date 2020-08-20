РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10780 посетителей онлайн
Новости
960 9

Советники глав государств ТКГ проведут встречу в ближайшее время, - Зеленский

Советники глав государств ТКГ проведут встречу в ближайшее время, - Зеленский

Участники заседания Трехсторонней контактной группы подтвердили встречу советников глав государств – участников переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ).

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Подтвердили встречу советников в нормандском формате. Это говорит о том, что после советников будем ожидать продолжения встречи лидеров "нормандии", - сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский (20185) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
торопится гнида пархатая
показать весь комментарий
20.08.2020 16:53 Ответить
Тобто, агент ФСБ "Козир" знову зустрінеться з своїм куратором, не боячись бути розкритим.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:54 Ответить
Зеля самый лучший пианист русского мира. Сейчас он возьмёт заключительный аккорд. Путлер будет им доволен.
показать весь комментарий
20.08.2020 16:57 Ответить
нужно было давно признать эти территории оккупированными РФ как Крым и закончить всякие переговоры. но по всей видимости пуйло порохуне разрешил того сделать и тому не вилит
показать весь комментарий
20.08.2020 17:06 Ответить
куйло торорится!знает что трамп проиграет!хочет быстрей слить зелю
показать весь комментарий
20.08.2020 17:09 Ответить
И ВАЛИ С ПОСТА ПОСЛЕ ЭТОГО ... Освободи от себя своего кодла власть , ну будь мужиком хоть раз!
показать весь комментарий
20.08.2020 17:50 Ответить
т Сергей Гармаш https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/2678517432248389 у Facebook
Прямая речь: "Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это - узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации".
показать весь комментарий
20.08.2020 17:53 Ответить
зечмо,хло ла, ла, ла, ла......
показать весь комментарий
20.08.2020 18:12 Ответить
Что то сдали, пока не ясно что.
показать весь комментарий
21.08.2020 01:08 Ответить
 
 