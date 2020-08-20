Дуже задоволений роботою Кравчука в ТКГ, зараз є досягнення, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що задоволений результатами роботи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі під керівництвом Леоніда Кравчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив сьогодні журналістам у Херсонській області під час брифінгу.

"Я дуже задоволений Леонідом Макаровичем Кравчуком. Ще раз хочу (сказати. - Ред): вдячний Кучмі - він справді багато роботи зробив. Дуже задоволений, зараз є досягнення", - зазначив президент.

За словами Зеленського, вже місяць бойових поранень і бойових жертв на фронті немає: "Я вважаю, що це велике досягнення".

Глава держави зазначив, що переговори у форматі мінського процесу мають тривати - ТКГ має постійно зустрічатися поки у відео-форматі через COVID-19: "Мають постійно зустрічатися, щоб ця конструкція не розвалилася. Це дуже складно. Це дуже тендітна конструкція, повірте мені".

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