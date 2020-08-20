Радники глав держав ТКГ проведуть зустріч найближчим часом, - Зеленський
Учасники засідання Тристоронньої контактної групи підтвердили зустріч радників глав держав - учасників переговорів у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція та РФ).
Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу в Херсонській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Підтвердили зустріч радників у нормандському форматі. Це свідчить про те, що після радників чекатимемо на продовження зустрічі лідерів "Нормандії", - сказав Зеленський.
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Прямая речь: "Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это - узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации".