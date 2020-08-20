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У Білорусі затримали лідера страйкому МАЗу Бохвалова
Затримано голову страйкому Мінського автомобільного заводу Євгена Бохвалова.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання "Онлайнер".
Інформацію про затримання підтвердили в пресслужбі МВС Мінміськвиконкому.
"Так, його затримано, ми це підтверджуємо. Обставини з'ясовуються, про них буде повідомлено додатково", - сказала офіційна представниця ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич.
"Все дуже сумно. Вже ходять чутки про звільнення людей, які ходили на протести", - поділилися з журналістами заводчани.
Топ коментарі
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думаю, отруєння Навального матиме наслідки.
Його ворогам ?
Я не проти, нехай рашка потоне у внутрішніх конфліктах.
Але ваті пофіг.
не велика частина.
вот и фсе..
мирные хождения в количестве миллиард участников оказались не эффективными..
"Все очень грустно. Уже ходят слухи об увольнении людей, которые ходили на протесты", - поделились с журналистами заводчане.Источник: https://censor.net/n3215033
Лука до последнего отстреливаться будет за свое кресло - даже от путина..
повернутый он на власти...
если Бог не поможет сябрам, их в совок обратно загонят
Вперед исчо не созрели
А выход прост-сквозь 26 пля лет
На... вам нужен этот пиночет?...
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков....
(В.Высоцкий)
Будет проведены под крылом РФ новые выборы и Путин поставит свою марионетку.
Путин ненавидит Луку и уже не даст ему нового шанса усидеть на троне и дальше морочить Путину голову.
Путину в 100 раз проще сейчас пока Лука слаб убрать его и все планы реализовать с новым послушным президентом.
И ЕС будет только радо что все разрешилось мирно и Путин даже будет выглядеть в глазах ЕС миротворцем (решалой!)
А на чем стоит эта уверенность.?