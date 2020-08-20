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Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский

Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы главы ведомств как можно дольше находились в рабочих поездках по различным областям страны.

Об этом сказал Зеленский журналистам на брифинге в четверг в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я буду очень серьезно говорить с правительством, чтобы министры, правительство ездили, проводили заседания и без выводов стратегических для того или иного региона не возвращались в столицу… Пусть ездят и решают проблемные вопросы", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский (20185) Кабмин (14023)


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Топ комментарии
+38
Володимир Зеленський використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію "Слуга народу"

Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6771
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20.08.2020 17:26
+21
Интересно, а в США, Франции или Великобритании министры тоже должны ездить по селам чтобы решать их проблемы. Или это происходит как то по другому?
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20.08.2020 17:27
+21
Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4566
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20.08.2020 17:28
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Володимир Зеленський використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію "Слуга народу"

Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6771
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20.08.2020 17:26 Ответить
фоторгаф від бога
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20.08.2020 17:56 Ответить
Виселица?
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20.08.2020 18:22 Ответить
демонтаж
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20.08.2020 18:29 Ответить
Запости фотку, где бухой пэтьюнька пинджак в трусы заправил))))
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20.08.2020 18:40 Ответить
Більше немає кому їздити)))) кадрів немає.... а бо хоче оплески послухати. а то забув їх
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20.08.2020 22:14 Ответить
Та могут не ездить если и Киева регионам проблем не будут создавать / Что бы их потом якобы решать /
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20.08.2020 17:26 Ответить
Оно еще сегодня-вчера про медиков и не такого наговорило. У нас врачи первички оказывается много получают, непорядок.
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20.08.2020 18:05 Ответить
Совок....и при журнашлюхах приближенных звонить со страшными угрозами провинившемся...
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20.08.2020 17:26 Ответить
Интересно, а в США, Франции или Великобритании министры тоже должны ездить по селам чтобы решать их проблемы. Или это происходит как то по другому?
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20.08.2020 17:27 Ответить
походу совсем по другому
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20.08.2020 17:54 Ответить
Мне до сих пор интересно. Кто вложил этому существу в уши, что оно способно исполнять обязанности президента Украины и сможет справиться с этой ролью? Недонаполеон хренов.
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20.08.2020 17:59 Ответить
Представьте если бы оно побольше успело сыграть в своей карьере актера до роли президента , и почувствовало себя каждым из своих героев - ото б нам досталось
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20.08.2020 18:12 Ответить
там не дебилы их назначают ...
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20.08.2020 18:06 Ответить
вообще-то у министров другая работа.

Почему он так упёрто противится узнать, кто чем должен в государстве заниматься ?
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20.08.2020 17:28 Ответить
Если министр вынужден лично ездить в регионы для решения проблем, это является индикатором того, что министерство не работает.
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20.08.2020 17:28 Ответить
Точно, в регионах стада своих "управленцев" имеются в обладминистрациях и облсоветах, плюнуть негде, чтобы на решалу или родыча чиновника не попасть
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20.08.2020 17:39 Ответить
Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4566
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20.08.2020 17:28 Ответить
Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8306
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20.08.2020 17:32 Ответить
мы козла зеленого всегда можем поменять, а они своего утырка - нет!
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20.08.2020 17:55 Ответить
не "можем", а МОГЛИ поменять. В прошедшем времени. Но теперь он надолго. Ахкакойминистр поможет, если шо оставаться у власти как можно дольше.
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20.08.2020 18:02 Ответить
Глубокое заблуждение.Это чмо будет сильно сопротивляться.
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20.08.2020 18:50 Ответить
А ти за кого голосував?
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20.08.2020 17:52 Ответить
Це троль лахтинскій-у них тепер нова тема.
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20.08.2020 17:59 Ответить
В каждой теме обязательно кто-то должен напомнить - какой плохой Порошенко...
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20.08.2020 18:02 Ответить
Работа у них такая.
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20.08.2020 18:03 Ответить
Можно факты тотальной коррупции Порошенко в студию, а не тупой трындеж? Или кураторы еще не поднесли?
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20.08.2020 18:02 Ответить
так воровали "Люди, которые голосовали за Зе", или воровал лично Порох?!
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20.08.2020 18:15 Ответить
угомоните кретина
Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4151
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20.08.2020 17:29 Ответить
Галоперидол внутривенно!
И смирительная рубашка (на всякий случай).
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20.08.2020 17:31 Ответить
це як раз робота його рівня
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20.08.2020 17:57 Ответить
Вы хотели сказать что эта работа соответствует его умственному развитию.
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20.08.2020 19:24 Ответить
лист з Тузлів Миколаївської області ішов---саме ішов----в Великодолинське Одеської області----110 км---майже місяць.
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20.08.2020 21:00 Ответить
а навіщо вони взагалі потрібні? Є ОП і хватить , решту звільнити, все рівно вони нічого не вирішують( правда гроші непогані отримують)
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20.08.2020 17:32 Ответить
Моника оманская еще раз доказала, что абсолютно ничего не понимает в гос.управлении.
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20.08.2020 17:36 Ответить
Ага точно волка ноги кормят ..
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20.08.2020 17:37 Ответить
Мля что он несет?!. Министр должен находится в Киеве и руководить а ездить по регионам это не его обязаность!
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20.08.2020 17:43 Ответить
Ср\ний совок...
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20.08.2020 17:47 Ответить
Схоже клоЗЕт навіть через півтора року правління не засвоїв функціональних обов'язків президента. Якщо це так важко для нього, то схоже це повне дно. То будову дороги контролює, то будівництво якесь....А що міністри роблять, їх зами по направленнях? А тим часом на міжнародній арені ми нижче міської каналізації.
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20.08.2020 17:49 Ответить
Для нього міжнародна арена починається і закінчується ОРДЛОМ.
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20.08.2020 17:54 Ответить
Це сі називає «торгувати іпалом».
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20.08.2020 18:00 Ответить
Віталій Портніков: "Зеленский - путинский инструмент ликвидации Украины."



