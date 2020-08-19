Садовий вирішив знову балотуватися на посаду мера Львова. ВIДЕО

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що візьме участь у виборах мера восени 2020 року. Раніше мер Львова заявляв, що більше не балотуватиметься на цю посаду.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Садовий розповів, що сьогодні у нього день народження і багато хто з тих, що поздоровляють, запитують про те, чи балотуватиметься він на посаду мера.

"І от я собі так думаю: завод із переробки відходів почали будувати, хоч і дуже багато ще проблем, треба добудувати до кінця? Треба. Вулицю Бандери, чи Суботівську з Рясного на Левандівку треба? Треба. А також вулиці Шевченка і Хмельницького... І що, кинути все це напризволяще? Це якось несерйозно. Тому йду. Я думаю, що у вас буде вибір, придивляйтеся, приймайте рішення. Бажаю всім добра", - сказав Садовий.

У березні 2019 року мер Львова заявляв, що більше не балотуватиметься на цю посаду. "Ні, не буду. Закінчується моя третя каденція на посаді голови Львова - я був мером 13 років. Я б дуже хотів, щоб після мене приходили молодші, мудріші, талановитіші й успішніші люди, і я максимально їх підтримуватиму", - заявив тоді Садовий, відповідаючи на запитання чи буде він ще раз балотуватися на пост мера Львова.

Садовий обіймає посаду міського голови Львова з 2006 року.

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