19-летний полицейский, торговавший служебной информацией, задержан в Кременчуге. ФОТО
В Полтавской области задержан рядовой полиции, который вместе с сообщником продавал служебную информацию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.
За денежное вознаграждение 19-летний помощник дежурного одного из отделений Кременчугского отдела полиции вместе со своим знакомым - студентом политехнического университета - систематически сбывали заказчикам информацию из автоматизированной системы МВД, к которой имел доступ полицейский. Служебные сведения рядовой полиции посылал сообщнику через мобильные приложения, а 20-летний студент распространял их в Телеграмм-канале по цене 700 гривен за одну учетную запись, получая расчет на собственную банковскую карточку.
20 августа оперативники внутренней безопасности, киберполиции и следователи ГБР пришли к злоумышленникам с санкционированными обысками.
В настоящее время обоим фигурантам готовится вручения подозрения по ч.2 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) и ч.2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.
В порядке ст.208 УПК Украины полицейский и его сообщник задержаны. За содеянное молодым людям грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
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Бандюки в возрасте уходят на пенсию, а малолетние их замещают.
4-й президент в его годы по второму сроку мотал,
а 6-й в 19 уже сауну у Маслякова прошел
Рюкзакевич то ще той завгосп у МВС