Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы главы ведомств как можно дольше находились в рабочих поездках по различным областям страны.

Об этом сказал Зеленский журналистам на брифинге в четверг в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я буду очень серьезно говорить с правительством, чтобы министры, правительство ездили, проводили заседания и без выводов стратегических для того или иного региона не возвращались в столицу… Пусть ездят и решают проблемные вопросы", - сказал Зеленский.

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