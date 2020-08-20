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"Я не знаю о каком-то сливе спецоперации. Это бред" - президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнера".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в комментарии Радио Свобода.

"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ", - сказал Зеленский.

В ответ на уточняющий вопрос, планировалась ли операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы задаете такой провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?"

Также читайте: Статья о провале отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев" - это подозрение в государственной измене, которое касается лично Зеленского, - Бутусов

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Читайте также: Украина предоставила Беларуси доказательства участия "вагнеровцев" в войне на Донбассе, - МИД

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+87
"Бред. Я об этом читал", - Зеленский про "слив" операции по задержанию террористов из ЧВК Вагнера - Цензор.НЕТ 6115
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20.08.2020 22:35
+78
В ответ на уточняющий вопрос, планировалась ли операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы задаете такой провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?



З цим і живемо... Довбень, на якого заслуговує 73% населення...
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20.08.2020 22:30
+68
Бред это смотреть твои видеоролики.
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20.08.2020 22:28
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Страница 3 из 3
Порошенко молодец- соблазнил Зеленого на предательство, еще при его власти начали разработку спецоперации , на которой ЗЕленое НЕлошистое таки себя и закопало! БРАВО ПЕТЯ!
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21.08.2020 05:05 Ответить
Зеленский смотри шо делают ИЗ Кремля с теми, кто знает много - я о Навальном
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21.08.2020 05:07 Ответить
Бред - это когда шут олигархов управляет страной.
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21.08.2020 06:15 Ответить
Самое прикольное что ваве и дурачка не надо включать, он такой и есть
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21.08.2020 06:16 Ответить
Кроме бреда ты что-то еще читаешь? У тебя там гора непрочитанных документов, которых к разряду "бред" не отнести. Например, от МВФ. Они хотят видеть расходы на борьбу с вирусом, которые ты закопал в дороги. Точнее, стоимость километра дорог. Она увеличилась по сравнению с предыдущим годом минимум в полтора раза.
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21.08.2020 07:00 Ответить
І я-не я,і хата не моя!
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21.08.2020 07:00 Ответить
Маячня це коли президент - клоун до того ж хреновий.
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21.08.2020 07:44 Ответить
100%
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21.08.2020 09:30 Ответить
Опять напомнил, что он преЗЕдент. Я как-же Янелох, 42 годика?
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21.08.2020 08:19 Ответить
вава, так может и война "бред"? Нет никакой войны, нет убитых и раненых, нет оккупированных территорий, нет российской агрессии? МОжет это гражданскаявайна? Вава, ты читал об этом или как? Харэ сосать свои айкосы, вылазь из бункера, засранец.
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21.08.2020 08:20 Ответить
Звісно, брєд...
Але чомусь так співпало, що серед тих найманців багато осіб, які скоювали злочини проти України.
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21.08.2020 08:25 Ответить
Хм. Если СБУ отбирало только воквавших в Украине, как же там оказались и другие вагнеровцы?
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21.08.2020 20:46 Ответить
там відбирали різних, щоб не запідозрили.
і кожне чмо записували.
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21.08.2020 20:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FtYLtlYsEgc
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21.08.2020 08:42 Ответить
Читать мало , нужно при этом ещё иногда мозг влючать , а вот с этим у Фофика как-то трудно .

Как-то трудно переключаться с бытовых хохмачек в стиле оригинального соло на фортепьяно так сать в две ... пардон но не руки , на серьёзный вдумчивый анализ !
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21.08.2020 08:45 Ответить
Буба, давай уже попей ХЛОвского чаю
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21.08.2020 09:05 Ответить
Кому бред, а кому госизмена.

