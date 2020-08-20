Міністри мають їздити в регіони і вирішувати їхні проблеми, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб глави відомств якомога довше перебували в робочих поїздках по різних областях країни.

Про це сказав Зеленський журналістам на брифінгу в четвер у Херсонській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я буду дуже серйозно говорити з урядом, щоб міністри, уряд їздили, проводили засідання та без висновків стратегічних для того чи іншого регіону не поверталися в столицю ... Нехай їздять і вирішують проблемні питання", - сказав Зеленський.

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