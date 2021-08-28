"Я не знаю про якийсь злив операції. Це маячня" - президент Зеленський
Президент України Володимир Зеленський назвав "маячнею" інформацію про "злив" спецоперації із затримання бойовиків так званої приватної військової компанії "Вагнера".
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив у коментарі Радіо Свобода.
"Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували "Комсомольську правду" (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який "злив" якоїсь там операції", – сказав Зеленський.
У відповідь на уточнювальне запитання, чи планувалася операція, Зеленський поцікавився: "Навіщо ви ставите таке провокаційне питання? Навіщо зараз ви президенту України кажете, що операція планувалася?"
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
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Але чомусь так співпало, що серед тих найманців багато осіб, які скоювали злочини проти України.
і кожне чмо записували.
Как-то трудно переключаться с бытовых хохмачек в стиле оригинального соло на фортепьяно так сать в две ... пардон но не руки , на серьёзный вдумчивый анализ !
Клоуны, давай, до свидания!
Вы что, мудаковатые дети?
Такие вещи НИКОГДА не комментируются и не признаются официальными лицами!
Медиаприикрытие
Як це "навіщо". Щоб отримати відповідь.
Штирлиц, вы русский шпион?
Конечно нет, гер Мюллер.
землей Гитлер оттягивал свой конец.
В тюрьму людей без предъявления каких либо доказательств,
У подонка ещё хватило совести заявлять, что это аваков, типа там он тоже не при делах,
Лохи поверят ....
«Після набору групи «вагнерівцям» купили квитки на рейсовий літак з Мінська (з пересадкою в Стамбулі). На той же рейс був куплений квиток ще одному агенту СБУ, у якого під час перельоту над територією України повинен був трапитися епілептичний припадок або щось ще гірше, що вимагало б негайної посадки літака в Києві для надання екстреної медичної допомоги "хворому". У якості медбратів в літак повинна була зайти група спецназу "Альфа" і затримати всіх найманців», - повідомив Шевченко. До слів про агента СБУ ми теж ще повернемося, а поки дозволимо Шевченку закінчити.
«За день до планованого арешту заступник голови СБУ Баранецький доповів особисто президенту України, під час доповіді також був присутній глава ОП Андрій Єрмак. Після доповіді Єрмак зажадав негайного скасування операції нібито через те, що протягом чотирьох днів повинен був відбутися великий обмін полоненими. Але скасувати операцію було вже неможливо - "вагнерівці" їхали в автобусі на Мінськ. Зрештою Баранецький був змушений підкоритися Президенту, який прийняв точку зору Єрмака, і вони домовилися про те, що відкладуть виліт найманців з Мінська на чотири дні. За даними СБУ, вже на наступний день ФСБ в повному обсязі отримала інформацію про підготовку спецоперації наших контррозвідників. І щоб все не виглядало настільки вже очевидним, вони "злили" ці дані в КДБ Білорусі, після чого відбулося затримання і подальше повернення найманців в РФ. А великий обмін, яким Єрмак аргументував Президента, так і не відбувся. Таким чином, довга, унікальна, надзвичайна операція СБУ була злита в унітаз руками глави Офісу Президента України, який є агентом російських спецслужб, але Володимир Зеленський про це, здається, до цих пір не в курсі?»
Українці! Тільки масові протести!
Хорошего дня!
Гордон про зраду шмарклi та дерьмака - https://youtu.be/qcPpPqtX7vs на https://www.youtube.com/watch?v=qcPpPqtX7vs&t=233s 3:53 хвилинi