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Новости Коронавирус и карантин
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Коломыя, Самбор, Черновцы перейдут в красную зону с 24 августа, - Госкомиссия при Кабмине утвердила новое зонирование карантинных ограничений. КАРТА

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 24 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал министр Кабинета министров Олег Немчинов

Коломыя, Самбор, Черновцы перейдут в красную зону с 24 августа, - Госкомиссия при Кабмине утвердила новое зонирование карантинных ограничений 01

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 24 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - написал он.

"К красной зоне будут отнесены:

- город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- город Самбор Львовской области;

- город Беляевка Одесской области;

- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

-город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области", - подчеркнул министр.

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По информации Немчинова к оранжевой зоне будут отнесены: "город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жолковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;

города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Калучшний, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;

Киево-Святошинский район Киевской области;

город Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневичский районы Волынской области;

город Измаил, Болградский, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы Одесской области;

город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;

город Новоднестровск, Выжницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

К желтой зоне будут отнесены:

Киев;

города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцызский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;

город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцевский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;

города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиск, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области;

города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

город Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;

Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Саомое прикольное, что те, кто принимают решения не теряют ни в деньгах, ни в качестве жизни. Зато целый город Черновцы теперь зона бедствия для предпренимателей. За что жить? Как платить зарплаты, аренды, как кормить семьи? У власти полные дебилы.
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20.08.2020 18:45
+4
Особенно когда народ будет в готовности выносить зеление говно...то естественно всех закороновирусят и переведут в красную зону
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20.08.2020 18:38
+3
Если бы вирус был в реале, а не в сказаочках с циферками по тв, никто бы не забил. просто люди понимают, что им парят чушь и просто пилят бюджеты на вирусе, которого просто нет
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20.08.2020 18:47
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Правила форума Совет форумчан
А Зона ОРДЛО должна перейти из статуса объявленных петухов в петухи рабочие.
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20.08.2020 18:34 Ответить
Все перейдут в красную зону . Народ забил на маски и гигиену . А скоро 1-е сентября и осень . Народ вернётся из отпусков и дач . Все расслабились .
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20.08.2020 18:35 Ответить
Особенно когда народ будет в готовности выносить зеление говно...то естественно всех закороновирусят и переведут в красную зону
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20.08.2020 18:38 Ответить
Если бы вирус был в реале, а не в сказаочках с циферками по тв, никто бы не забил. просто люди понимают, что им парят чушь и просто пилят бюджеты на вирусе, которого просто нет
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20.08.2020 18:47 Ответить
Знаю одну знакомую, которая тоже так говорила...
Теперь лежит в больнице с ковид... родственники передают ее слова о том, какая она была дура...
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20.08.2020 21:17 Ответить
Знаю знакомого знакомого, который начал видеть вирус. Теперь ходит в скафандре и считает всех сумасшедшими, кто так не делает.
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21.08.2020 06:37 Ответить
"Не долго музыка играла,не долго фраер танцевал."
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20.08.2020 18:37 Ответить
О, ще три дні гуляєм.
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20.08.2020 18:44 Ответить
Тю, чи подуріли! ВОЗ уже собирается отменять карантин.
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20.08.2020 18:45 Ответить
Саомое прикольное, что те, кто принимают решения не теряют ни в деньгах, ни в качестве жизни. Зато целый город Черновцы теперь зона бедствия для предпренимателей. За что жить? Как платить зарплаты, аренды, как кормить семьи? У власти полные дебилы.
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20.08.2020 18:45 Ответить
Та ніхто нічого не втратить, на ці всі перекладання кольорів в Києві всі забили, тільки місцева влада може ввести обмеження.
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20.08.2020 18:48 Ответить
Ну з нашим Осачуком все може бути, а продан лось без повноважень
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20.08.2020 19:41 Ответить
идёт целенаправленная зачистка территорий, максимально оппозиционных к политике Президента Зеленого. Надежда на то, что из-за введения карантина и связанных с этим нарушений функционирования транспорта, торговли, промышленности и малого бизнеса, избиратели на данных территориях, проголосуют за слугу урода, это задача максимум, а задачей минимум является хотя бы убрать непокорных меров, и выбрать любого другого, способного не посылать нахр*н Офис президента зеленого.

а вывод только один - пошире освещать в местных изданиях коррупцию в центральных органах власти, объяснять воровскую сущность текущего режима иделать всё, чтобы избиратель не отдал ни одного голоса слуге урода.
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20.08.2020 21:02 Ответить
Ну вот,Виталька во всем разобрался...Что такое зачистка он уже знает.А теперь скажи,какой придурок будет голосовать за СН,если его город,район или область переведут в красную зону?Как раз в "красных зонах"люди будут голосовать сами,как считают нужным.Ведь массовых концертов,шествий,богослужений на площадях проводить нельзя.Или не так?
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21.08.2020 07:20 Ответить
Боря во всём разобрался, и сделает удивлённое лицо когда зеленая власть запретит голосовать на округах из красной зоны.
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27.08.2020 18:17 Ответить
Верховенский район это где? ВерховИнский (Верховинський), от районного центра Верховина Ивано-Франковской области.
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20.08.2020 21:06 Ответить
Той шо на гори под Веной.
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21.08.2020 06:38 Ответить
Ситуацію на Заході України я уявляю так. Це оціночне судження, лише моя особиста думка. Там "партія коронавірусу" складається не лише із зеленої зграї, а й шоколадно-порохнявої. Тому статистика "захворюваності" там більша, ніж у Центрі чи на Сході. Якщо Бондаренкові в Черкасах довелося тягатися лише з зеленою владою після "дострокового" (на думку зелених) послаблення карантину з 1 травня, то таким мерам як Марцінків у Івано-Франківську та Надал у Тернополі воювати проти "коронабєсія" доводиться на два фронти: і проти зеленої влади, і проти порохнявої "опозиції", вплив якої ще дуже сильний у західних регіонах України.
Жодним чином не виправдовую Зеленського і Уряд Шмигаля. Вважаю, що вони несуть безпосередню відповідальність за порушення гарантованих Конституцією прав громадянина шляхом оголошення тотального карантину. Але не забуваймо про Порошенка, який розвозить ковідні тести по регіонах і активно просував антиконституційний закон про обов'язкове тестування певних категорій громадян. Цілком можливо, що якби замість зеленої нікчеми Порошенко залишився президентом на другий строк, карантин у нас був би ще дебільнішим, ще жорсткішим і ще більш геноцидним для українського народу.
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20.08.2020 21:32 Ответить
Социально близкие из гнезда олигархии. Забрать функции распределения податкив и нормативных актов назначений в громады. А в громадах скопом и батька бити легше.
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21.08.2020 06:46 Ответить
Ну вот,Виталька во всем разобрался...Что такое зачистка он уже знает.А теперь скажи,какой придурок будет голосовать за СН,если его город,район или область переведут в красную зону?Как раз в "красных зонах"люди будут голосовать сами,как считают нужным.Ведь массовых концертов,шествий,богослужений на площадях проводить нельзя.Или не так?
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21.08.2020 07:21 Ответить
Боря, ты дурак? ты зачем по два раза пишешь? или так больше денег дадуд?
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27.08.2020 18:18 Ответить
 
 