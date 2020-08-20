Отличиями Минобороны награждено более тысячи украинских воинов, - штаб ООС. ФОТО

Около тысячи военнослужащих из состава Объединенных сил награждены отличиями Министра обороны Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Накануне Дня Независимости Украины по решению Министра обороны Украины Андрея Тарана в район проведения операции Объединенных сил направлены рабочие мобильные группы для поощрения ведомственными отличиями воинов, которые выполняют задачи на передовой и для оказания помощи военнослужащим в решении проблемных вопросов.

В течение трех дней мобильные группы во главе с заместителями Министра обороны Игорем Халимоном, Юлием Гере и директором Департамента социального и гуманитарного обеспечения МОУ Назимом Агаевым посетили позиции подразделений Вооруженных Сил Украины вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. В состав мобильных групп также вошли руководители структурных подразделений Минобороны.

Во время пребывания в воинских коллективах обсуждались насущные вопросы, которые беспокоят украинских защитников и были вручены награды около тысячи военнослужащих Вооруженных Сил Украины. В частности, отличия Министерства обороны - "За воинскую доблесть", "Знак почета", "За образцовую службу" и "За укрепление обороноспособности Украины". Кроме того, воины получили наручные часы от министра обороны Украины, грамоты и благодарности".

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