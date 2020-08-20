В Беларуси задержали лидера стачкома МАЗа Бохвалова

Задержан председатель стачкома Минского автомобильного завода Евгений Бохвалов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское издание "Онлайнер".

Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе МВД Мингорисполкома.

"Да, он задержан, мы это подтверждаем. Обстоятельства выясняются, о них будет сообщено дополнительно", - сказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Все очень грустно. Уже ходят слухи об увольнении людей, которые ходили на протесты", - поделились с журналистами заводчане.

Также на Цензор.НЕТ: "Нам не отдают тело папы без разрешения СК", - родные застреленного жителя Бреста не могут его похоронить