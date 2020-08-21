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Новости Агрессия России против Украины
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НАТО может многому поучиться у Украины, - министр обороны Великобритании Уоллес

НАТО может многому поучиться у Украины, - министр обороны Великобритании Уоллес

Правительство Великобритании заинтересовано в партнерстве с Украиной для обмена опытом и военными технологиями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время официального визита в Украину рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете "День".

Говоря о том, какую выгоду Украина получит от статуса партнера расширенных возможностей НАТО, он отметил, что Украина получит больше доступа к военным учениям НАТО, в процессе принятий решений НАТО, к обмену разведывательной информацией".

"Существует группа стран, которые помогают и фактически поддерживают Украину, чтобы она лучше интегрировалась и сотрудничала с НАТО. И это действительно очень хорошая новость для Украины. Я буду председательствовать на заседании квинтета, как мы это называем, пяти стран в октябре на Североатлантическом совете в Албании. И Украина тоже будет участвовать в этом заседании. Так что это большой позитив, что Украина имеет такой статус.

И я хочу добавить, что НАТО может многому поучиться у Украины. Позиция Украины на Черном море и противостояние с Россией - это все важно", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран о переговорах с британскими партнерами: Все достигнутые договоренности направлены на укрепление безопасности и обороноспособности Украины

В конце июня в Офисе президента рассказали о заключении соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве в торговой части между Украиной и Великобританией.

Великобритания (4912) НАТО (9931) Уоллес (184)


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Топ комментарии
+12
НАТО може багато чому повчитися в України, - міністр оборони Великої Британії Воллес - Цензор.НЕТ 4320
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21.08.2020 07:32
+8
для кого головнокомандовач а для кого зрадник..
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21.08.2020 07:40
+5
а чому ти лапоть всраний під прапором украіни..твое місце с стойлі ***** в скотобазі..
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21.08.2020 07:38
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Лучше б страны нато не учились у Украины вообще ничему. Там одно избрание шута презедентом - едреный зашквар. А еще ж был полный развал ракетной программы за 10 мес, обрушение растущей экономики за 8 мес, рекордный дефицит бюджета и тд.
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21.08.2020 07:29 Ответить
а чому ти лапоть всраний під прапором украіни..твое місце с стойлі ***** в скотобазі..
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21.08.2020 07:38 Ответить
От омуі повинні за воювати уроки, що може бути, коли обирає популіста і відвертого ворога. І чи варто таких осіб допускати до виборів.
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21.08.2020 07:54 Ответить
та не звезди ****! жаба давит шо Зе у власти а не ты?
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21.08.2020 08:00 Ответить
НАТО може багато чому повчитися в України, - міністр оборони Великої Британії Воллес - Цензор.НЕТ 4320
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21.08.2020 07:32 Ответить
для кого головнокомандовач а для кого зрадник..
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21.08.2020 07:40 Ответить
Ходив у піццерію Ветерано.
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21.08.2020 07:33 Ответить
А я еще нет, ну все в переди.
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21.08.2020 07:56 Ответить
Я теж була.
Давайте, зберіться якось.
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21.08.2020 08:09 Ответить
НАТО може багато чому повчитися в України, - міністр оборони Великої Британії Воллес - Цензор.НЕТ 6200
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21.08.2020 07:44 Ответить
Головне- щоб не вибрали замість Столтеберга Шойгу....
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21.08.2020 07:46 Ответить
ну дык умные люди учатся на чужих ошибках, все правильно...
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21.08.2020 07:49 Ответить
Та по ходу у нас нет ошибок, даже клоун. Просто еще закладываеться фундамент государства.
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21.08.2020 08:01 Ответить
Украина конкурент европе и опора НАТО другими словами.
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21.08.2020 07:59 Ответить
Какой-то он отбитый этот Уоллес.
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21.08.2020 08:03 Ответить
ага, поучиться - как просирать целые автономии без сопротивления, например...
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21.08.2020 08:14 Ответить
" Українські військові справжні герої, і українці можуть почуватися в безпеці, а держава має зробити все для збереження життів військовослужбовців." (с)
Верховний головнокомандувач та презедент України - Зеленський. НАТО може багато чому повчитися в України, - міністр оборони Великої Британії Воллес - Цензор.НЕТ 4958
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21.08.2020 08:16 Ответить
Если хочет отдать Фолькленды Аргентине, а Гибралтар - Испании, то да, - наш опыт бесценен.
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21.08.2020 08:23 Ответить
А Техас - Мексиці )))
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21.08.2020 08:49 Ответить
Можно ещё многому поучиться в развале судо- и авиастроения. Да и моторостроительный кластер "Rolls-Royce" давно пора продать китайцам.
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21.08.2020 08:28 Ответить
за судостроение по подробней королева таки уже палубную авиацию обкатывает и не чё не бомбит дно бортами как рузге с кузи НАТО може багато чому повчитися в України, - міністр оборони Великої Британії Воллес - Цензор.НЕТ 7827
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21.08.2020 09:36 Ответить
Не ну, поучится как не надо проводить ту или иную кампанию, или как находится в вииграшной ситуации и все прое*бать ето конечно нужно. Только пожалуйста не повторяйте такого у себя дома.
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21.08.2020 08:46 Ответить
І що НАТО може навчитись? Як артсклати просирати чи не могти шість років загарбників вигнати?
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21.08.2020 08:50 Ответить
Такой тип гибридной войны - уникален!
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21.08.2020 09:07 Ответить
Є чому вчитись. Українці з нуля створили армію і зупинили агресора. І ті ж українці, під час війни, вибрали зрадника презЕдентом, бо так окупант велів.
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21.08.2020 09:14 Ответить
Как говорится, на ошибках учатся - причем умные учатся на чужих ошибках...
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21.08.2020 09:17 Ответить
Лохи в тому НАТО сидять. Треба будувати кондитерські магазини а не патронні заводи.
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21.08.2020 09:18 Ответить
"НАТО может многому поучиться у Украины"

Безопасно хранить снаряды на складах.
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21.08.2020 10:01 Ответить
Британці зрозуміли, що у нас з президентом повний провал, тому хочуть підбадьорити українців, щоб Путлеру не здавалися.
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21.08.2020 10:40 Ответить
Та не вже? Там що потрібно навчитись обирати блазнів у гаранти? Невже і Ви там усі придурки у тій Європі?
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21.08.2020 11:59 Ответить
Про що новина? пПо взаємодію та підтримку НАТО. Про що коменти? - "усьо пропало"))
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21.08.2020 13:51 Ответить
Бриттам бы уже начать осознавать ответственность за Будапешт!!!
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21.08.2020 13:56 Ответить
 
 