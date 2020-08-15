Украина предоставила Беларуси доказательства участия "вагнеровцев" в войне на Донбассе, - МИД

Доказательства участия в боевых действиях на востоке Украины задержанных участников ЧВК Вагнера были изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск - чтобы преступники понесли справедливое наказание", - заявили в МИД.

В министерстве также подчеркнули, что "вагнеровцы" по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ, чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств".

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Кроме того, в МИД выразили обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь о якобы участии граждан Украины "в организации мирных протестов" в связи с результатами президентских выборов.

"Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - подчеркнули в украинском МИДе.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.