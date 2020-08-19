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Садовый решил снова баллотироваться на должность мэра Львова. ВИДЕО

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что примет участие в выборах мэра осенью 2020 года. Ранее мэр Львова заявлял, что больше не будет баллотироваться на эту должность.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Садовой рассказал, что сегодня у него день рождения и многие из поздравляющих спрашивают о том, будет ли он баллотироваться на должность мэра.

"И вот я себе так думаю: завод по переработке отходов начали строить, хоть и очень много еще проблем, нужно его достроить до конца? Нужно. Улицу Бандеры, а Суботовскую из Рясного на Левандовку нужно? Нужно. А также улицы Шевченко и Хмельницкого… И что, бросить все это на произвол судьбы? Это как то несерьезно. Поэтому иду. Я думаю, у вас будет выбор, присматривайтесь, принимайте решение. Желаю всем добра", - сказал Садовый.

В марте 2019 года мэр Львова заявлял, что больше не будет баллотироваться на эту должность. "Нет, нет. Заканчивается моя третья каденция на посту председателя Львова – я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили младшие, мудрее, талантливее и более успешные люди, и я максимально буду их поддерживать", – заявил тогда Садовый, отвечая на вопрос будет ли он еще раз баллотироваться на пост мэра Львова.

Садывой занимает должность городского головы Львова с 2006 года.

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Автор: 

Львов (4607) местные выборы (2752) Садовый Андрей (651)


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Топ комментарии
+10
Я от ніколи не чула ніяких зяв Садового проти Овоча, про Зєлю теж, можна сказати, немає.
Було якесь групове звернення мерів, напевно він не посмів відмовити іншим ініціатором того звернення.
Виходить, ні риги, ні зелені не заважали йому будувати завод.
Де завод чи хоча б почток будівництва?
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19.08.2020 17:46 Ответить
+6
А дело львовских свалок живет и процветает.

Кто теперь мешает плохому танцору Садовому?
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19.08.2020 17:36 Ответить
+5
Уж лучше Садовый, чем какой-нибудь Сивоха.
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19.08.2020 17:45 Ответить
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Як там кажуть білоруси: "Уході, уході....!!!"
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19.08.2020 18:04 Ответить
Нас, львів'ян, він вже заколупав... Не дай Боже...
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19.08.2020 18:07 Ответить
чувак не тупи, ты не лукашенко и не Порошенко. Дай дорогу молодым (из партии Самопоміч) оно вернётся сторицей. Ты же уже обосрался со своей поддержкой первого непроходного
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19.08.2020 18:55 Ответить
Є така дуже стара єврейська поговірка - "брудну воду не виливають,поки не мають чистої"...Я знаю всіх претендентів на львівське крісло мера,причому знаю не з преси,і скажу однозначно - кращого за Садового на разі нема...Я також знаю людей,які багато кращі Садового - але вони ніколи не стануть навіть претендентами...Тому краще вже Садовий,аніж Васюник,який зі всіх білбордів з посмішкою ідіота обіцяє "воду без хлору,безкоштовний транспорт" і тому подібні нездійснені бздури...Синютка по життю холуй,буде робити все що скаже Порох,а Кошулинський просто недалекий і нерозумний чоловік з купленою вищою освітою...Його освіта - кулінарний технікум,його рівень - кухар на російському золотоприіску...Всі інші кандидати - просто розбагатіле львівське бидло,якому гроші ніде дівати...Був колись один кандидат,йшов на мери разом з Садовим,зайняв друге місце...Власник Південного,один з найбагатших людей Галичини...Оцей би навів порядок,хоч неврастенік,капризний і жорстокий...Але замазався об партію регіонів і пролетів...
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19.08.2020 19:25 Ответить
ЗАпрошую всіх львів"ян (і нельвівян) у фейсбук групу https://www.facebook.com/groups/360937008109104/?ref=bookmarks Скорумповане місто Львів ...

там багато про Садового... і не тільки про Садового..
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19.08.2020 20:13 Ответить
"щирим українцям " зі Львова.

Я також знаю людей,які багато кращі Садового \\\значно кращі



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.Тому краще вже Садовий,аніж Васюник,який зі всіх білбордів з посмішкою ідіота обіцяє "воду без хлору,безкоштовний транспорт" і тому подібні нездійснені бздури.


єдине ,на що погоджусь ,то це на рахунок Васюника..
але цей лузер знову без шансів...
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19.08.2020 20:19 Ответить
з передвиборчого..

