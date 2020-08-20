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Новости Силовики
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19-летний полицейский, торговавший служебной информацией, задержан в Кременчуге. ФОТО

В Полтавской области задержан рядовой полиции, который вместе с сообщником продавал служебную информацию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

19-летний полицейский, торговавший служебной информацией, задержан в Кременчуге 01

За денежное вознаграждение 19-летний помощник дежурного одного из отделений Кременчугского отдела полиции вместе со своим знакомым - студентом политехнического университета - систематически сбывали заказчикам информацию из автоматизированной системы МВД, к которой имел доступ полицейский. Служебные сведения рядовой полиции посылал сообщнику через мобильные приложения, а 20-летний студент распространял их в Телеграмм-канале по цене 700 гривен за одну учетную запись, получая расчет на собственную банковскую карточку.

20 августа оперативники внутренней безопасности, киберполиции и следователи ГБР пришли к злоумышленникам с санкционированными обысками.

19-летний полицейский, торговавший служебной информацией, задержан в Кременчуге 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник одного из территориальных отделов полиции брал по $800 в месяц за беспрепятственную работу кальян-бара в Киеве, - ОГПУ

В настоящее время обоим фигурантам готовится вручения подозрения по ч.2 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) и ч.2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

В порядке ст.208 УПК Украины полицейский и его сообщник задержаны. За содеянное молодым людям грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. 

Читайте: Полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой и динамитом подорвать мост в Кривом Роге

Автор: 

Кременчуг (350) Нацполиция (16415) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) Полтавская область (1144)


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Топ комментарии
+7
Реформа Авакова?
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20.08.2020 18:49
+7
он пришел в полицию и почуйствовал "свободный дух предпринимательства"..
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20.08.2020 18:54
+6
Аваков,зачем ты малолетних дебильных бандюков пристроил в полицию? Там место олигофренам?
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20.08.2020 18:51
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Реформа Авакова?
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20.08.2020 18:49 Ответить
Очень ! Очень положительный со всех сторон мужчина !
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20.08.2020 18:50 Ответить
да какой он там на хрен мужчина, пацан самый настоящий.
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20.08.2020 22:33 Ответить
...преЗЕрватива-хандона...
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20.08.2020 18:59 Ответить
ага. нова мусарня - очьень важьно.
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20.08.2020 19:56 Ответить
новая полиция закончилась с уходом грузинки
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20.08.2020 22:43 Ответить
Аваков,зачем ты малолетних дебильных бандюков пристроил в полицию? Там место олигофренам?
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20.08.2020 18:51 Ответить
А вы не знали?
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20.08.2020 18:52 Ответить
Да ничего необычного здесь нет.
Бандюки в возрасте уходят на пенсию, а малолетние их замещают.
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20.08.2020 18:53 Ответить
скорее всего сын какого то начальника - в 19 лет помощником дежурного
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20.08.2020 18:54 Ответить
Там торгуют любыми данными, криминал покупает все, что продается еще с 90х.
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20.08.2020 18:59 Ответить
с 70-х
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20.08.2020 20:02 Ответить
да потому, что сам авакян в его возрасте, тоже точно таким-же был.
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20.08.2020 22:35 Ответить
он пришел в полицию и почуйствовал "свободный дух предпринимательства"..
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20.08.2020 18:54 Ответить
Хорошо, что ребёнку табельное не давали .
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20.08.2020 19:37 Ответить
А как там Полтавский терорист?
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20.08.2020 18:58 Ответить
Говорят, червей уже кормит...
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20.08.2020 19:10 Ответить
а разве в базах данных полиции не ведется аудит кто, когда, зачем смотрел тот иной документ или информацию. У меня на работе даже в бухгалтерии видно, кто открывал/обрабатывал ту или иную накладную, платежку, счет.
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20.08.2020 18:58 Ответить
Ну, а если ему по долгу службы необходимо открывать эти файлы?
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20.08.2020 19:11 Ответить
В банке придется давать ответ службе безопасности, почему открывался аккаунт того или иного клиента. Аналогично, можно - и нужно! - и в полиции.
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20.08.2020 21:55 Ответить
А откуда ты знаешь, что он именно аккаунты открывал?
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21.08.2020 09:01 Ответить
Такой молодой 19 лет и стать на неправильный путт
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20.08.2020 18:58 Ответить
так в Презы готовится.

4-й президент в его годы по второму сроку мотал,

а 6-й в 19 уже сауну у Маслякова прошел
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20.08.2020 22:48 Ответить
Полицейского за торговлю служебной информацией задержали, и это правилно. Непонятно почему не задержали брата завхоза Офиса Предателя Украины Андруши дЕрьмака торгующего госдолжностями и самого Андрушу дЕрьмака (псевдоним в ГРУ РФ "Козырь") торгующего гостайнами. Точнее продающего гостайны Параше.
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20.08.2020 19:07 Ответить
Не тот уровень...
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20.08.2020 19:12 Ответить
Ці молоді якраз у Єрмака вчилися. Думали "прокотить", як і тому персонажу.
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20.08.2020 21:02 Ответить
не санкционированные действия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не измена. а этот кондом давал рисягу. не злоупотребление. не сговор для преступления. вот какие законы для слуг авакова, а какие для нас. и что для державы важнее? украденная корова в мколхозе, до 7 лет или сдача гос. интересов до 5 лет
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20.08.2020 22:12 Ответить
Не понимаю, как человек в 19 лет может быть полицейским.Бред.Почему нет 19 летнего врача,пилота и даже сварщика с сантехником.
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20.08.2020 22:20 Ответить
Не понимаю, как человек в 19 лет может быть полицейским.Бред.Почему нет 19 летнего врача,пилота и даже сварщика с сантехником.
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20.08.2020 22:21 Ответить
да чёрт авакян всю босоту к себе пристраивает...
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20.08.2020 22:41 Ответить
Охрєнітєльно - в поліцію вже дітей набирають
Рюкзакевич то ще той завгосп у МВС
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20.08.2020 22:25 Ответить
"Спасибо" тебе авакян, за такую полицию.
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20.08.2020 22:38 Ответить
 
 