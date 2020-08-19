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Садовий вирішив знову балотуватися на посаду мера Львова. ВIДЕО

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що візьме участь у виборах мера восени 2020 року. Раніше мер Львова заявляв, що більше не балотуватиметься на цю посаду.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Садовий розповів, що сьогодні у нього день народження і багато хто з тих, що поздоровляють, запитують про те, чи балотуватиметься він на посаду мера.

"І от я собі так думаю: завод із переробки відходів почали будувати, хоч і дуже багато ще проблем, треба добудувати до кінця? Треба. Вулицю Бандери, чи Суботівську з Рясного на Левандівку треба? Треба. А також вулиці Шевченка і Хмельницького... І що, кинути все це напризволяще? Це якось несерйозно. Тому йду. Я думаю, що у вас буде вибір, придивляйтеся, приймайте рішення. Бажаю всім добра", - сказав Садовий.

У березні 2019 року мер Львова заявляв, що більше не балотуватиметься на цю посаду. "Ні, не буду. Закінчується моя третя каденція на посаді голови Львова - я був мером 13 років. Я б дуже хотів, щоб після мене приходили молодші, мудріші, талановитіші й успішніші люди, і я максимально їх підтримуватиму", - заявив тоді Садовий, відповідаючи на запитання чи буде він ще раз балотуватися на пост мера Львова.

Садовий обіймає посаду міського голови Львова з 2006 року.

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Автор: 

Львів (3071) місцеві вибори (1366) Садовий Андрій (536)


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Топ коментарі
+10
Я от ніколи не чула ніяких зяв Садового проти Овоча, про Зєлю теж, можна сказати, немає.
Було якесь групове звернення мерів, напевно він не посмів відмовити іншим ініціатором того звернення.
Виходить, ні риги, ні зелені не заважали йому будувати завод.
Де завод чи хоча б почток будівництва?
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19.08.2020 17:46
+6
А дело львовских свалок живет и процветает.

Кто теперь мешает плохому танцору Садовому?
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19.08.2020 17:36
+5
Уж лучше Садовый, чем какой-нибудь Сивоха.
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19.08.2020 17:45
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Як там кажуть білоруси: "Уході, уході....!!!"
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19.08.2020 18:04 Відповісти
Нас, львів'ян, він вже заколупав... Не дай Боже...
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19.08.2020 18:07 Відповісти
чувак не тупи, ты не лукашенко и не Порошенко. Дай дорогу молодым (из партии Самопоміч) оно вернётся сторицей. Ты же уже обосрался со своей поддержкой первого непроходного
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19.08.2020 18:55 Відповісти
Є така дуже стара єврейська поговірка - "брудну воду не виливають,поки не мають чистої"...Я знаю всіх претендентів на львівське крісло мера,причому знаю не з преси,і скажу однозначно - кращого за Садового на разі нема...Я також знаю людей,які багато кращі Садового - але вони ніколи не стануть навіть претендентами...Тому краще вже Садовий,аніж Васюник,який зі всіх білбордів з посмішкою ідіота обіцяє "воду без хлору,безкоштовний транспорт" і тому подібні нездійснені бздури...Синютка по життю холуй,буде робити все що скаже Порох,а Кошулинський просто недалекий і нерозумний чоловік з купленою вищою освітою...Його освіта - кулінарний технікум,його рівень - кухар на російському золотоприіску...Всі інші кандидати - просто розбагатіле львівське бидло,якому гроші ніде дівати...Був колись один кандидат,йшов на мери разом з Садовим,зайняв друге місце...Власник Південного,один з найбагатших людей Галичини...Оцей би навів порядок,хоч неврастенік,капризний і жорстокий...Але замазався об партію регіонів і пролетів...
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19.08.2020 19:25 Відповісти
ЗАпрошую всіх львів"ян (і нельвівян) у фейсбук групу https://www.facebook.com/groups/360937008109104/?ref=bookmarks Скорумповане місто Львів ...

там багато про Садового... і не тільки про Садового..
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19.08.2020 20:13 Відповісти
"щирим українцям " зі Львова.

Я також знаю людей,які багато кращі Садового \\\значно кращі



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.Тому краще вже Садовий,аніж Васюник,який зі всіх білбордів з посмішкою ідіота обіцяє "воду без хлору,безкоштовний транспорт" і тому подібні нездійснені бздури.


єдине ,на що погоджусь ,то це на рахунок Васюника..
але цей лузер знову без шансів...
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19.08.2020 20:19 Відповісти
з передвиборчого..