НЕ лише у Києві будівельна мафія "управляє мером"...

https://www.facebook.com/sprynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDR7RKYkCG3pWF9oY9jbFY8DCh1Gxvph8L8QqKX30z3buIoCmbENPlBuWV1_rClGmd1NSCfzsPScqYp&hc_ref=ARQp5P-9lhsDPBNv9-cCgEr4csXRMH7tEAdZPi4ezErzSpeYxNAxKvqxQ1p5K2l1U4Q&fref=nf Іван Спринський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2566410716945518&set=a.1532632456990021&type=3 2 дні ·

Таки я виявився правим, що Козловський (відомий у Львові забудовник і спонсор) помикає Садовим. Ну і взагалі поки у Львові не буде сильної молодої еліти, то не буде нічого. Вони всі сильні бо вони разом, ми всі слабкі бо боїмось стати сильними. Поки що...
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19.08.2020 20:35 Ответить
Пинзеник не подходиьт?
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19.08.2020 21:12 Ответить
Увага! Увага! Дописи проти Садового написані виключно рускою мовою. Тобто яскравий приклад роботи узкоязичних ботів. Всім узкоязичним псевдольвівянам: йдіть нах.Ми самі розберемося, кого нам вибирати в мери Львова.
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19.08.2020 19:54 Ответить
зараз я почну посилати нах САДОБОТІВ... )))
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19.08.2020 20:14 Ответить
Посилати нах виборців садіка твоє право.
Питання в іншому: якщо не садік, то хто?? На жаль, в нашій державі влада належить більшості виборців: по Україні це зескот, по Львову - це садоботи, по Києву - це кличконосці, і т.д. добре це чи погано - ніхто не знає.
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19.08.2020 20:43 Ответить
На рахунок зескота - це для держави "торба". Або пізд"ц.
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19.08.2020 20:47 Ответить
Зараз троє найрейтинговіших -Садовий,Кошулинський і Васюник..

решта вже можна сказати без особливих шансів.
Хіба що влиють ШАЛЕНЕ БАБЛО в кампанію за ці кілька місяців...
АЛЕ ХТО ЇМ ДАСТЬ ?)
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19.08.2020 20:58 Ответить
трохи боюся за життя Кошулинського..Я СЕРЙОЗНО.
Відомо,хто його "замовить"...
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19.08.2020 20:59 Ответить
Васюник - це такий гумор?? Несмішно...
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19.08.2020 22:22 Ответить
Вчора https://www.slovoidilo.ua/2019/01/04/ogljad/suspilstvo/merezhi-obhovoryuyut-vyslovlyuvannya-druzhyny-sadovoho-pro-malenkoho-isusa до його жінки знову прийшов маленький Ісусик. ..

Садовий вирішив знову балотуватися на посаду мера Львова - Цензор.НЕТ 8986
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19.08.2020 20:10 Ответить
андрей 50 выдсоткив!слуга всех господ))))тоже надоел львовян как и лукашенко бульбашам))какого цирка при выборах андрюшки не было)))и дом из базуки "обстреливали"что креативного на этот раз приготовил андрушка??)))
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19.08.2020 20:23 Ответить
Кондомам не давали слово говорити від імені львівян.
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19.08.2020 20:49 Ответить
Садовой был бы хорошим Президентом. ИМХО.
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19.08.2020 20:26 Ответить
Країни,якої не жаль -Північної кореї або Венесуели...
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19.08.2020 20:29 Ответить
звали вже в свою корею і не бзди тут. кретин кончєний
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19.08.2020 22:34 Ответить
може ти звалиш?
з своїм улюбленим Задовим ?

і сміття заодно забери...Неперероблене за 15 років на ОМРІЯНОМУ Задовим сміттєперероблювальному заводі. Садовий вирішив знову балотуватися на посаду мера Львова - Цензор.НЕТ 2242
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20.08.2020 09:21 Ответить
Нещасний корупціонер - ти навіть сміттєзвалище не збудував, а хочеш керувати цілим містом... Давай на те сміттєзвалище !!!
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19.08.2020 20:29 Ответить
А що казав Ісусик? СПитай в дружини.
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19.08.2020 20:54 Ответить
завод із переробки відходів почали будувати, хоч і дуже багато ще проблем, треба добудувати до кінця? Треба.
Вулицю Бандери, чи Суботівську з Рясного на Левандівку треба? Треба.
А також вулиці Шевченка і Хмельницького... І що, кинути все це напризволяще? (.. тут і далі трьохповерховий мат на садіківську демагогію)
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19.08.2020 21:08 Ответить
слухай, почтений дописувац, перший раз за 15 років споглядання цензора тут пишу: так спотворити моє місто міг тілько задовий.. такшо йди з своїми щодо мера пропозицями сам знаєш де..
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20.08.2020 00:07 Ответить
да и тут корупция имеет место быть

Лично я и мои майстерские - не прошли ихние "законом визначенн1 " правила - хотя , когда мне достались те подвальные помещения - еще никакого https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-komunalnoi-vlasnosti Управління комунальної власності
близко в помине не было )
2 подвальных (....
4 Суда ... и я еще должен
Но , после распада предприятия - ихние помещения долго но таки продали , а помещения моего ЦТО - просто не наше ...
Приватизация ...
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20.08.2020 07:36 Ответить
Придурок.
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19.08.2020 22:01 Ответить
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