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Новости Агрессия России против Украины Революция в Беларуси
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Украина предоставила Беларуси доказательства участия "вагнеровцев" в войне на Донбассе, - МИД

Украина предоставила Беларуси доказательства участия

Доказательства участия в боевых действиях на востоке Украины задержанных участников ЧВК Вагнера были изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск - чтобы преступники понесли справедливое наказание", - заявили в МИД.

В министерстве также подчеркнули, что "вагнеровцы" по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ, чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств".

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Кроме того, в МИД выразили обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь о якобы участии граждан Украины "в организации мирных протестов" в связи с результатами президентских выборов.

"Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - подчеркнули в украинском МИДе.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) МИД (7033) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+23
Поздно пить боржоми ..... А П.Порошенко та Ю.Луценко тих ********* протягом тижня б видєрнули звідти. Бо ВМІЛИ (умели).
Украина предоставила Беларуси доказательства участия боевиков ЧВК Вагнера в боевых действиях на Донбассе, - МИД - Цензор.НЕТ 9665
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15.08.2020 00:47 Ответить
+18
О яке! Видатний успіх дипломатії Зеленського! Поаплодуємо юному президенту та його молодій команді!
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15.08.2020 00:29 Ответить
+13
ого така реакція. Чесно кажучи погано, що нами керують люди які не вивчали історії України і взагалі до нас не мають ніякого відношення. а Лука простий рашист-фашист, якого давно треба пристрелити за те що тихо злив Білорусь рашці та витравив все білоруське з Білорусі.
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15.08.2020 00:14 Ответить
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Украина предоставила Беларуси доказательства участия боевиков ЧВК Вагнера в боевых действиях на Донбассе, - МИД - Цензор.НЕТ 2787
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15.08.2020 08:05 Ответить
А разве кто-то сомневался об ином исходе по этим "вагнеровцам"? Запрос послали просто для проформы и в "свинячий голос".
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15.08.2020 08:27 Ответить
Наверно доказательства из миротворца нарыли
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15.08.2020 08:39 Ответить
У чекистко-карандашного ига закончились РЕСУРСЫ воевать. Пора руц свино-собак добивать.Действовать КАК СПАРТА.
В крым уже по рупиям на 20% снизили финансирование. Чечня для ъла - это святое по финансированию или дани, уже туда нету денег.
Проект кровавой ацтек-парашки нужно закрывать. Чтобы они завтра не смогли нападать СНОВА И СНОВА.
ЛГАТЬ И УБИВАТЬ. СНОВА И СНОВА. Руцкие кровавые дураки кричать крымнаш или крым это диамант
в корону руц кровавой империи больше не могли.
Крым и донбасс нужно ВОЕННЫМ ПУТЕМ вернуть по хорватскому сценарию, чтобы свино-собаки помнили на сотни лет.Еще в придачу забрать все приграничные кацапские области вместе с кубанью. Чтобы свино-собаки знали на след пару сотен лет, что нападть на украину это тебе не на сафари хахлов пострелять попотеть и за это ничего не будет, а можно лишиться всего. Только тогда они начнут уважать, потому что они уважают только ПАЕЪАЛУ.
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15.08.2020 17:46 Ответить
Лукашенко предал Украину и себя ещё в 2005 году когда начал лобызать сапоги путлеру и слёзно божиться что вступит в таёжный союз. Прошло время и путлер посадил всю Беларусь на жопу ободрав работящий народ до нитки. Теперь настало время и он прячет Беларусь под свой сапог. Это большая ошибка, а может и просто предательство со стороны луки и теперь все мы видим эту "дружескую" мину которую он подкладывал Украине. В жизни за всё надо отвечать и он будет проклят народами Беларуси и Украины. Вот до чего довело его сёрбание из не своей миски сидя на двух стульях. пУтин возьмёт го силой и ни кто его не будет защищать, а сам он беззащитен как таракан на ровном месте.
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15.08.2020 08:40 Ответить
Прошло время и путлер посадил всю Беларусь на жопу ободрав работящий народ до нитки.

Это жеж каким образом?! А ничего что вся промышленность Белоруссии работает на рынки сбыта в РФ? А ничего что вся экономика Белоруссии работает на дотации от РФ? Поругаться с РФ - это сразу минус 50% ВВП Белоруссии. Так что "работящему народу" - тупо негде будет работать.
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15.08.2020 12:34 Ответить
вся промышленность Белоруссии работает на рынки сбыта в РФ? ------ только вот почему то в выгоде РФ, а Беларусь при своём трудолюбии и способности к работе остаётся в бедности и нищете. Что то в торговых отношениях ваших стран перекошено "по братски"..
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15.08.2020 13:20 Ответить
у белорусов минимальная пенсия 200 баксов, а у нас 50
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15.08.2020 16:46 Ответить
И тем не менее коммунизм у них не настаёт, а вот недовольство подавляют фашистскими методами. Вам бы пожить в золотой клетке, что бы узнать что такое воля.
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15.08.2020 17:03 Ответить
Ждали две недели,пока их передадут в козлостан ,а потом отправили документы на экстрадицию,зеленые ссыкуны. Сразу было видно ,что никто этим не занимался ,пока х-ло усатое уже сам не стал предлагать!
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15.08.2020 09:06 Ответить
А что вы ожидали от Белорусов?Мини филиал рашки называющий себя свободной страной непонятно от чего,мне очень жаль что их убивают росийские и местные менты,но эти люди не способны к активной борьбе за себя.Помычать да,скопировать украинцев жалкой копией борьбы да,а дальше росия.Хабаровск 2
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15.08.2020 09:09 Ответить
Даже собака , знает своего хозяина, кто её кормит.
Луку садил Примаков, а это сфера ФСБ.
Цирк уже не нужен. Там запретили выступления
с дрессированными животными. !
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15.08.2020 09:34 Ответить
Трохи запіздали.
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15.08.2020 10:01 Ответить
мальтійських тролів набігло
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15.08.2020 12:19 Ответить
Засуньте доказательства себе в ... -Ответ бацьки.
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15.08.2020 12:26 Ответить
на Украину никто не обращает внимания
самолёт сбили /ну и что /
отпустили вагнеровцев /ну и что /
и так везде обидно за народ за Украину
пока не будем уважать себя никто не
будет нас уважать
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15.08.2020 14:22 Ответить
на Украину никто не обращает внимания
самолёт сбили /ну и что /
отпустили вагнеровцев /ну и что /
и так везде обидно за народ за Украину
пока не будем уважать себя никто не
будет нас уважать
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15.08.2020 14:24 Ответить
Зеленский вообще туговат, смотрю. Еще поздравит Лукашенко с новым президентством, на следующий день, когда Тихановская станет президентом Беларуси, хотя она по сути и стала им, как показал народ.
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15.08.2020 16:34 Ответить
Поздно всрались, ребята.
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15.08.2020 16:36 Ответить
ну и зря
они передадут демонам, а те зачистят хвосты
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15.08.2020 22:39 Ответить
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