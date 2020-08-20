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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирусом заболели депутаты и чиновники Львовского горсовета

Коронавирусом заболели депутаты и чиновники Львовского горсовета

Пленарное заседание сессии Львовского городского совета перенесли из-за того, что коронавирусом заболели депутаты и чиновники.

Об этом сообщил в Facebook руководитель управления Секретариат совета Юрий Лукашевский, передает Цензор.НЕТ.

"Сессия перенесена. Только что на заседании коллегии совета выяснилось, что среди депутатов и должностных лиц, которые должны завтра докладывать, есть больные COVID-19. По предложению руководителей фракций приняли решение о переносе пленарного заседания", - написал он в Facebook.

Заседание Львовского городского совета должно было состояться в пятницу, 21 августа. По оценкам Лукашевского, пленарное заседание состоится не раньше, чем через неделю.

Последнее заседание Львовского горсовета состоялось почти месяц назад - 24 июля.

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20.08.2020 17:58 Ответить
Перед. Внеплановым.
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20.08.2020 18:36 Ответить
так держать!!
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20.08.2020 18:25 Ответить
Я так понял,вы со Львова?
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20.08.2020 18:43 Ответить
Чуть что, сразу болен вирусом) В трамвае ехать без маски опаснее чем без билета) я сперва думал цу дает наш ляшко, а ноги растут из проплаченного брехливого наВОЗа. Ликвидируйте эту кантору и вирус исчезнет.
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20.08.2020 18:54 Ответить
 
 