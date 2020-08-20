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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусі затримали лідера страйкому МАЗу Бохвалова

У Білорусі затримали лідера страйкому МАЗу Бохвалова

Затримано голову страйкому Мінського автомобільного заводу Євгена Бохвалова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання "Онлайнер".

Інформацію про затримання підтвердили в пресслужбі МВС Мінміськвиконкому.

"Так, його затримано, ми це підтверджуємо. Обставини з'ясовуються, про них буде повідомлено додатково", - сказала офіційна представниця ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич.

"Все дуже сумно. Вже ходять чутки про звільнення людей, які ходили на протести", - поділилися з журналістами заводчани.

Читайте також: "Нам не віддають тіло тата без дозволу СК", - рідні застреленого мешканця Бреста не можуть його поховати

Автор: 

Білорусь (7922) страйк (208) затримання (4335) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+26
...эх, сябры, у вас столько ресурса зря пропадает...
В Беларуси задержали лидера стачкома МАЗа Бохвалова - Цензор.НЕТ 4022
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20.08.2020 20:58
+24
Бєларусь проходить те, що Україна пройшла у 1989 році.
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20.08.2020 20:52
+16
Их даже поджигать не надо...а просто спускать на мусоров с горки
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20.08.2020 21:09
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Бєларусь проходить те, що Україна пройшла у 1989 році.
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20.08.2020 20:52 Відповісти
методы у революций как и 100 лет назад, никакого прогресса. ща революционеры уйдут в подполье а многие поедут на каторгу
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20.08.2020 20:58 Відповісти
Все одно бути, але Лука вже не президент.
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20.08.2020 21:02 Відповісти
а за ним черга фуйла.
думаю, отруєння Навального матиме наслідки.
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20.08.2020 21:03 Відповісти
Вважаєте що Бутерброда отруїло фуйло?
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20.08.2020 21:05 Відповісти
та яка різниця..
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20.08.2020 21:13 Відповісти
А ви як думаєте ? Кому це потрібно окрім фуйла ?
Його ворогам ?
Я не проти, нехай рашка потоне у внутрішніх конфліктах.
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20.08.2020 21:18 Відповісти
это добавит протестов на ру
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20.08.2020 23:51 Відповісти
В рф без ведома ввх и кобель ногу не задерет....
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21.08.2020 08:03 Відповісти
первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах 10 августа Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. а это уже полмира
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20.08.2020 21:07 Відповісти
Ага, а інша половина це Індія.
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20.08.2020 21:09 Відповісти
Взагалі дивує як вата молиться на Китай, коли вже захисників Даманського бандерівцями назвете.
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20.08.2020 21:11 Відповісти
када тебя поздравили с победой два самых влиятельных человека в мире по версии Форбс можнони о чём не волноваться
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20.08.2020 21:14 Відповісти
Певно, що білоруси не привітали.
Але ваті пофіг.
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20.08.2020 21:16 Відповісти
не всі зебіли промоскалені.
не велика частина.
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20.08.2020 21:30 Відповісти
малорос хіба не промоскалений? Пробачити Зеленському паплюження всього українського в 95-му кварталі та голосувати за нього може тільки малорос, а не українець.
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20.08.2020 22:36 Відповісти
Ну да, тільки незрозуміло що робити з 6 млн біларусів що проти нього, поміняти на китаців? Московія буде рада появі 500 000 військових з Китаю в Біларусі?
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20.08.2020 21:16 Відповісти
таракан, конечно "внезапно скопытится" после чаёчка, а вот остальным стоит подумать - оно им надо? Гаага не резиновая...
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20.08.2020 20:53 Відповісти
Белогрусть..
вот и фсе..
мирные хождения в количестве миллиард участников оказались не эффективными..

