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Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, удовлетворен результатами работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе под руководством Леонида Кравчука.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил сегодня журналистам в Херсонской области во время брифинга.

"Я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу (сказать. - Ред): благодарен Кучме - он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения", - отметил президент.

По словам Зеленского, уже месяц боевых ранений и боевых жертв на фронте нет: "Я считаю, что это большое достижение".

Глава государства отметил, что переговоры в формате минского процесса должны продолжаться - ТКГ должна постоянно встречаться пока в видео-формате из-за COVID-19: "Должны постоянно встречаться, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень сложно. Это очень хрупкая конструкция, поверьте мне".

Также читайте: Кравчук об "ультиматуме" РФ: Документов, касающихся суверенитета и территориальной целостности Украины, я никогда не подпишу

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Кравчук Леонид (1226) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+50
Обидва на Ростов!
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20.08.2020 16:27
+45
Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6500
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20.08.2020 16:29
+40
Что он в айкос добавляет, что такую ахинею несет?
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20.08.2020 16:27
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ЧМО
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20.08.2020 19:52 Ответить
Зеленский: "Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения. Дедушка уже знает дорогу на Ростов"..
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20.08.2020 20:37 Ответить
клоуны
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20.08.2020 20:49 Ответить
А что там старый маразматик Фокин городил про Крым Зеля в курсе?
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20.08.2020 21:10 Ответить
В чем достижения гнида ты гнусявая? В том что наши войска отступают а Украина финансирует боевиков?
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20.08.2020 21:18 Ответить
ЗЕ доволен .. ну значит "жопа"...
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21.08.2020 03:43 Ответить
Достижения есть только в голове Ермака-Зеленского.
На деле попытки - иногда успешные - прямого предательства Украины.
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10.11.2020 12:09 Ответить
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