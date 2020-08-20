Ворог обстрілював українських воїнів із кулемета під Авдіївкою, - штаб ООС
Вистріли були неприцільними і не загрожували захисникам України. Військовослужбовці на них не відповідали.
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано поблизу Авдіївки. Біля цього населеного пункту ворог зробив кілька провокаційних пострілів із великокаліберного кулемета. Озброєна провокація була неприцільною і не загрожувала життю і здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали", - сказано в повідомленні.
Серед захисників України немає військових втрат і поранень.
"Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - зазначили в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А они - а как, если бармалеи нычатся по норам под городом, а типа мирняк на верху, который весь тоже на корню террорюги, их живой щит.
Ну вот изи решили вопрос кардинально - был город, нет города.
у нас мирная акция
само рассосется
Він - мазохіст
Враг обстреливал украинских воинов из пулемета под Авдеевкой, - штаб ООС,
но режим тишины не был нарушен.
скаладюча в не "стриляты - ваабще" - перемЫРИ.
буба хоче мыру шляхом здання Украины кацапии? - не розумию.