Клоуны, давай, до свидания!
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21.08.2020 09:07 Ответить
Пипец....
Вы что, мудаковатые дети?
Такие вещи НИКОГДА не комментируются и не признаются официальными лицами!
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21.08.2020 09:10 Ответить
Ідіотизму в них через край, тому й так багатослівно коментують виправдовуючись, як школяр, котрого піймали за курінням ганджубасу в туалеті.
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21.08.2020 10:13 Ответить
Кто бы не был президентом даже лягушонок а вы бы все умные и такие честные что лягушонок пожалел что появился на этот свет. Читайте историю и может поймете что после Кучмы страной правят олигархи. А теперь представьте что задержали бы тех вагноровцев в Украине а вы о последствиях кто-то подумал???? Ведь там не все украинцы! И это было самое настоящее Сомали! Это ли надо властям???
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21.08.2020 09:17 Ответить
***** испугался? Бедненький.. Тока у нас с ****** уже шестой год война идет, а ты все читаешь "комсомольскую правду", где пишут о том как СБУ хотела расею с Украиной поссорить
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21.08.2020 11:46 Ответить
писька выросла чтобы путать одно с другим? я написал на что это было бы похоже и при чем здесь кто-то.
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25.08.2020 08:04 Ответить
Специалист по отсасыванию, что интересуешься?
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26.08.2020 19:20 Ответить
Кошмарный бред - это последние полтора года. Страшный сон...
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21.08.2020 09:17 Ответить
При всей моей ненависти к этому зеленому чМУ, инфа изначально таки действительно пошла от раковских сми. При том что до этого было еще масса версий разнокалиберых. Но в кремле согласовали судя по всему таки украинский след. Так что тут 50на50. Не исключаю что фейк а наши просто подхватили.
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21.08.2020 09:19 Ответить
Не все, что печатают российские СМИ - бред.
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21.08.2020 10:50 Ответить
Так чтоб ложь была правдоподобной, ее всегда разбавляют наполовину.
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21.08.2020 11:48 Ответить
Ну да, ермак сообщил патрушеву, тот организовал
Медиаприикрытие
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21.08.2020 10:50 Ответить
Билеты вагнеровцам заказывали в Киеве. Суперсекретнейшая и суперпродуманная операция СБУ
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21.08.2020 20:48 Ответить
Зеленський поцікавився: "Навіщо ви ставите таке провокаційне питання? Навіщо зараз ви президенту України кажете, що операція планувалася?"Джерело: https://censor.net/ua/n3215044
Як це "навіщо". Щоб отримати відповідь.
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21.08.2020 09:23 Ответить
Презик называет очевидные вещи бредом. А его грёбаный папа называет президенство своего сынка - фигнёй. Госизмена, вот что это означает бредовый преЗик.
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21.08.2020 09:26 Ответить
С него презик, как с говна пуля. ЗЕленая.
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21.08.2020 12:16 Ответить
Зеля вообще не может въехать- кто он такой и что происходит в его кабинете...А тут еще такие сложные для его убогих мозгов провокационные вопросы...
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21.08.2020 09:45 Ответить
На сайті дальнобійників читав, Ублюдок Зелений?
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21.08.2020 10:20 Ответить
Бубочке не нравится когда предательство называют предательством.
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21.08.2020 10:23 Ответить
Это из серии анекдотов о Штирлице:
Штирлиц, вы русский шпион?
Конечно нет, гер Мюллер.
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21.08.2020 10:47 Ответить
А в это время в бункере глубоко под
землей Гитлер оттягивал свой конец.
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21.08.2020 11:10 Ответить
Да, это заявляет негодяй, отправивший гнить
В тюрьму людей без предъявления каких либо доказательств,
У подонка ещё хватило совести заявлять, что это аваков, типа там он тоже не при делах,
Лохи поверят ....
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21.08.2020 10:48 Ответить
Верит ЗЕбанутое быдло, выбравшее шута-идиота президентом.
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21.08.2020 12:18 Ответить
Комсомольская правда -бред, а пленки фсбшного Деркача не бред.
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21.08.2020 10:51 Ответить
Бред - это не то , что ты читаешь, а то что ты вытворяешь со страной!
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21.08.2020 11:01 Ответить
Всі ви чули про затримання в Білорусі групи ПВК "Вагнер ", але мало кому відомо, чому вони там опинилися і який був кінцевий пункт призначення. Насправді це була тривала і ретельно спланована операція контррозвідки СБУ. Залегендований агент нашої спецслужби набирав групу людей з досвідом війни на Донбасі - нібито для роботи в Венесуелі. Кожен з бойовиків пройшов відеоінтерв'ю, в якому детально розповів про свій бойовий досвід, набутий в Україні, - російські виродки, що вбивають людей за гроші, ні про що не підозрювали і вихвалялися своїми злочинами під відеофіксацію в рамках кримінальної справи, санкцію і процесуальний контроль за якою здійснював заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов - варто зауважити, досить гідний, досвідчений прокурор», - підкреслив Шевченко. До теми відеоінтерв'ю бойовиків ми ще повернемося, а поки дамо Шевченку продовжити свою розповідь.

