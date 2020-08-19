Садовый решил снова баллотироваться на должность мэра Львова. ВИДЕО
Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что примет участие в выборах мэра осенью 2020 года. Ранее мэр Львова заявлял, что больше не будет баллотироваться на эту должность.
Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Садовой рассказал, что сегодня у него день рождения и многие из поздравляющих спрашивают о том, будет ли он баллотироваться на должность мэра.
"И вот я себе так думаю: завод по переработке отходов начали строить, хоть и очень много еще проблем, нужно его достроить до конца? Нужно. Улицу Бандеры, а Суботовскую из Рясного на Левандовку нужно? Нужно. А также улицы Шевченко и Хмельницкого… И что, бросить все это на произвол судьбы? Это как то несерьезно. Поэтому иду. Я думаю, у вас будет выбор, присматривайтесь, принимайте решение. Желаю всем добра", - сказал Садовый.
В марте 2019 года мэр Львова заявлял, что больше не будет баллотироваться на эту должность. "Нет, нет. Заканчивается моя третья каденция на посту председателя Львова – я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили младшие, мудрее, талантливее и более успешные люди, и я максимально буду их поддерживать", – заявил тогда Садовый, отвечая на вопрос будет ли он еще раз баллотироваться на пост мэра Львова.
Садывой занимает должность городского головы Львова с 2006 года.
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там багато про Садового... і не тільки про Садового..
Я також знаю людей,які
багато кращіСадового \\\значно кращі
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.Тому краще вже Садовий,аніж Васюник,який зі всіх білбордів з посмішкою ідіота обіцяє "воду без хлору,безкоштовний транспорт" і тому подібні нездійснені бздури.
єдине ,на що погоджусь ,то це на рахунок Васюника..
але цей лузер знову без шансів...
НЕ лише у Києві будівельна мафія "управляє мером"...
https://www.facebook.com/sprynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDR7RKYkCG3pWF9oY9jbFY8DCh1Gxvph8L8QqKX30z3buIoCmbENPlBuWV1_rClGmd1NSCfzsPScqYp&hc_ref=ARQp5P-9lhsDPBNv9-cCgEr4csXRMH7tEAdZPi4ezErzSpeYxNAxKvqxQ1p5K2l1U4Q&fref=nf Іван Спринський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2566410716945518&set=a.1532632456990021&type=3 2 дні ·
Таки я виявився правим, що Козловський (відомий у Львові забудовник і спонсор) помикає Садовим. Ну і взагалі поки у Львові не буде сильної молодої еліти, то не буде нічого. Вони всі сильні бо вони разом, ми всі слабкі бо боїмось стати сильними. Поки що...
Питання в іншому: якщо не садік, то хто?? На жаль, в нашій державі влада належить більшості виборців: по Україні це зескот, по Львову - це садоботи, по Києву - це кличконосці, і т.д. добре це чи погано - ніхто не знає.
решта вже можна сказати без особливих шансів.
Хіба що влиють ШАЛЕНЕ БАБЛО в кампанію за ці кілька місяців...
АЛЕ ХТО ЇМ ДАСТЬ ?)
Відомо,хто його "замовить"...
з своїм улюбленим Задовим ?
і сміття заодно забери...Неперероблене за 15 років на ОМРІЯНОМУ Задовим сміттєперероблювальному заводі.
Вулицю Бандери, чи Суботівську з Рясного на Левандівку треба? Треба.
А також вулиці Шевченка і Хмельницького... І що, кинути все це напризволяще? (.. тут і далі трьохповерховий мат на садіківську демагогію)
Лично я и мои майстерские - не прошли ихние "законом визначенн1 " правила - хотя , когда мне достались те подвальные помещения - еще никакого https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-komunalnoi-vlasnosti Управління комунальної власності
близко в помине не было )
2 подвальных (....
4 Суда ... и я еще должен
Но , после распада предприятия - ихние помещения долго но таки продали , а помещения моего ЦТО - просто не наше ...
Приватизация ...