НЕ лише у Києві будівельна мафія "управляє мером"...

https://www.facebook.com/sprynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDR7RKYkCG3pWF9oY9jbFY8DCh1Gxvph8L8QqKX30z3buIoCmbENPlBuWV1_rClGmd1NSCfzsPScqYp&hc_ref=ARQp5P-9lhsDPBNv9-cCgEr4csXRMH7tEAdZPi4ezErzSpeYxNAxKvqxQ1p5K2l1U4Q&fref=nf Іван Спринський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2566410716945518&set=a.1532632456990021&type=3 2 дні ·

Таки я виявився правим, що Козловський (відомий у Львові забудовник і спонсор) помикає Садовим. Ну і взагалі поки у Львові не буде сильної молодої еліти, то не буде нічого. Вони всі сильні бо вони разом, ми всі слабкі бо боїмось стати сильними. Поки що...
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19.08.2020 20:35 Відповісти
Пинзеник не подходиьт?
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19.08.2020 21:12 Відповісти
Увага! Увага! Дописи проти Садового написані виключно рускою мовою. Тобто яскравий приклад роботи узкоязичних ботів. Всім узкоязичним псевдольвівянам: йдіть нах.Ми самі розберемося, кого нам вибирати в мери Львова.
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19.08.2020 19:54 Відповісти
зараз я почну посилати нах САДОБОТІВ... )))
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19.08.2020 20:14 Відповісти
Посилати нах виборців садіка твоє право.
Питання в іншому: якщо не садік, то хто?? На жаль, в нашій державі влада належить більшості виборців: по Україні це зескот, по Львову - це садоботи, по Києву - це кличконосці, і т.д. добре це чи погано - ніхто не знає.
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19.08.2020 20:43 Відповісти
На рахунок зескота - це для держави "торба". Або пізд"ц.
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19.08.2020 20:47 Відповісти
Зараз троє найрейтинговіших -Садовий,Кошулинський і Васюник..

решта вже можна сказати без особливих шансів.
Хіба що влиють ШАЛЕНЕ БАБЛО в кампанію за ці кілька місяців...
АЛЕ ХТО ЇМ ДАСТЬ ?)
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19.08.2020 20:58 Відповісти
трохи боюся за життя Кошулинського..Я СЕРЙОЗНО.
Відомо,хто його "замовить"...
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19.08.2020 20:59 Відповісти
Васюник - це такий гумор?? Несмішно...
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19.08.2020 22:22 Відповісти
Вчора https://www.slovoidilo.ua/2019/01/04/ogljad/suspilstvo/merezhi-obhovoryuyut-vyslovlyuvannya-druzhyny-sadovoho-pro-malenkoho-isusa до його жінки знову прийшов маленький Ісусик. ..

Садовий вирішив знову балотуватися на посаду мера Львова - Цензор.НЕТ 8986
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19.08.2020 20:10 Відповісти
андрей 50 выдсоткив!слуга всех господ))))тоже надоел львовян как и лукашенко бульбашам))какого цирка при выборах андрюшки не было)))и дом из базуки "обстреливали"что креативного на этот раз приготовил андрушка??)))
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19.08.2020 20:23 Відповісти
Кондомам не давали слово говорити від імені львівян.
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19.08.2020 20:49 Відповісти
Садовой был бы хорошим Президентом. ИМХО.
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19.08.2020 20:26 Відповісти
Країни,якої не жаль -Північної кореї або Венесуели...
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19.08.2020 20:29 Відповісти
звали вже в свою корею і не бзди тут. кретин кончєний
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19.08.2020 22:34 Відповісти
може ти звалиш?
з своїм улюбленим Задовим ?

і сміття заодно забери...Неперероблене за 15 років на ОМРІЯНОМУ Задовим сміттєперероблювальному заводі. Садовий вирішив знову балотуватися на посаду мера Львова - Цензор.НЕТ 2242
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20.08.2020 09:21 Відповісти
Нещасний корупціонер - ти навіть сміттєзвалище не збудував, а хочеш керувати цілим містом... Давай на те сміттєзвалище !!!
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19.08.2020 20:29 Відповісти
А що казав Ісусик? СПитай в дружини.
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19.08.2020 20:54 Відповісти
завод із переробки відходів почали будувати, хоч і дуже багато ще проблем, треба добудувати до кінця? Треба.
Вулицю Бандери, чи Суботівську з Рясного на Левандівку треба? Треба.
А також вулиці Шевченка і Хмельницького... І що, кинути все це напризволяще? (.. тут і далі трьохповерховий мат на садіківську демагогію)
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19.08.2020 21:08 Відповісти
слухай, почтений дописувац, перший раз за 15 років споглядання цензора тут пишу: так спотворити моє місто міг тілько задовий.. такшо йди з своїми щодо мера пропозицями сам знаєш де..
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20.08.2020 00:07 Відповісти
да и тут корупция имеет место быть

Лично я и мои майстерские - не прошли ихние "законом визначенн1 " правила - хотя , когда мне достались те подвальные помещения - еще никакого https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-komunalnoi-vlasnosti Управління комунальної власності
близко в помине не было )
2 подвальных (....
4 Суда ... и я еще должен
Но , после распада предприятия - ихние помещения долго но таки продали , а помещения моего ЦТО - просто не наше ...
Приватизация ...
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20.08.2020 07:36 Відповісти
Придурок.
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19.08.2020 22:01 Відповісти
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