Ворог обстрілював українських воїнів із кулемета під Авдіївкою, - штаб ООС

Вистріли були неприцільними і не загрожували захисникам України. Військовослужбовці на них не відповідали.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано поблизу Авдіївки. Біля цього населеного пункту ворог зробив кілька провокаційних пострілів із великокаліберного кулемета. Озброєна провокація була неприцільною і не загрожувала життю і здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали", - сказано в повідомленні.

Серед захисників України немає військових втрат і поранень.

"Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - зазначили в штабі.

Читайте також: Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС



