Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, удовлетворен результатами работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе под руководством Леонида Кравчука.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил сегодня журналистам в Херсонской области во время брифинга.

"Я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу (сказать. - Ред): благодарен Кучме - он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения", - отметил президент.

По словам Зеленского, уже месяц боевых ранений и боевых жертв на фронте нет: "Я считаю, что это большое достижение".

Глава государства отметил, что переговоры в формате минского процесса должны продолжаться - ТКГ должна постоянно встречаться пока в видео-формате из-за COVID-19: "Должны постоянно встречаться, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень сложно. Это очень хрупкая конструкция, поверьте мне".

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