«Після набору групи «вагнерівцям» купили квитки на рейсовий літак з Мінська (з пересадкою в Стамбулі). На той же рейс був куплений квиток ще одному агенту СБУ, у якого під час перельоту над територією України повинен був трапитися епілептичний припадок або щось ще гірше, що вимагало б негайної посадки літака в Києві для надання екстреної медичної допомоги "хворому". У якості медбратів в літак повинна була зайти група спецназу "Альфа" і затримати всіх найманців», - повідомив Шевченко. До слів про агента СБУ ми теж ще повернемося, а поки дозволимо Шевченку закінчити.

«За день до планованого арешту заступник голови СБУ Баранецький доповів особисто президенту України, під час доповіді також був присутній глава ОП Андрій Єрмак. Після доповіді Єрмак зажадав негайного скасування операції нібито через те, що протягом чотирьох днів повинен був відбутися великий обмін полоненими. Але скасувати операцію було вже неможливо - "вагнерівці" їхали в автобусі на Мінськ. Зрештою Баранецький був змушений підкоритися Президенту, який прийняв точку зору Єрмака, і вони домовилися про те, що відкладуть виліт найманців з Мінська на чотири дні. За даними СБУ, вже на наступний день ФСБ в повному обсязі отримала інформацію про підготовку спецоперації наших контррозвідників. І щоб все не виглядало настільки вже очевидним, вони "злили" ці дані в КДБ Білорусі, після чого відбулося затримання і подальше повернення найманців в РФ. А великий обмін, яким Єрмак аргументував Президента, так і не відбувся. Таким чином, довга, унікальна, надзвичайна операція СБУ була злита в унітаз руками глави Офісу Президента України, який є агентом російських спецслужб, але Володимир Зеленський про це, здається, до цих пір не в курсі?»
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21.08.2020 11:04 Ответить
нарко Клоун, что ты моника вообще можешь знать!!!!
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21.08.2020 11:07 Ответить
Кончений. Поскорее тебя б вздернули.
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21.08.2020 11:15 Ответить
"Маячня. Я про це читав", - Зеленський про "злив" операції із затримання терористів з ПВК Вагнера - Цензор.НЕТ 5803
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21.08.2020 12:25 Ответить
Еще б он сказал, что он слил операцию... По факту надо смотреть!
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21.08.2020 11:17 Ответить
https://www.dw.com/ru/kommentarij-rf-dolzhna-byt-dovolna-skandalom-vokrug-chvk-vagnera-v-ukraine/a-54636240?maca=ru-Facebook-sharing&fbclid=IwAR3Cp-zvMJaj8l3WKFpW7gbiwyTYnH1B6VKZk7mTRhD4ZefydCF_99gYphI Единственной стороной, выигравшей от истории с неудавшейся экстрадицией в Украину из Беларуси наемников из ЧВК Вагнера и последующим скандалом в Киеве, стала Москва, считает Сергей Руденко.
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21.08.2020 11:30 Ответить
Нічого, на жаль, дивного. Політикою України керує агент ФСБ Росії Андрій Єрмак, який "користується повною довірою" президента Володимира Зеленського. Останньому вдалося насадити всюди своїх (читай проросійьких) людей - зрадників.
Українці! Тільки масові протести!
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21.08.2020 11:55 Ответить
Я тоже думал, что это бред! Спасибо , что подтвердили пан Президент!!
Хорошего дня!
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21.08.2020 12:19 Ответить
Майже ніколи не чув.щоб єврей говорив правду. А в цього---брехня на брехні.
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21.08.2020 12:22 Ответить
Тільки хотів це написати
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21.08.2020 12:49 Ответить
Гордон проговорився про зраду

Гордон про зраду шмарклi та дерьмака - https://youtu.be/qcPpPqtX7vs на https://www.youtube.com/watch?v=qcPpPqtX7vs&t=233s 3:53 хвилинi
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21.08.2020 13:51 Ответить
Малята!!! ЗЕ предал ...вата рада....
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21.08.2020 19:53 Ответить
"...засоби масової інформації передрукували "Комсомольську правду"": воно ж не має чим думати, бо Яніна Соколова взагалі-то не передруковувала, а розмістила аудіозаписи.
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22.08.2020 00:53 Ответить
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