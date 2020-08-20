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Радники глав держав ТКГ проведуть зустріч найближчим часом, - Зеленський

Радники глав держав ТКГ проведуть зустріч найближчим часом, - Зеленський

Учасники засідання Тристоронньої контактної групи підтвердили зустріч радників глав держав - учасників переговорів у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція та РФ).

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу в Херсонській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Підтвердили зустріч радників у нормандському форматі. Це свідчить про те, що після радників чекатимемо на продовження зустрічі лідерів "Нормандії", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський (23642) Тристороння контактна група (827)


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торопится гнида пархатая
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20.08.2020 16:53 Відповісти
Тобто, агент ФСБ "Козир" знову зустрінеться з своїм куратором, не боячись бути розкритим.
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20.08.2020 16:54 Відповісти
Зеля самый лучший пианист русского мира. Сейчас он возьмёт заключительный аккорд. Путлер будет им доволен.
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20.08.2020 16:57 Відповісти
нужно было давно признать эти территории оккупированными РФ как Крым и закончить всякие переговоры. но по всей видимости пуйло порохуне разрешил того сделать и тому не вилит
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20.08.2020 17:06 Відповісти
куйло торорится!знает что трамп проиграет!хочет быстрей слить зелю
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20.08.2020 17:09 Відповісти
И ВАЛИ С ПОСТА ПОСЛЕ ЭТОГО ... Освободи от себя своего кодла власть , ну будь мужиком хоть раз!
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20.08.2020 17:50 Відповісти
т Сергей Гармаш https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/2678517432248389 у Facebook
Прямая речь: "Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это - узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации".
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20.08.2020 17:53 Відповісти
зечмо,хло ла, ла, ла, ла......
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20.08.2020 18:12 Відповісти
Что то сдали, пока не ясно что.
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21.08.2020 01:08 Відповісти
 
 