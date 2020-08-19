Садовый решил снова баллотироваться на должность мэра Львова. ВИДЕО

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что примет участие в выборах мэра осенью 2020 года. Ранее мэр Львова заявлял, что больше не будет баллотироваться на эту должность.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Садовой рассказал, что сегодня у него день рождения и многие из поздравляющих спрашивают о том, будет ли он баллотироваться на должность мэра.

"И вот я себе так думаю: завод по переработке отходов начали строить, хоть и очень много еще проблем, нужно его достроить до конца? Нужно. Улицу Бандеры, а Суботовскую из Рясного на Левандовку нужно? Нужно. А также улицы Шевченко и Хмельницкого… И что, бросить все это на произвол судьбы? Это как то несерьезно. Поэтому иду. Я думаю, у вас будет выбор, присматривайтесь, принимайте решение. Желаю всем добра", - сказал Садовый.

В марте 2019 года мэр Львова заявлял, что больше не будет баллотироваться на эту должность. "Нет, нет. Заканчивается моя третья каденция на посту председателя Львова – я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили младшие, мудрее, талантливее и более успешные люди, и я максимально буду их поддерживать", – заявил тогда Садовый, отвечая на вопрос будет ли он еще раз баллотироваться на пост мэра Львова.

Садывой занимает должность городского головы Львова с 2006 года.

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