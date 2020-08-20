"Я не знаю о каком-то сливе спецоперации. Это бред" - президент Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнера".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в комментарии Радио Свобода.
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ", - сказал Зеленский.
В ответ на уточняющий вопрос, планировалась ли операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы задаете такой провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?"
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
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Але чомусь так співпало, що серед тих найманців багато осіб, які скоювали злочини проти України.
і кожне чмо записували.
Как-то трудно переключаться с бытовых хохмачек в стиле оригинального соло на фортепьяно так сать в две ... пардон но не руки , на серьёзный вдумчивый анализ !
Клоуны, давай, до свидания!
Вы что, мудаковатые дети?
Такие вещи НИКОГДА не комментируются и не признаются официальными лицами!
Медиаприикрытие
Як це "навіщо". Щоб отримати відповідь.
Штирлиц, вы русский шпион?
Конечно нет, гер Мюллер.
землей Гитлер оттягивал свой конец.
В тюрьму людей без предъявления каких либо доказательств,
У подонка ещё хватило совести заявлять, что это аваков, типа там он тоже не при делах,
Лохи поверят ....
«Після набору групи «вагнерівцям» купили квитки на рейсовий літак з Мінська (з пересадкою в Стамбулі). На той же рейс був куплений квиток ще одному агенту СБУ, у якого під час перельоту над територією України повинен був трапитися епілептичний припадок або щось ще гірше, що вимагало б негайної посадки літака в Києві для надання екстреної медичної допомоги "хворому". У якості медбратів в літак повинна була зайти група спецназу "Альфа" і затримати всіх найманців», - повідомив Шевченко. До слів про агента СБУ ми теж ще повернемося, а поки дозволимо Шевченку закінчити.
«За день до планованого арешту заступник голови СБУ Баранецький доповів особисто президенту України, під час доповіді також був присутній глава ОП Андрій Єрмак. Після доповіді Єрмак зажадав негайного скасування операції нібито через те, що протягом чотирьох днів повинен був відбутися великий обмін полоненими. Але скасувати операцію було вже неможливо - "вагнерівці" їхали в автобусі на Мінськ. Зрештою Баранецький був змушений підкоритися Президенту, який прийняв точку зору Єрмака, і вони домовилися про те, що відкладуть виліт найманців з Мінська на чотири дні. За даними СБУ, вже на наступний день ФСБ в повному обсязі отримала інформацію про підготовку спецоперації наших контррозвідників. І щоб все не виглядало настільки вже очевидним, вони "злили" ці дані в КДБ Білорусі, після чого відбулося затримання і подальше повернення найманців в РФ. А великий обмін, яким Єрмак аргументував Президента, так і не відбувся. Таким чином, довга, унікальна, надзвичайна операція СБУ була злита в унітаз руками глави Офісу Президента України, який є агентом російських спецслужб, але Володимир Зеленський про це, здається, до цих пір не в курсі?»
Українці! Тільки масові протести!
Хорошего дня!
Гордон про зраду шмарклi та дерьмака - https://youtu.be/qcPpPqtX7vs на https://www.youtube.com/watch?v=qcPpPqtX7vs&t=233s 3:53 хвилинi