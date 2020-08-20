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Міністри мають їздити в регіони і вирішувати їхні проблеми, - Зеленський

Міністри мають їздити в регіони і вирішувати їхні проблеми, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб глави відомств якомога довше перебували в робочих поїздках по різних областях країни.

Про це сказав Зеленський журналістам на брифінгу в четвер у Херсонській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я буду дуже серйозно говорити з урядом, щоб міністри, уряд їздили, проводили засідання та без висновків стратегічних для того чи іншого регіону не поверталися в столицю ... Нехай їздять і вирішують проблемні питання", - сказав Зеленський.

Також читайте: Україна не отримала списку на обмін з території окупованого Донбасу, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23642) Кабмін (14057)


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Топ коментарі
+38
Володимир Зеленський використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію "Слуга народу"

Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6771
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20.08.2020 17:26
+21
Интересно, а в США, Франции или Великобритании министры тоже должны ездить по селам чтобы решать их проблемы. Или это происходит как то по другому?
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20.08.2020 17:27
+21
Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4566
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20.08.2020 17:28
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Володимир Зеленський використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію "Слуга народу"

Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6771
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20.08.2020 17:26 Відповісти
фоторгаф від бога
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20.08.2020 17:56 Відповісти
Виселица?
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20.08.2020 18:22 Відповісти
демонтаж
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20.08.2020 18:29 Відповісти
Запости фотку, где бухой пэтьюнька пинджак в трусы заправил))))
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20.08.2020 18:40 Відповісти
Більше немає кому їздити)))) кадрів немає.... а бо хоче оплески послухати. а то забув їх
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20.08.2020 22:14 Відповісти
Та могут не ездить если и Киева регионам проблем не будут создавать / Что бы их потом якобы решать /
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20.08.2020 17:26 Відповісти
Оно еще сегодня-вчера про медиков и не такого наговорило. У нас врачи первички оказывается много получают, непорядок.
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20.08.2020 18:05 Відповісти
Совок....и при журнашлюхах приближенных звонить со страшными угрозами провинившемся...
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20.08.2020 17:26 Відповісти
Интересно, а в США, Франции или Великобритании министры тоже должны ездить по селам чтобы решать их проблемы. Или это происходит как то по другому?
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20.08.2020 17:27 Відповісти
походу совсем по другому
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20.08.2020 17:54 Відповісти
Мне до сих пор интересно. Кто вложил этому существу в уши, что оно способно исполнять обязанности президента Украины и сможет справиться с этой ролью? Недонаполеон хренов.
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20.08.2020 17:59 Відповісти
Представьте если бы оно побольше успело сыграть в своей карьере актера до роли президента , и почувствовало себя каждым из своих героев - ото б нам досталось
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20.08.2020 18:12 Відповісти
там не дебилы их назначают ...
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20.08.2020 18:06 Відповісти
вообще-то у министров другая работа.

Почему он так упёрто противится узнать, кто чем должен в государстве заниматься ?
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20.08.2020 17:28 Відповісти
Если министр вынужден лично ездить в регионы для решения проблем, это является индикатором того, что министерство не работает.
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20.08.2020 17:28 Відповісти
Точно, в регионах стада своих "управленцев" имеются в обладминистрациях и облсоветах, плюнуть негде, чтобы на решалу или родыча чиновника не попасть
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20.08.2020 17:39 Відповісти
Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4566
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20.08.2020 17:28 Відповісти
Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8306
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20.08.2020 17:32 Відповісти
мы козла зеленого всегда можем поменять, а они своего утырка - нет!
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20.08.2020 17:55 Відповісти
не "можем", а МОГЛИ поменять. В прошедшем времени. Но теперь он надолго. Ахкакойминистр поможет, если шо оставаться у власти как можно дольше.
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20.08.2020 18:02 Відповісти
Глубокое заблуждение.Это чмо будет сильно сопротивляться.
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20.08.2020 18:50 Відповісти
А ти за кого голосував?
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20.08.2020 17:52 Відповісти
Це троль лахтинскій-у них тепер нова тема.
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20.08.2020 17:59 Відповісти
В каждой теме обязательно кто-то должен напомнить - какой плохой Порошенко...
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20.08.2020 18:02 Відповісти
Работа у них такая.
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20.08.2020 18:03 Відповісти
Можно факты тотальной коррупции Порошенко в студию, а не тупой трындеж? Или кураторы еще не поднесли?
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20.08.2020 18:02 Відповісти
так воровали "Люди, которые голосовали за Зе", или воровал лично Порох?!
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20.08.2020 18:15 Відповісти
угомоните кретина
Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4151
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20.08.2020 17:29 Відповісти
Галоперидол внутривенно!
И смирительная рубашка (на всякий случай).
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20.08.2020 17:31 Відповісти
це як раз робота його рівня
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20.08.2020 17:57 Відповісти
Вы хотели сказать что эта работа соответствует его умственному развитию.
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20.08.2020 19:24 Відповісти
лист з Тузлів Миколаївської області ішов---саме ішов----в Великодолинське Одеської області----110 км---майже місяць.
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20.08.2020 21:00 Відповісти
а навіщо вони взагалі потрібні? Є ОП і хватить , решту звільнити, все рівно вони нічого не вирішують( правда гроші непогані отримують)
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20.08.2020 17:32 Відповісти
Моника оманская еще раз доказала, что абсолютно ничего не понимает в гос.управлении.
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20.08.2020 17:36 Відповісти
Ага точно волка ноги кормят ..
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20.08.2020 17:37 Відповісти
Мля что он несет?!. Министр должен находится в Киеве и руководить а ездить по регионам это не его обязаность!
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20.08.2020 17:43 Відповісти
Ср\ний совок...
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20.08.2020 17:47 Відповісти
Схоже клоЗЕт навіть через півтора року правління не засвоїв функціональних обов'язків президента. Якщо це так важко для нього, то схоже це повне дно. То будову дороги контролює, то будівництво якесь....А що міністри роблять, їх зами по направленнях? А тим часом на міжнародній арені ми нижче міської каналізації.
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20.08.2020 17:49 Відповісти
Для нього міжнародна арена починається і закінчується ОРДЛОМ.
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20.08.2020 17:54 Відповісти
Це сі називає «торгувати іпалом».
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20.08.2020 18:00 Відповісти
Віталій Портніков: "Зеленский - путинский инструмент ликвидации Украины."



