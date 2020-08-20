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Дуже задоволений роботою Кравчука в ТКГ, зараз є досягнення, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що задоволений результатами роботи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі під керівництвом Леоніда Кравчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив сьогодні журналістам у Херсонській області під час брифінгу.

"Я дуже задоволений Леонідом Макаровичем Кравчуком. Ще раз хочу (сказати. - Ред): вдячний Кучмі - він справді багато роботи зробив. Дуже задоволений, зараз є досягнення", - зазначив президент.

За словами Зеленського, вже місяць бойових поранень і бойових жертв на фронті немає: "Я вважаю, що це велике досягнення".

Глава держави зазначив, що переговори у форматі мінського процесу мають тривати - ТКГ має постійно зустрічатися поки у відео-форматі через COVID-19: "Мають постійно зустрічатися, щоб ця конструкція не розвалилася. Це дуже складно. Це дуже тендітна конструкція, повірте мені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про "ультиматум" РФ: Документів, що стосуються суверенітету і територіальної цілісності України, я ніколи не підпишу

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Кравчук Леонід (546) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+50
Обидва на Ростов!
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20.08.2020 16:27
+45
Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6500
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20.08.2020 16:29
+40
Что он в айкос добавляет, что такую ахинею несет?
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20.08.2020 16:27
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ЧМО
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20.08.2020 19:52 Відповісти
Зеленский: "Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения. Дедушка уже знает дорогу на Ростов"..
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20.08.2020 20:37 Відповісти
клоуны
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20.08.2020 20:49 Відповісти
А что там старый маразматик Фокин городил про Крым Зеля в курсе?
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20.08.2020 21:10 Відповісти
В чем достижения гнида ты гнусявая? В том что наши войска отступают а Украина финансирует боевиков?
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20.08.2020 21:18 Відповісти
ЗЕ доволен .. ну значит "жопа"...
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21.08.2020 03:43 Відповісти
Достижения есть только в голове Ермака-Зеленского.
На деле попытки - иногда успешные - прямого предательства Украины.
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10.11.2020 12:09 Відповісти
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