РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11324 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 140 4

За сутки COVID-19 выявили у 118 детей и 136 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 118 детей и 136 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заболели более 10 тыс. медиков.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 106 человек. Из них 118 детей, а также 136 медицинских работников. Были госпитализированы 487 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 23 летальных случая, при этом выздоровели 637 пациентов", - отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 100 643 человека. Из них 6 820 детей, а также 10 291 медработников.

Также читайте: В Украине 2 106 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 100 643 человека

Автор: 

дети (6463) карантин (16729) врачи (1513) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодчага, Говорящая(плохо) голова.
Так мы ваще без клятвунов Гиппократа окажемся скоро. Неп.лохо "мотивируешь", медиков тов. Стебанов.
показать весь комментарий
21.08.2020 09:15 Ответить
Какая разница. 1 сентября все равно все заболеют и дети и их родители.
показать весь комментарий
21.08.2020 09:24 Ответить
Швидкого одужання хворим.

Степанов, чим ваша влада пояснить таку кількість хворих лікарів?
показать весь комментарий
21.08.2020 09:29 Ответить
 
 