"Все очень грустно. Уже ходят слухи об увольнении людей, которые ходили на протесты", - поделились с журналистами заводчане.Источник: https://censor.net/n3215033
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20.08.2020 20:54 Відповісти
Сча х-йло скажет "перевыборы" и будут перевыборы. Похоже, он таки с тараканом разоср@лся конкретно.
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20.08.2020 20:56 Відповісти
да нет..
Лука до последнего отстреливаться будет за свое кресло - даже от путина..
повернутый он на власти...
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20.08.2020 20:59 Відповісти
И как он от чая будет отстреливаться?
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20.08.2020 21:00 Відповісти
пока вижу все по методичке конторы, братья помогают
если Бог не поможет сябрам, их в совок обратно загонят
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20.08.2020 23:53 Відповісти
Большинство из ныне протестующих за таракана топили . Чего хотели то и получили .
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20.08.2020 20:56 Відповісти
Після невдалої революції завжди наступає реакція влади, хоч би історію КПРС вивчили, більшовики.
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20.08.2020 20:58 Відповісти
...эх, сябры, у вас столько ресурса зря пропадает...
В Беларуси задержали лидера стачкома МАЗа Бохвалова - Цензор.НЕТ 4022
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20.08.2020 20:58 Відповісти
Их даже поджигать не надо...а просто спускать на мусоров с горки
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20.08.2020 21:09 Відповісти
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20.08.2020 21:18 Відповісти
Если имеется 10 штук то соединять на обшею ось. так, чтобы заняли почти всю улицу..и сразу на черепаху...
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20.08.2020 21:33 Відповісти
поджечь и запустить... да нще с карабинов добавить...
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20.08.2020 21:59 Відповісти
Когда рабочие бастуют за повышение зарплаты - я это понимаю, но когда бастуют за новые выборы - это уже зашквар! Отработал и бастуй сколько влезет, хоть все выходные!
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20.08.2020 20:59 Відповісти
Так би Ленін не лежав би в центрі Москви, а загнувся б як бомж в Женеві.
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20.08.2020 21:03 Відповісти
Если бы Ленин требовал новые выборы, он центре Москвы не лежал бы!
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20.08.2020 21:09 Відповісти
Мова йде про забастовки у вільний від роботи час, просто Ленін не знав шо таке працювати.
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20.08.2020 21:10 Відповісти
Писать книги в Швейцарии - это тоже работа...
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20.08.2020 21:13 Відповісти
Ну да, ну да, тираж 100 шт, грошей вистачили на платню прислузі за два тижні, головне в це вірити.
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20.08.2020 21:14 Відповісти
А за какие шиши он прожил несколько лет в эмиграции?
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20.08.2020 21:16 Відповісти
...на роялти за статьи
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20.08.2020 21:19 Відповісти
От, до цього я і веду. Офіційно він жив на пенсію матері в 100 рублів, по втраті годувальника + вони здавали в оренду 10 десятин землі, це ще 50 рублів в місяць. На ці гроші він жив спочатку в Парижі в 4-х кімнатній квартирі з прислугою, ротім в Женеві. Мало того, на ц ж гроші в Європі жили його сестра і брат. Тих хто намагався порахувати як це можливо, просто називали контреволюціонерами .
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20.08.2020 21:21 Відповісти
Багатенькі папіки.
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20.08.2020 21:25 Відповісти
Если точнее, богатенькие демократические правительства, которые в итоге привели к власти узурпаторов...
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20.08.2020 21:33 Відповісти
На гроші фабриканта Сави Морозова.
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20.08.2020 22:40 Відповісти
Когда нанятый народом чиновник должен исполнить свои функциональные обязанности и провести честные выборы, а вместо этого он в рабочее время совершает преступления против государства, то это, как минимум, статья КЗОТа на увольнение за ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей
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20.08.2020 21:03 Відповісти
Ти дебіл?
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20.08.2020 21:04 Відповісти
Пути назад давно уж нет
Вперед исчо не созрели
А выход прост-сквозь 26 пля лет
На... вам нужен этот пиночет?...
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20.08.2020 21:03 Відповісти
Вот так по одному будут дергать бастующих, Координационную Раду, пока все не разбегутся в страхе попасть в лапы милицейских костоломов. Зря они не взяли на вооружение наш опыт побед и ошибок во времена Майдана. И очень напрасно решили НА МАРШЕ устроить передышку, дав лУКЕ собраться с мыслями и силами в новых реалиях. Теперь будет только жесть.
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20.08.2020 21:21 Відповісти
Эх,чайку попить бы чайку на ночь ***** бы щас,да покрече,для бодрого долгого сна..
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20.08.2020 21:25 Відповісти
А ті, шо по вулицях гуляють у Мінську про це знають? Вони підуть визволяти ув'язнених?
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20.08.2020 21:25 Відповісти
***
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков....
(В.Высоцкий)
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20.08.2020 21:31 Відповісти
Сябры, пох'й пляшем, да? Тилькы мырный протэст. Вони не ми, залишимось людьми. В общем, продолжайте хороводы водить и целоваться с беркутом.
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20.08.2020 21:36 Відповісти
нквд картошки
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20.08.2020 21:42 Відповісти
Путину не выгодно оставлять Луку у власти. Сейчас под видом помощи спецура РФ поработает в Минске и проконсультирует их силовиков. После чего силовики придут к Луке с кажут чтобы он собирал чемодан и улетал.
Будет проведены под крылом РФ новые выборы и Путин поставит свою марионетку.
Путин ненавидит Луку и уже не даст ему нового шанса усидеть на троне и дальше морочить Путину голову.
Путину в 100 раз проще сейчас пока Лука слаб убрать его и все планы реализовать с новым послушным президентом.
И ЕС будет только радо что все разрешилось мирно и Путин даже будет выглядеть в глазах ЕС миротворцем (решалой!)
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20.08.2020 22:00 Відповісти
Пошла жара , проблема совка еще в стукачах А в Белоруссии это каждый третий , вовремя информирует начальство
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20.08.2020 22:17 Відповісти
https://youtu.be/wc6wpEck3DE ПОРА!
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20.08.2020 22:50 Відповісти
Таракан сказал можете меня убить....., но повторных выборов не будет.
А на чем стоит эта уверенность.?
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21.08.2020 01:16 Відповісти
Белорусы наивные ребята. Думали сейчас выйдем на площадь покричим тиран Лука увидет что народ против него, расплачется и уйдёт. Им нужно историю мировую свержения тиранов изучить
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21.08.2020 06:44 Відповісти
Виявляється білоруси вже не раз "кричали" протести проти Луки - в 2006, в 2010 роках. А тепер видно більш масовий повтор. В майбутньому вийдуть святкувати похорони преза.
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21.08.2020 07:11 Відповісти
 
 