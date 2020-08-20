Коронавирусом заболели депутаты и чиновники Львовского горсовета

Пленарное заседание сессии Львовского городского совета перенесли из-за того, что коронавирусом заболели депутаты и чиновники.

Об этом сообщил в Facebook руководитель управления Секретариат совета Юрий Лукашевский, передает Цензор.НЕТ.

"Сессия перенесена. Только что на заседании коллегии совета выяснилось, что среди депутатов и должностных лиц, которые должны завтра докладывать, есть больные COVID-19. По предложению руководителей фракций приняли решение о переносе пленарного заседания", - написал он в Facebook.

Заседание Львовского городского совета должно было состояться в пятницу, 21 августа. По оценкам Лукашевского, пленарное заседание состоится не раньше, чем через неделю.

Последнее заседание Львовского горсовета состоялось почти месяц назад - 24 июля.

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