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Новости Агрессия России против Украины
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Враг обстреливал украинских воинов из пулемета под Авдеевкой, - штаб ООС

Враг обстреливал украинских воинов из пулемета под Авдеевкой, - штаб ООС

Выстрелы были неприцельными и не угрожали защитникам Украины. Военнослужащие на них не отвечали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументирован около Авдеевки. Вблизи этого населенного пункта враг совершил несколько провокационных выстрелов из крупнокалиберного пулемета. Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали", - сказано в сообщении.

Среди защитников Украины нет военных потерь и ранений.

"Придерживаясь полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Умер воин-доброволец Руслан Карпец, которому в 2014 году оторвало руку во время обстрела наемниками РФ Дебальцево из ГРАДов. ФОТО

Враг обстреливал украинских воинов из пулемета под Авдеевкой, - штаб ООС 01Враг обстреливал украинских воинов из пулемета под Авдеевкой, - штаб ООС 02Враг обстреливал украинских воинов из пулемета под Авдеевкой, - штаб ООС 03
Враг обстреливал украинских воинов из пулемета под Авдеевкой, - штаб ООС 04

Автор: 

обстрел (26835) операция (211) Донбасс (26955) перемирие (1578) Авдеевка (2443)


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Топ комментарии
+16
Тепер зрозуміло, що то буде за позачергове засідання Верховної Ради. Вони заздалегідь підготували і засідання, і вимогу Кравчука щодо скасування постанови про заборону виборів в ОРДИЛО, і, мабуть, готують зараз голосування щодо скасування постанови. Недарма клоун "дуже задоволений" діяльністю Кравчука.
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20.08.2020 18:04
+9
Покажите хоть кого-то, кто такой х-нёй мается!
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20.08.2020 18:15
+9
зеленые новости!
Враг обстреливал украинских воинов из пулемета под Авдеевкой, - штаб ООС,
но режим тишины не был нарушен.
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20.08.2020 18:54
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Правила форума Совет форумчан
Тепер зрозуміло, що то буде за позачергове засідання Верховної Ради. Вони заздалегідь підготували і засідання, і вимогу Кравчука щодо скасування постанови про заборону виборів в ОРДИЛО, і, мабуть, готують зараз голосування щодо скасування постанови. Недарма клоун "дуже задоволений" діяльністю Кравчука.
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20.08.2020 18:04 Ответить
видимо у кравчука свое трактование слова суверенитет
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20.08.2020 18:07 Ответить
Нельзя . Можно только хером по роялю . Другой вариант - задолбать всю Украину на 1+1 "сватами" .
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20.08.2020 18:10 Ответить
Интересно , Израиль такой хернёй мается ?
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20.08.2020 18:08 Ответить
Покажите хоть кого-то, кто такой х-нёй мается!
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20.08.2020 18:15 Ответить
Да. Было дело по ним пару ракет бармалеи пульнули из подземелий под городом. Прилетела кошерная авиация и сравняла весь город с землей нахй полностью - под асфальт. Аж в ООН охели и че-то там мычели изям, мол, низяжитак...
А они - а как, если бармалеи нычатся по норам под городом, а типа мирняк на верху, который весь тоже на корню террорюги, их живой щит.
Ну вот изи решили вопрос кардинально - был город, нет города.
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20.08.2020 18:16 Ответить
главное, не поддаваться на провокации
у нас мирная акция
само рассосется
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20.08.2020 18:11 Ответить
Зелечмо обдовбане -- негайно поверни зброю Армії !
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20.08.2020 18:16 Ответить
сегодня ночью над моей позицией 20 минут висел квадрокоптер. Штаб ООС был проинформирован. Он же (квадрокоптер) не стрелял.
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20.08.2020 18:22 Ответить
А мог бі и бомбу скинуть!
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20.08.2020 18:34 Ответить
Провокували? Бойовими набоями? Наші на провокацію не піддалися і чесно терпіли?
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20.08.2020 18:25 Ответить
Але ж нашому зелі це ніяк не зашкодить і далі триндіти про мир.
Він - мазохіст
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20.08.2020 18:30 Ответить
він ІДІОТ
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20.08.2020 19:09 Ответить
Мазохист не он, а мы, если такую мразь терпим.
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20.08.2020 19:14 Ответить
А чего стреляют? Сейчас верховная рада признает боевиков и будут они не боевики а народная милиция!
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20.08.2020 18:32 Ответить
Єто не считается и не правда !
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20.08.2020 18:33 Ответить
зеленые новости!
Враг обстреливал украинских воинов из пулемета под Авдеевкой, - штаб ООС,
но режим тишины не был нарушен.
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20.08.2020 18:54 Ответить
такое может сказать лишь полнейший идиот - дебил.
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20.08.2020 20:54 Ответить
Да разве они стреляли - они просто тишину нарушали!!! В никого ведь не попали, а если и попадут, то напишут что сам застрелился, тишины не выдержал.
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20.08.2020 19:13 Ответить
по уточненным данным нашего обос.. короче вони, мля, блюдут несовместимость!
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20.08.2020 19:30 Ответить
Можливо на кулеметі не було мушки? А можливо то сам кулемет стрільнув, бо мирні кацапи тільки за мир і стряляти не будуть.
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20.08.2020 19:46 Ответить
забули додати слово "несистемно"! "Несистемно обстрілював", тому це не рахується, так??
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20.08.2020 20:41 Ответить
несистемний, турбуючуй вогонь в сторону супротивника, це величезна
скаладюча в не "стриляты - ваабще" - перемЫРИ.
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20.08.2020 22:16 Ответить
Как такое может быть, - "режим тишины соблюдается", когда ежедневно враг обстреливает наши позиции. Или такой "тишиной" клоун - недомерок мечтает достигнуть мир, ну тогда он полнейший идиот, и думает, что народ лохи, хотя сам твердил, что он не лох.
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20.08.2020 21:04 Ответить
це для приезжих с Кривога Рогу байка.
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20.08.2020 22:09 Ответить
буба хоче мыру? - розумию....
буба хоче мыру шляхом здання Украины кацапии? - не розумию.
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20.08.2020 22:20 Ответить
То наші теж нехай неприцільно постріляють. Чи нашим нізя?
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20.08.2020 22:35 Ответить
Если взять продажную фракцию "Слуга Козыря" 248 + ЗаЖОПу (ОПЗЖ-роssийская пятая колона в Украине) 44, баба Йуюля и её фракция, та же ЗаЖОПУ, только вид с боку, можно отменить хоть Конституцию, а не то что постановление. Так что считайте рабство на условиях роssии в кармане у гауляйтера Украины Ермака. Скоро мы увидим, что Янукович и его бандиты,- агнцы, по сравнению с тем какая формируется нынешняя ЗеБанда.
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20.08.2020 23:35 Ответить
Якщо я вийду на вулицю будь-якого міста і почну неприцільно, просто так "пострєлівать" то поліція теж ніяк не буде реагувати і мені нічого не буде, я ж не прицільно?
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21.08.2020 06:47 Ответить
 
 