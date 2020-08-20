Міністри мають їздити в регіони і вирішувати їхні проблеми, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб глави відомств якомога довше перебували в робочих поїздках по різних областях країни.
Про це сказав Зеленський журналістам на брифінгу в четвер у Херсонській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я буду дуже серйозно говорити з урядом, щоб міністри, уряд їздили, проводили засідання та без висновків стратегічних для того чи іншого регіону не поверталися в столицю ... Нехай їздять і вирішують проблемні питання", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+38 Валерия Ларченко #413106
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Почему он так упёрто противится узнать, кто чем должен в государстве заниматься ?
И смирительная рубашка (на всякий случай).
Как можно дольше находились в рабочих поездках - это ВООБЩЕ НЕ ВОЗВРАЩАЛИСЬ в Киев.