Міністри мають їздити в регіони і вирішувати їхні проблеми, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7950




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20.08.2020 17:53 Відповісти
Приехал поторговал ***%ом и враз решил все вопросы в Запорожье. Учитесь!
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20.08.2020 17:53 Відповісти
Там где ездит Зеля, постоянно какая-то xерня
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20.08.2020 18:00 Відповісти
Головну проблему України весь КМУ не вирішит!! Проблема України це зевлада, а головна проблема це 73%-овий лохторат !!))
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20.08.2020 17:56 Відповісти
да нет уже никаких 73, люди тоже не деревянные
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20.08.2020 20:23 Відповісти
Коли Зеленський сяде - треба буде скасовувати послідовно кожен папірець, котрий цей гідрант підписав - Андрий Бондарчук,
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20.08.2020 17:56 Відповісти
Реально , он смешной .
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20.08.2020 17:57 Відповісти
Это давно уже совершенно не смешно...
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20.08.2020 18:04 Відповісти
Президент будет рассказывать что делать министрам - мелкий клон Лукашенко. Ещё бы рассказал как картошку правильно копать...
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20.08.2020 17:58 Відповісти
Идиот, министр должен выполнять свои функции, а не по регионам ездить, тупое популистическое чмо.
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20.08.2020 18:00 Відповісти
Совок на всю голову. Правительство должно заниматься посевной кампанией, латанием дорог и канализацией. Конечно, если концепции развития экономики нет и взяться неоткуда... Деградация во всем, позор во внешней политике, Хоть и клоуны у власти, а совсем не смешно, все страшнее перспектива.
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20.08.2020 18:01 Відповісти
За цю владу говорити про переспективу ,нонсенс!!
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20.08.2020 18:08 Відповісти
У-ХО-ДИ!
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20.08.2020 18:09 Відповісти
Как быстро Зе обсовковился. Говорит прямо как лукаш. Где это видано чтобы президент мотался по районам и решал где какую трубу прорвало или где бабушку обидели? Должна работать система! Кадры на местах! А твоя задача-поставить этот процесс и назначать компетентных людей, над которыми не надо стоять с плеткой!
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20.08.2020 18:24 Відповісти
нам эту жесть нужно на местных выборах побороть, иначе край
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20.08.2020 20:24 Відповісти
зечмо, ты такой тупой и примитивный, что когда открываешь рот, у народа сразу же рвотный рефлекс срабатывает .членограй, пожалей народ, не надо открывать рот
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20.08.2020 18:29 Відповісти
Дякую пану президенту, тепер будемо знати навіщо нам потрібні міністри, а то від нашого сільського голови ніякого зиску.
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20.08.2020 19:21 Відповісти
Щоб поагітувати за зебанду?
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20.08.2020 19:25 Відповісти
От дятел...
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20.08.2020 19:53 Відповісти
Дайте йому прочитати посадові інструкції...
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20.08.2020 19:55 Відповісти
Он читать не умеет... только членом...
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20.08.2020 20:27 Відповісти
Як люди правильно дали позивний, ще до виборів "зеДибіл". А телефони і відеозвязок накуя??? А може їм ще бричку з конюхом ***, як в ХІХ ст. немитої параші.
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20.08.2020 20:56 Відповісти
По перше виконувачий обовязків це далеко не міністр,з него і питатись немає чого,а по друге в нас є галузі де зовсім нікого нема.
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20.08.2020 22:33 Відповісти
Все, хана почте...
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20.08.2020 22:34 Відповісти
Схоже, що декому треба глянути Конституцію, там здається є щось про повноваження Кабміну і про функції Президента також.
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21.08.2020 06:37 Відповісти
А Клоун не "читатель" - Клоун французький "писатель-фантаст", тобто Гандон.
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21.08.2020 10:11 Відповісти
Міністри мають займатися державними справами на своїх робочих місцях - по регіонам можеш ти, Клоуне, кататися, бо з тебе і так толку, як з козла молока.
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21.08.2020 10:09 Відповісти
"Президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы главы ведомств как можно дольше находились в рабочих поездках по различным областям страны."

Как можно дольше находились в рабочих поездках - это ВООБЩЕ НЕ ВОЗВРАЩАЛИСЬ в Киев.
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21.08.2020 10:33 Відповісти
 
 