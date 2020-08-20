Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы главы ведомств как можно дольше находились в рабочих поездках по различным областям страны.
Об этом сказал Зеленский журналистам на брифинге в четверг в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я буду очень серьезно говорить с правительством, чтобы министры, правительство ездили, проводили заседания и без выводов стратегических для того или иного региона не возвращались в столицу… Пусть ездят и решают проблемные вопросы", - сказал Зеленский.
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+38 Валерия Ларченко #413106
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Почему он так упёрто противится узнать, кто чем должен в государстве заниматься ?
И смирительная рубашка (на всякий случай).
Как можно дольше находились в рабочих поездках - это ВООБЩЕ НЕ ВОЗВРАЩАЛИСЬ в Киев.