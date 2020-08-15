Украина предоставила Беларуси доказательства участия "вагнеровцев" в войне на Донбассе, - МИД
Доказательства участия в боевых действиях на востоке Украины задержанных участников ЧВК Вагнера были изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск.
Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск - чтобы преступники понесли справедливое наказание", - заявили в МИД.
В министерстве также подчеркнули, что "вагнеровцы" по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ, чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств".
Кроме того, в МИД выразили обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь о якобы участии граждан Украины "в организации мирных протестов" в связи с результатами президентских выборов.
"Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - подчеркнули в украинском МИДе.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В крым уже по рупиям на 20% снизили финансирование. Чечня для ъла - это святое по финансированию или дани, уже туда нету денег.
Проект кровавой ацтек-парашки нужно закрывать. Чтобы они завтра не смогли нападать СНОВА И СНОВА.
ЛГАТЬ И УБИВАТЬ. СНОВА И СНОВА. Руцкие кровавые дураки кричать крымнаш или крым это диамант
в корону руц кровавой империи больше не могли.
Крым и донбасс нужно ВОЕННЫМ ПУТЕМ вернуть по хорватскому сценарию, чтобы свино-собаки помнили на сотни лет.Еще в придачу забрать все приграничные кацапские области вместе с кубанью. Чтобы свино-собаки знали на след пару сотен лет, что нападть на украину это тебе не на сафари хахлов пострелять попотеть и за это ничего не будет, а можно лишиться всего. Только тогда они начнут уважать, потому что они уважают только ПАЕЪАЛУ.
Это жеж каким образом?! А ничего что вся промышленность Белоруссии работает на рынки сбыта в РФ? А ничего что вся экономика Белоруссии работает на дотации от РФ? Поругаться с РФ - это сразу минус 50% ВВП Белоруссии. Так что "работящему народу" - тупо негде будет работать.
Луку садил Примаков, а это сфера ФСБ.
Цирк уже не нужен. Там запретили выступления
с дрессированными животными. !
самолёт сбили /ну и что /
отпустили вагнеровцев /ну и что /
и так везде обидно за народ за Украину
пока не будем уважать себя никто не
будет нас уважать
самолёт сбили /ну и что /
отпустили вагнеровцев /ну и что /
и так везде обидно за народ за Украину
пока не будем уважать себя никто не
будет нас уважать
они передадут демонам, а те зачистят хвосты