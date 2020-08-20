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Новини Коронавірус і карантин
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На коронавірус захворіли депутати і чиновники Львівської міськради

На коронавірус захворіли депутати і чиновники Львівської міськради

Пленарне засідання сесії Львівської міської ради перенесли через те, що на коронавірус захворіли депутати і чиновники.

Про це повідомив у Facebook керівник управління "Секретаріат ради" Юрій Лукашевський, передає Цензор.НЕТ.

"Сесія перенесена. Щойно на засіданні колегії ради з'ясувалось, що серед депутатів та посадовців, які мали б завтра доповідати, є хворі на COVID19. За пропозицією керівників фракцій прийняли рішення про перенесення пленарного засідання", - написав він у Facebook.

Засідання Львівської міської ради мало відбутися в п'ятницю, 21 серпня. За оцінками Лукашевського, пленарне засідання відбудеться не раніше, ніж через тиждень.

Останнє засідання Львівської міськради відбулося майже місяць тому - 24 липня.

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Автор: 

карантин (18172) Львів (3064) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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20.08.2020 17:58 Відповісти
Перед. Внеплановым.
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20.08.2020 18:36 Відповісти
так держать!!
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20.08.2020 18:25 Відповісти
Я так понял,вы со Львова?
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20.08.2020 18:43 Відповісти
Чуть что, сразу болен вирусом) В трамвае ехать без маски опаснее чем без билета) я сперва думал цу дает наш ляшко, а ноги растут из проплаченного брехливого наВОЗа. Ликвидируйте эту кантору и вирус исчезнет.
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20.08.2020 18:54 Відповісти
 
 