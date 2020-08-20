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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог обстрілював українських воїнів із кулемета під Авдіївкою, - штаб ООС

Ворог обстрілював українських воїнів із кулемета під Авдіївкою, - штаб ООС

Вистріли були неприцільними і не загрожували захисникам України. Військовослужбовці на них не відповідали.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано поблизу Авдіївки. Біля цього населеного пункту ворог зробив кілька провокаційних пострілів із великокаліберного кулемета. Озброєна провокація була неприцільною і не загрожувала життю і здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали", - сказано в повідомленні.

Серед захисників України немає військових втрат і поранень.

"Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - зазначили в штабі.

Читайте також: Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС

Ворог обстрілював українських воїнів із кулемета під Авдіївкою, - штаб ООС 01Ворог обстрілював українських воїнів із кулемета під Авдіївкою, - штаб ООС 02Ворог обстрілював українських воїнів із кулемета під Авдіївкою, - штаб ООС 03
Ворог обстрілював українських воїнів із кулемета під Авдіївкою, - штаб ООС 04

Автор: 

обстріл (28156) операція (121) Донбас (22354) перемир'я (885) Авдіївка (2341)


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Топ коментарі
+16
Тепер зрозуміло, що то буде за позачергове засідання Верховної Ради. Вони заздалегідь підготували і засідання, і вимогу Кравчука щодо скасування постанови про заборону виборів в ОРДИЛО, і, мабуть, готують зараз голосування щодо скасування постанови. Недарма клоун "дуже задоволений" діяльністю Кравчука.
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20.08.2020 18:04
+9
Покажите хоть кого-то, кто такой х-нёй мается!
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20.08.2020 18:15
+9
зеленые новости!
Враг обстреливал украинских воинов из пулемета под Авдеевкой, - штаб ООС,
но режим тишины не был нарушен.
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20.08.2020 18:54
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Тепер зрозуміло, що то буде за позачергове засідання Верховної Ради. Вони заздалегідь підготували і засідання, і вимогу Кравчука щодо скасування постанови про заборону виборів в ОРДИЛО, і, мабуть, готують зараз голосування щодо скасування постанови. Недарма клоун "дуже задоволений" діяльністю Кравчука.
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20.08.2020 18:04 Відповісти
видимо у кравчука свое трактование слова суверенитет
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20.08.2020 18:07 Відповісти
Нельзя . Можно только хером по роялю . Другой вариант - задолбать всю Украину на 1+1 "сватами" .
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20.08.2020 18:10 Відповісти
Интересно , Израиль такой хернёй мается ?
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20.08.2020 18:08 Відповісти
Покажите хоть кого-то, кто такой х-нёй мается!
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20.08.2020 18:15 Відповісти
Да. Было дело по ним пару ракет бармалеи пульнули из подземелий под городом. Прилетела кошерная авиация и сравняла весь город с землей нахй полностью - под асфальт. Аж в ООН охели и че-то там мычели изям, мол, низяжитак...
А они - а как, если бармалеи нычатся по норам под городом, а типа мирняк на верху, который весь тоже на корню террорюги, их живой щит.
Ну вот изи решили вопрос кардинально - был город, нет города.
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20.08.2020 18:16 Відповісти
главное, не поддаваться на провокации
у нас мирная акция
само рассосется
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20.08.2020 18:11 Відповісти
Зелечмо обдовбане -- негайно поверни зброю Армії !
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20.08.2020 18:16 Відповісти
сегодня ночью над моей позицией 20 минут висел квадрокоптер. Штаб ООС был проинформирован. Он же (квадрокоптер) не стрелял.
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20.08.2020 18:22 Відповісти
А мог бі и бомбу скинуть!
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20.08.2020 18:34 Відповісти
Провокували? Бойовими набоями? Наші на провокацію не піддалися і чесно терпіли?
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20.08.2020 18:25 Відповісти
Але ж нашому зелі це ніяк не зашкодить і далі триндіти про мир.
Він - мазохіст
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20.08.2020 18:30 Відповісти
він ІДІОТ
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20.08.2020 19:09 Відповісти
Мазохист не он, а мы, если такую мразь терпим.
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20.08.2020 19:14 Відповісти
А чего стреляют? Сейчас верховная рада признает боевиков и будут они не боевики а народная милиция!
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20.08.2020 18:32 Відповісти
Єто не считается и не правда !
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20.08.2020 18:33 Відповісти
зеленые новости!
Враг обстреливал украинских воинов из пулемета под Авдеевкой, - штаб ООС,
но режим тишины не был нарушен.
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20.08.2020 18:54 Відповісти
такое может сказать лишь полнейший идиот - дебил.
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20.08.2020 20:54 Відповісти
Да разве они стреляли - они просто тишину нарушали!!! В никого ведь не попали, а если и попадут, то напишут что сам застрелился, тишины не выдержал.
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20.08.2020 19:13 Відповісти
по уточненным данным нашего обос.. короче вони, мля, блюдут несовместимость!
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20.08.2020 19:30 Відповісти
Можливо на кулеметі не було мушки? А можливо то сам кулемет стрільнув, бо мирні кацапи тільки за мир і стряляти не будуть.
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20.08.2020 19:46 Відповісти
забули додати слово "несистемно"! "Несистемно обстрілював", тому це не рахується, так??
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20.08.2020 20:41 Відповісти
несистемний, турбуючуй вогонь в сторону супротивника, це величезна
скаладюча в не "стриляты - ваабще" - перемЫРИ.
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20.08.2020 22:16 Відповісти
Как такое может быть, - "режим тишины соблюдается", когда ежедневно враг обстреливает наши позиции. Или такой "тишиной" клоун - недомерок мечтает достигнуть мир, ну тогда он полнейший идиот, и думает, что народ лохи, хотя сам твердил, что он не лох.
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20.08.2020 21:04 Відповісти
це для приезжих с Кривога Рогу байка.
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20.08.2020 22:09 Відповісти
буба хоче мыру? - розумию....
буба хоче мыру шляхом здання Украины кацапии? - не розумию.
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20.08.2020 22:20 Відповісти
То наші теж нехай неприцільно постріляють. Чи нашим нізя?
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20.08.2020 22:35 Відповісти
Если взять продажную фракцию "Слуга Козыря" 248 + ЗаЖОПу (ОПЗЖ-роssийская пятая колона в Украине) 44, баба Йуюля и её фракция, та же ЗаЖОПУ, только вид с боку, можно отменить хоть Конституцию, а не то что постановление. Так что считайте рабство на условиях роssии в кармане у гауляйтера Украины Ермака. Скоро мы увидим, что Янукович и его бандиты,- агнцы, по сравнению с тем какая формируется нынешняя ЗеБанда.
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20.08.2020 23:35 Відповісти
Якщо я вийду на вулицю будь-якого міста і почну неприцільно, просто так "пострєлівать" то поліція теж ніяк не буде реагувати і мені нічого не буде, я ж не прицільно?
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21.08.2020 06:47 Відповісти
 
 