Советники глав государств ТКГ проведут встречу в ближайшее время, - Зеленский
Участники заседания Трехсторонней контактной группы подтвердили встречу советников глав государств – участников переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ).
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Подтвердили встречу советников в нормандском формате. Это говорит о том, что после советников будем ожидать продолжения встречи лидеров "нормандии", - сказал Зеленский.
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Прямая речь: "Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это - узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации".