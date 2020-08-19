Садовий вирішив знову балотуватися на посаду мера Львова. ВIДЕО
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що візьме участь у виборах мера восени 2020 року. Раніше мер Львова заявляв, що більше не балотуватиметься на цю посаду.
Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Садовий розповів, що сьогодні у нього день народження і багато хто з тих, що поздоровляють, запитують про те, чи балотуватиметься він на посаду мера.
"І от я собі так думаю: завод із переробки відходів почали будувати, хоч і дуже багато ще проблем, треба добудувати до кінця? Треба. Вулицю Бандери, чи Суботівську з Рясного на Левандівку треба? Треба. А також вулиці Шевченка і Хмельницького... І що, кинути все це напризволяще? Це якось несерйозно. Тому йду. Я думаю, що у вас буде вибір, придивляйтеся, приймайте рішення. Бажаю всім добра", - сказав Садовий.
У березні 2019 року мер Львова заявляв, що більше не балотуватиметься на цю посаду. "Ні, не буду. Закінчується моя третя каденція на посаді голови Львова - я був мером 13 років. Я б дуже хотів, щоб після мене приходили молодші, мудріші, талановитіші й успішніші люди, і я максимально їх підтримуватиму", - заявив тоді Садовий, відповідаючи на запитання чи буде він ще раз балотуватися на пост мера Львова.
Садовий обіймає посаду міського голови Львова з 2006 року.
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там багато про Садового... і не тільки про Садового..
Я також знаю людей,які
багато кращіСадового \\\значно кращі
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.Тому краще вже Садовий,аніж Васюник,який зі всіх білбордів з посмішкою ідіота обіцяє "воду без хлору,безкоштовний транспорт" і тому подібні нездійснені бздури.
єдине ,на що погоджусь ,то це на рахунок Васюника..
але цей лузер знову без шансів...
НЕ лише у Києві будівельна мафія "управляє мером"...
https://www.facebook.com/sprynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDR7RKYkCG3pWF9oY9jbFY8DCh1Gxvph8L8QqKX30z3buIoCmbENPlBuWV1_rClGmd1NSCfzsPScqYp&hc_ref=ARQp5P-9lhsDPBNv9-cCgEr4csXRMH7tEAdZPi4ezErzSpeYxNAxKvqxQ1p5K2l1U4Q&fref=nf Іван Спринський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2566410716945518&set=a.1532632456990021&type=3 2 дні ·
Таки я виявився правим, що Козловський (відомий у Львові забудовник і спонсор) помикає Садовим. Ну і взагалі поки у Львові не буде сильної молодої еліти, то не буде нічого. Вони всі сильні бо вони разом, ми всі слабкі бо боїмось стати сильними. Поки що...
Питання в іншому: якщо не садік, то хто?? На жаль, в нашій державі влада належить більшості виборців: по Україні це зескот, по Львову - це садоботи, по Києву - це кличконосці, і т.д. добре це чи погано - ніхто не знає.
решта вже можна сказати без особливих шансів.
Хіба що влиють ШАЛЕНЕ БАБЛО в кампанію за ці кілька місяців...
АЛЕ ХТО ЇМ ДАСТЬ ?)
Відомо,хто його "замовить"...
з своїм улюбленим Задовим ?
і сміття заодно забери...Неперероблене за 15 років на ОМРІЯНОМУ Задовим сміттєперероблювальному заводі.
Вулицю Бандери, чи Суботівську з Рясного на Левандівку треба? Треба.
А також вулиці Шевченка і Хмельницького... І що, кинути все це напризволяще? (.. тут і далі трьохповерховий мат на садіківську демагогію)
Лично я и мои майстерские - не прошли ихние "законом визначенн1 " правила - хотя , когда мне достались те подвальные помещения - еще никакого https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-komunalnoi-vlasnosti Управління комунальної власності
близко в помине не было )
2 подвальных (....
4 Суда ... и я еще должен
Но , после распада предприятия - ихние помещения долго но таки продали , а помещения моего ЦТО - просто не наше ...
Приватизация ...