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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 118 дітей та 136 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 118 дітей та 136 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну інфекцію захворіли понад 10 тис. медиків.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 106 осіб. З них 118 дітей, а також 136 медичних працівників. Були госпіталізовані 487 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 23 летальні випадки, при цьому одужали 637 пацієнтів", - зазначив Степанов.

За весь час пандемії в Україні захворіли 100 643 особи. З них 6 820 дітей, а також 10 291 медпрацівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 2106 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 100 643 особи

Автор: 

діти (5035) карантин (18172) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Молодчага, Говорящая(плохо) голова.
Так мы ваще без клятвунов Гиппократа окажемся скоро. Неп.лохо "мотивируешь", медиков тов. Стебанов.
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21.08.2020 09:15 Відповісти
Какая разница. 1 сентября все равно все заболеют и дети и их родители.
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21.08.2020 09:24 Відповісти
Швидкого одужання хворим.

Степанов, чим ваша влада пояснить таку кількість хворих лікарів?
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21.08.2020 09:29 Відповісти
 
 