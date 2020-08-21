За сутки COVID-19 выявили у 118 детей и 136 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заболели более 10 тыс. медиков.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 106 человек. Из них 118 детей, а также 136 медицинских работников. Были госпитализированы 487 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 23 летальных случая, при этом выздоровели 637 пациентов", - отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 100 643 человека. Из них 6 820 детей, а также 10 291 медработников.

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