Міністри мають їздити в регіони і вирішувати їхні проблеми, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7950




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20.08.2020 17:53 Ответить
Приехал поторговал ***%ом и враз решил все вопросы в Запорожье. Учитесь!
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20.08.2020 17:53 Ответить
Там где ездит Зеля, постоянно какая-то xерня
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20.08.2020 18:00 Ответить
Головну проблему України весь КМУ не вирішит!! Проблема України це зевлада, а головна проблема це 73%-овий лохторат !!))
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20.08.2020 17:56 Ответить
да нет уже никаких 73, люди тоже не деревянные
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20.08.2020 20:23 Ответить
Коли Зеленський сяде - треба буде скасовувати послідовно кожен папірець, котрий цей гідрант підписав - Андрий Бондарчук,
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20.08.2020 17:56 Ответить
Реально , он смешной .
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20.08.2020 17:57 Ответить
Это давно уже совершенно не смешно...
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20.08.2020 18:04 Ответить
Президент будет рассказывать что делать министрам - мелкий клон Лукашенко. Ещё бы рассказал как картошку правильно копать...
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20.08.2020 17:58 Ответить
Идиот, министр должен выполнять свои функции, а не по регионам ездить, тупое популистическое чмо.
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20.08.2020 18:00 Ответить
Совок на всю голову. Правительство должно заниматься посевной кампанией, латанием дорог и канализацией. Конечно, если концепции развития экономики нет и взяться неоткуда... Деградация во всем, позор во внешней политике, Хоть и клоуны у власти, а совсем не смешно, все страшнее перспектива.
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20.08.2020 18:01 Ответить
За цю владу говорити про переспективу ,нонсенс!!
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20.08.2020 18:08 Ответить
У-ХО-ДИ!
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20.08.2020 18:09 Ответить
Как быстро Зе обсовковился. Говорит прямо как лукаш. Где это видано чтобы президент мотался по районам и решал где какую трубу прорвало или где бабушку обидели? Должна работать система! Кадры на местах! А твоя задача-поставить этот процесс и назначать компетентных людей, над которыми не надо стоять с плеткой!
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20.08.2020 18:24 Ответить
нам эту жесть нужно на местных выборах побороть, иначе край
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20.08.2020 20:24 Ответить
зечмо, ты такой тупой и примитивный, что когда открываешь рот, у народа сразу же рвотный рефлекс срабатывает .членограй, пожалей народ, не надо открывать рот
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20.08.2020 18:29 Ответить
Дякую пану президенту, тепер будемо знати навіщо нам потрібні міністри, а то від нашого сільського голови ніякого зиску.
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20.08.2020 19:21 Ответить
Щоб поагітувати за зебанду?
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20.08.2020 19:25 Ответить
От дятел...
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20.08.2020 19:53 Ответить
Дайте йому прочитати посадові інструкції...
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20.08.2020 19:55 Ответить
Он читать не умеет... только членом...
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20.08.2020 20:27 Ответить
Як люди правильно дали позивний, ще до виборів "зеДибіл". А телефони і відеозвязок накуя??? А може їм ще бричку з конюхом ***, як в ХІХ ст. немитої параші.
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20.08.2020 20:56 Ответить
По перше виконувачий обовязків це далеко не міністр,з него і питатись немає чого,а по друге в нас є галузі де зовсім нікого нема.
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20.08.2020 22:33 Ответить
Все, хана почте...
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20.08.2020 22:34 Ответить
Схоже, що декому треба глянути Конституцію, там здається є щось про повноваження Кабміну і про функції Президента також.
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21.08.2020 06:37 Ответить
А Клоун не "читатель" - Клоун французький "писатель-фантаст", тобто Гандон.
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21.08.2020 10:11 Ответить
Міністри мають займатися державними справами на своїх робочих місцях - по регіонам можеш ти, Клоуне, кататися, бо з тебе і так толку, як з козла молока.
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21.08.2020 10:09 Ответить
"Президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы главы ведомств как можно дольше находились в рабочих поездках по различным областям страны."

Как можно дольше находились в рабочих поездках - это ВООБЩЕ НЕ ВОЗВРАЩАЛИСЬ в Киев.
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21.08.2020 10:33 Ответить
 
 