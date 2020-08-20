Враг обстреливал украинских воинов из пулемета под Авдеевкой, - штаб ООС,

Выстрелы были неприцельными и не угрожали защитникам Украины. Военнослужащие на них не отвечали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументирован около Авдеевки. Вблизи этого населенного пункта враг совершил несколько провокационных выстрелов из крупнокалиберного пулемета. Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали", - сказано в сообщении.

Среди защитников Украины нет военных потерь и ранений.

"Придерживаясь полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе.

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